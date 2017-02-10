Prof. Dr. İdris Şahin, böbreğin birçok görevinin olduğunu belirterek, böbreğin vücutta oluşan atık maddelerin, ilaçların ve kimyasal maddelerin atılımının yanında vücudun su dengesini, asit-baz, elektrolit dengesini sağladığını dile getirdi.

BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI

Böbreğe en çok şeker hastalığının zarar verdiğine değinen Prof. Dr. Şahin, “Şeker hastalığı günümüzde böbreği bozan en büyük hastalıktır. Bunu bir veriyle açıklamak gerekirse, 2015 yılında Türk Nefroloji Derneği’nin kayıtlarında yeni başlayan diyaliz gerektiren böbrek hastalığının yüzde 40’ının şeker hastalığından kaynaklandığı saptanmıştır. Dolayısıyla böbreği en çok bozan hastalık şeker hastalığıdır. İkinci sırada tansiyon gelmektedir. Onun dışında bir takım irsi hastalıklar, idrar yolu tıkanmaları, böbrek taşları ve böbreğin kistik hastalıklarıdır” diye konuştu.

HASTADA BELİRTİ OLMAYABİLİR

Prof. Dr. Şahin böbrek hastalığının belirtileriyle ilgili konuşarak, “Böbrek hastalığı genellikle böbreklerin yüzde 70 ya da 80’i bozulmadan çok belirti vermiyor. Bazen çok su içme, çok idrara çıkma, ellerde, ayaklarda ve yüzde şişme, çok susama hissi, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bulantı ve kusma olabilmektedir. Bu belirtiler başka bazı hastalıklar sebebiyle de kaynaklanabilmektedir. Bunun yanında özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci evreye dediğimiz döneme gelene kadar hastada hiçbir belirti olmayabilir" ifadelerini kullandı.

İLAÇ TEDAVİLERİ UYGULANMAKTA

Böbrek hastalığının kaç evreden oluştuğunu ve hangi durumlarda nakil yapılması gerektiğini hakkında da bilgi aktaran Şahin, “Hastaya, böbrek hastalığında beşinci evre hariç konservatif dediğimizi koruyucu ve destek tedavileri ve ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Beşinci evrede ise artık ilaç tedavisi çözüm olamayacağı için nakil yapılması ya da diyaliz gerekmektedir” diye konuştu.

KADAVRADAN ALINAN NAKİL SAYISINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR

Organ naklinin önemine de değinen Şahin, ”Dünyada kadavradan yüzde 80, canlıdan ise yüzde 20 böbrek nakli yapılmaktadır. Biz de ise tam tersi kadavradan yüzde 20-30, canlıdan yüzde 70-80 oranında nakil yapılmaktadır. Bizim ülke olarak kadavradan alınan nakil sayısını artırmamız gerekmektedir. Bu konuda televizyon programlarına ve medya kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Organ naklinin önemiyle ilgili programlar yapmalılar. Bunun yanından Kamu spotu çekilebilir. İnsanların dini sebeplerden dolayı organ bağışından çekindiğini görüyoruz. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygun görüşü olmasına rağmen insanlarımız çekingen davranıyorlar. Bunun içinde Diyanet İşleri ve müftülüklerin de bu konuda çalışması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ