Ağızdaki tehlike

“Ağız içerisindeki çürüklerin, diş kayıplarının ve dişeti hastalıklarının diyabet ve kalp hastalıkları gibi pek çok farklı hastalıkla bağlantılı olduğu gösterilmiştir. Yani sağlıklı diş ve diş etlerine sahip olmamızın aynı zamanda genel vücut sağlığımıza da katkıları vardır” diyen Köran, “Ağız sağlığının korunmasında düzenli ve doğru yapılan ağız bakımı ve bu amaçla doğru bakım ürünlerinin kullanılması kilit bir öneme sahiptir” diye konuştu.

DİŞ FIRÇASI OLMAZSA OLMAZ

Diş fırçası, ağız bakımında mekanik temizlik sağladığı ve diş çürükleri ve dişeti hastalıklarının başlıca nedeni olan plağı uzaklaştırdığı için ağız bakımının olmazsa olmazıdır. Köran, “Bu amaçla özellikle diş hekiminiz tarafından ağız sağlığınız ve ihtiyaçlarınız gözetilerek size önerilen diş fırçalarını yine size önerilen tekniklerle kullanarak ağız bakımınızı optimize edebilirsiniz” dedi.

ŞARJ EDİLEBİLİR FIRÇA KULLANIN

Köran, “Titreşimli-dönme hareketine sahip şarj edilebilir diş fırçası teknolojisinin plağı uzaklaştırmada ve diş eti iltihabını azaltmada manuel diş fırçasından üstün olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak şarj edilebilir diş fırçalarında da fırça başlığının hasta ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde seçilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

Köran, “Diş fırçalarıyla elde edilen mekanik temizliğin bazı kimyasal ajanlarla desteklenmesi de gerekmektedir. Diş macunlarının da seçimi yine hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Bu amaçla kullanılan diş macunlarının içeriğindeki florla ilgili son zamanlarda özellikle sosyal medyada çıkan bazı yazılar kafa karışıklığına neden olmaktadır. Florun diş çürüklerini engelleyici etkisi bilimsel olarak yıllar önce kanıtlanmış bir gerçektir. Hekiminiz tarafından ihtiyacınıza göre belirlenen aralıklarla uygulanan yüzeysel flor uygulamalarının ya da ağız bakım ürünleriyle alınan florun genel vücut sağlığı üzerine olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Florsuz macun kullanımıyla florun sağladığı koruyuculuktan mahrum kalındığı unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com

