Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035

AĞIZ KOKUSU ŞİKAYETİ

Çoğumuz gün içerisinde pek çok insanla yakın iletişim içinde oluyoruz. Her konuştuğumuzda veya yaklaştığımızda, kötü kokan bir nefesimizin olduğu düşüncesi ilişkilerimizi etkileyip sosyal bir sorun haline gelebiliyor.Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cansu Büyük, “Dünyada dört kişiden üçü ağız kokusundan şikayet etmektedir” dedi.

AĞIZ KOKUSU ŞİKAYETİ

Çoğumuz gün içerisinde pek çok insanla yakın iletişim içinde oluyoruz. Her konuştuğumuzda veya yaklaştığımızda, kötü kokan bir nefesimizin olduğu düşüncesi ilişkilerimizi etkileyip sosyal bir sorun haline gelebiliyor.Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cansu Büyük, “Dünyada dört kişiden üçü ağız kokusundan şikayet etmektedir” dedi.

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 11:05
AĞIZ KOKUSU ŞİKAYETİ

Dr. Büyük, “Tüketilen sarımsak, soğan gibi yiyeceklere bağlı olarak ortaya çıkan ya da sabah uyanıldığında sindirim sisteminde biriken gazlar ve dil sırtında çoğalan bakterilerin oluşturduğu sülfürlü bileşenler nedeniyle görülebilen ağız kokusu, fizyolojiktir ve tedavi gerektirmez. Dişler ve dil sırtının fırçalanması sonrasında ortadan kalkar” diye konuştu.

Yiyeceklerden ve zamandan bağımsız olarak uzun süredir devam eden, kişinin kendisi veya yakını tarafından fark edilen kötü ağız kokusunun bir hastalığın belirtisi olabileceğini de ifade eden Büyük,“Bu tip bir ağız kokusu ihmal edilmemeli, ağız gargaraları, spreyler ve sakızlar ile maskelenmemelidir. Altta yatan etken tespit edilmediğinde daha büyük sorunlarla karşılaşılabilmektedir” açıklamalarını yaptı.

DÜZENLİ FIRÇALAYIN!

Dr. Cansu Büyük, ağız kokusu şikayetlerinin yüzde 90’ının ağız içindeki sorunlardan kaynaklandığını ve diş fırçalama ve diş ipi kullanımının düzenli olmamasının da bunda en büyük etken olduğunu belirtti.

Dr. Büyük, konu ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verdi:

“İnatçı ağız kokusu genellikle diş çürükleri ve dişeti iltihaplarında daha fazla görülmektedir. Tanısı ve tedavisi kolaydır. Diş hekiminize giderek muayene edildiğinizde, sorunlar belirlenerek tedavileri yapılır. Ağız bakımınızı düzenli ve doğru olarak yaptığınızda ve rutin kontrollerinizi aksatmadığınızda ağız kokusu, probleminiz olmaktan çıkacaktır.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AğızDiş Ve Çene Radyolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cansu BüyükAğız Kokusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DUDAK UÇUĞU YÜZ FELCİ SEBEBİ
DUDAK UÇUĞU YÜZ FELCİ SEBEBİ
KOKUSU GİBİ YARARI DA GÜZEL
KOKUSU GİBİ YARARI DA GÜZEL
Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat
Yeni doğan bebeklerde işitme kaybına dikkat

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim