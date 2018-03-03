AĞIZ KOKUSU ŞİKAYETİ

Dr. Büyük, “Tüketilen sarımsak, soğan gibi yiyeceklere bağlı olarak ortaya çıkan ya da sabah uyanıldığında sindirim sisteminde biriken gazlar ve dil sırtında çoğalan bakterilerin oluşturduğu sülfürlü bileşenler nedeniyle görülebilen ağız kokusu, fizyolojiktir ve tedavi gerektirmez. Dişler ve dil sırtının fırçalanması sonrasında ortadan kalkar” diye konuştu.

Yiyeceklerden ve zamandan bağımsız olarak uzun süredir devam eden, kişinin kendisi veya yakını tarafından fark edilen kötü ağız kokusunun bir hastalığın belirtisi olabileceğini de ifade eden Büyük,“Bu tip bir ağız kokusu ihmal edilmemeli, ağız gargaraları, spreyler ve sakızlar ile maskelenmemelidir. Altta yatan etken tespit edilmediğinde daha büyük sorunlarla karşılaşılabilmektedir” açıklamalarını yaptı.

DÜZENLİ FIRÇALAYIN!

Dr. Cansu Büyük, ağız kokusu şikayetlerinin yüzde 90’ının ağız içindeki sorunlardan kaynaklandığını ve diş fırçalama ve diş ipi kullanımının düzenli olmamasının da bunda en büyük etken olduğunu belirtti.

Dr. Büyük, konu ile ilgili olarak şu açıklamalara yer verdi:

“İnatçı ağız kokusu genellikle diş çürükleri ve dişeti iltihaplarında daha fazla görülmektedir. Tanısı ve tedavisi kolaydır. Diş hekiminize giderek muayene edildiğinizde, sorunlar belirlenerek tedavileri yapılır. Ağız bakımınızı düzenli ve doğru olarak yaptığınızda ve rutin kontrollerinizi aksatmadığınızda ağız kokusu, probleminiz olmaktan çıkacaktır.” busabahmalatya.com