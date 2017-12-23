23 Aralık 2017 Cumartesi

Ağız kanseri ölümcül, zorlu ve kötü bir süreç!

Kanser hepimizin korkulu rüyası. Özellikle de bir kanser türü var ki ağız içindeki bakterilerin çok daha hızlı yayılması sonucunda 'ağız kanseri' riski oluşuyor. Konu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan,"Ağız kanseri türü ölümcül olup, süreç zorlu ve kötüdür" dedi.

22 Aralık 2017 Cuma 10:37
Ağız kanseri ölümcül, zorlu ve kötü bir süreç!

  Diş Hekimi İlker Arslan, "Kanser denen sevimsiz teşhis, keyif verdiğini düşündüğünüz sigaranın ağız kanseri ile ilişkisini tetiklemektedir. Sigarayı bugün bırakmanız bile, riskinizin ancak 10 yıl sonrasında, hiç içmeyen bir kişiyle eşit durumda olmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

AĞIZ KANSERİNİN BELİRTİLERİ!
  Ağız kanserinin belirtilerini anlamak için, kişinin ilk etapta kendi takibini yapmasının önemli olduğuna değinen Arslan,"Ağız ve boyun bölgesinde şişlik, çiğneme, yutma zorluğu, tekrarlanan kanamalar, ağız içinde renkleşmenin değişikliği, (beyaz ve kırmızı alanların oluşması) ve bu bulguların fark edilmesi sonucunda mutlaka diş hekimine başvurulmalı. Rutin olarak tekrarlanan diş muayeneleri, ileride karşılaşılacak bu tür bir rahatsızlığın erken teşhisi konusunda çok önemlidir" diyerek konunun uzmanı olan diş hekimlerinin sizleri yönlendirmesini ve hayatınızın bir parçası olmasının gerektiğini belirterek mutlaka sigaradan uzak durulması çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAğız Kanseri

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