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AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ ADIM!

Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması (TADSAP) başlatıldı. Bu kapsamda Malatya’da Battalgazi Sarıcıoğlu Mahallesi, Yeşilyurt Koyunoğlu Mahallesi, Doğanşehir Fındık Mahallesi, Kale Düztarla Mahallesi’nde bir diş hekimi ve bir sağlık personeli ile TÜİK tarafından belirlenen adreslerde anket ve ağız-diş muayeneleri gerçekleştirilecek.

AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ ADIM!

Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması (TADSAP) başlatıldı. Bu kapsamda Malatya’da Battalgazi Sarıcıoğlu Mahallesi, Yeşilyurt Koyunoğlu Mahallesi, Doğanşehir Fındık Mahallesi, Kale Düztarla Mahallesi’nde bir diş hekimi ve bir sağlık personeli ile TÜİK tarafından belirlenen adreslerde anket ve ağız-diş muayeneleri gerçekleştirilecek.

13 Nisan 2018 Cuma 10:41
AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ ADIM!

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini gelişmiş ülkelerin düzeyine yükseltmek, ağız ve diş sağlığı hastalıklarının toplum içindeki görülme sıklığını belirlemek, ilgili risk faktörlerine ilişkin verileri analiz etmek, bölgesel ve ulusal programların yapılmasında gereken veri tabanını oluşturmak amacıyla Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması (TADSAP)başlatıldı.

Araştırma, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013’te revize ederek yayınladığı “Ağız Sağlığı Araştırmaları–Temel Metotlar” rehberi baz alınarak planlandı. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ile Dünya Sağlık Örgütü Küresel Ağız Sağlığı Bankasında ülkemizin ağız ve diş sağlığı bilgilerinin güncellenmesi mümkün olacak. Standart kriterlerin kullanılması ile uluslararası alanda kıyaslamaların yapılabilmesi de mümkün olacak.

AĞIZ-DİŞ MUAYENELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu kapsamda Malatya’daBattalgazi Sarıcıoğlu Mahallesi, Yeşilyurt Koyunoğlu Mahallesi, Doğanşehir Fındık Mahallesi, Kale Düztarla Mahallesi’nde bir diş hekimi ve bir sağlık personeli ile TÜİK tarafından belirlenen adreslerde anket ve ağız-diş muayeneleri gerçekleştirilecek.

Hedef yaş grupları Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği (5)-(12)-(15)-(35/44)-(65/74) kılavuz yaş grupları olacak.Ülkemiz için oldukça önemli olan bu araştırmadan elde edilecek veriler; risk faktörlerinin belirlenip uygun koruyucu uygulamaların oluşturulması, kaynakların kullanımının planlanması gibi pek çok konuda ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için oluşturulacak politikalara yön verecek.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili AraştırmasıAğız-diş Muayeneleri Malatya
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