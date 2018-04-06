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AFGAN HEKİMLERLE PROTOKOL İMZALANDI

Malatya’da özel bir hastanede Afganistan’dan gelen sağlık heyeti ile sağlıkta işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hem Afgan hekimler Malatya'daki doktorlardan eğitim alacak hem de Afganistanlılar daha kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. 

AFGAN HEKİMLERLE PROTOKOL İMZALANDI

Malatya’da özel bir hastanede Afganistan’dan gelen sağlık heyeti ile sağlıkta işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hem Afgan hekimler Malatya'daki doktorlardan eğitim alacak hem de Afganistanlılar daha kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. 

06 Nisan 2018 Cuma 10:18
AFGAN HEKİMLERLE PROTOKOL İMZALANDI

Afganistan'dan Malatya'ya gelen heyet, hem Afgan hastaların Malatya'da tedavi görmesi hem de Afgan hekimlerin Malatya'daki doktorların tecrübelerinden faydalanmaları adına protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman, Afganistanlı hastaların tedavi olabilmesi amacıyla Afganistan'dan gelen heyetin hastanelerinde incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

Karaman, Afganistan'da sağlık hizmeti ihtiyacı olan hastaların Malatya'da tedavi edilmesi adına önemli bir görüş birliği oluştuğunu ifade ederek, “Malatya, Türkiye'de önemli bir sağlık merkezi. Malatya, kapasitesinin üzerinde sağlık hizmeti sunuyor. Afganistan'dan gelen heyet hastanemizi gezdiklerinde İstanbul'da bile bu altyapıya sahip, bu güzellikte, beş yıldızlı otel konforunda çok fazla hastane yok, olanlarında fiyat anlamında Malatya'yla kıyaslanamayacak düzeyde olduğunu söylediler. Biz, onlar için önemli bir çözüm kapısı olduk” diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİYLE İLGİLİ HİZMETLER…

Hastane Başhekimi Op. Dr. Bülent Bozyiğit de Türkiye'de son yıllarda sağlık turizmi ve sağlık yatırımıyla ilgili çok önemli hizmetler verildiğini belirtti. Bozyiğit, Almanya, Gürcistan ve Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen düzenli hastalarının olduğuna dikkat çekerek, “Sağlık turizmine yabancı değiliz, aşinayız. Şimdi yeni bir kapı açıldı. Afganistan'dan gelen heyetimiz hastanemizi ziyaret etti. Oradaki insanların çok ciddi sağlık hizmetlerine ihtiyaçlarının olduğunu ilettiler. Afganistan'da her sene çok anormal miktarda hem maddi anlamda külfet hem de insanların sağlığı için gitmek zorunda kaldıkları bir Hindistan kısmı var. Kaliteli sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Burada kaliteli sağlık hizmeti alarak, sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde ülkelerine dönecekleri kanısına vardılar. Tecrübemizden faydalanma adına da işbirliğine vardık. Sadece hastalar için değil, burada gelecek olan meslektaşlarımıza da desteklerimiz olacak” açıklamalarını yaptı.

Euromed İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Hashem ise Afgan halkı için özel ve önemli bir gün olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Malatya'daki bu muhteşem klinikten faydalanabilmek Afgan halkı için çok özel ve önemli. Dünya üzerinde nereye giderseniz gidin iş yapmak çok zordur. İnsanların farklı beklentileri olur ama biz Malatya geldik, çok iyi niyetli, düzgün insanlarla karşılaştık. Burada sadece hasta tedavisi değil, Afganistan'daki hekimlerimizin Malatya'da eğitilmesi gibi çok özel adımlarda olacak.”

Afgan Hastanesi Başhekimi Dr. Ahsanullah Safi de Afganistan'dan sadece hasta değil, eğitim için hekimlerinde geleceğini belirterek, önemli bir protokol imzaladıklarını kaydetti.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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