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Adaçayı ve yağı nasıl kullanılır, faydası nedir?

Adaçayı çoğumuzun kullandığı, kullanmayanların ise mutlaka ismini duyduğu bir bitkidir. Bu bitki, 2001 yılında ‘Yılın Bitkisi’ unvanını almıştır. A, C, B6 ve K vitamini açısından zengin bir besin kaynağı olan adaçayı sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor.

Adaçayı ve yağı nasıl kullanılır, faydası nedir?

Adaçayı çoğumuzun kullandığı, kullanmayanların ise mutlaka ismini duyduğu bir bitkidir. Bu bitki, 2001 yılında ‘Yılın Bitkisi’ unvanını almıştır. A, C, B6 ve K vitamini açısından zengin bir besin kaynağı olan adaçayı sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor.

22 Mayıs 2018 Salı 09:59
Adaçayı ve yağı nasıl kullanılır, faydası nedir?

Uzmanların önerdiği adaçayının faydalarından bahseden Yetkili Aktar Abdullah Yakar, adaçayının yapraklarının kurutularak çayının yapıldığını ve tüketildiğini ifade etti. A vitamini açısından ve potasyum açısından zengin bir bitki olduğunu belirten Yakar, adaçayının depresyona, alzheimer, diyabet gibi hastalıklara iyi geldiğinin bilindiğini ifade etti.

Adaçayının çay olarak tüketilmesinin yanı sıra yağ olarak da kullanılmasını söz konusu olduğundan bu kullanım alanından da bahsetmekte yarar var. Aromaterapi Fitoterapinin bir kolu olarak tanımlanabilir. 5 bin yıllık yazılı tıp geleneğinde, Dioskorides, İbn-i Sina, Hipokrat ve Lokman Hekim gibi isimler uyguladıkları ezoterik tedavi reçetelerinde, bitkileri ve özlerini kullana gelmişlerdir. Bu tedavilerin günümüze kadar gelen modern tıp uygulamalarına ilham verdiği ve halen de katkıda bulunduğu iyi biliniyor. Misk adaçayı linelil asetat, pinen, linalol, mirsen, öjonol, öjanil aldehit, germakren ve geranil asetat içerir. Salvia officinalis gibi tüyon içermez.

ECZACI VEYA HEKİME DANIŞIN…

Gaz ve kolik sancılarında, bebeklerde tüyon içeren adaçayı türlerini asla kullanılmaması gerektiği tavsiye edilirken, detaylı bilgi için eczacıya veya çocuk hekimine başvurmada fayda olur.

Misk adaçayı için sakinlik özellik gösteren bilimsel çalışmalar bulunmaktadır ve insana rahatlık ve huzur verici bir kokusu olduğu biliniyor.

Adet sancıları ve menapozdaki tıbbi kullanımı hakkında da detaylı bilgi için aromaterapi alanında uzman sağlık profesyonellerine danışılması önerilir.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAdaçayıFayda
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