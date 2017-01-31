Sağlık Bakanlığı acil servislerin gereksiz işgal edilmesinden kaynaklanan yoğunluğu azaltmak için çalışmalara başladı. Yeni sistemle artık hastalar 112 gibi, 184 gibi oluşturulacak özel bir telefon hattıyla hasta acile gitmeden önce nöbetçi aile hekimini arayacak. Hekim en ufak bir risk durumu varsa hastaneye yönlendirecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Hasta Haklarını Koruma Derneği Başkanı Hüsamettin Özden, BUSABAH’a konuştu.

Malatya Devlet Hastanesi’ndeki acil servisin hem hijyen hem modern hem de verimli hale getirildiğini ifade eden Başkan Özden, mükemmel bir acil servislerinin olduğunu belirtti.

HASTALAR SIRA BEKLEMEK ZORUNDA KALIYOR

Böyle bir tedbire gidilmesinin güzel olacağını ifade eden Başkan Özden, “Vatandaşlar devlet hastanesinin acil servisine alıştıkları için ister istemez aile hekimliklerine başvurmuyorlar ve doğrudan Devlet Hastanesinin acil servisine gidiyorlar. Çünkü acil birtakım imkanlar sunuyor ve hastalar bu imkanları da kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla acil servis yoğunlaşıyor. Ve serum taktırmak isteyen, durumu gerçekten acil olan hastalar sıra beklemek zorunda kalıyorlar. Sağlık Bakanlığının acillerdeki yoğunluğu azaltmak için böyle bir tedbire gitmesi güzel. Ama bu tedbiri titizlikle uygulayabilirse zannediyorum acillerdeki yoğunluk biraz azalır” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLACAK

Hastaların alıştığı bu durumdan vazgeçmesinin zor olacağını belirten Başkan Özden, “Devlet hastanesinin acil servisine alışan vatandaşlar bu tedbire uymakta zorlanırlar. Yani aile hekimlerine gitmek istemeyeceklerdir. Bunun için de tedbiri uygulamak için diretilmesi gerekiyor. Buna alışmış olan vatandaşlar bu sisteme ister istemez tepki göstereceklerdir. Acil serviste çalışan personeller zor durumda kalabilecek ve bu durum tartışmalara da neden olacak. Çünkü şimdiye kadar hastalar acile gidiyordu, işlemleri yapılıyordu, hastanın servise çıkarılması gerektiğinde hasta servise çıkarılıyordu. Yapılan müdahalelerden de herhangi bir ücret talep edilmiyordu. Şimdi bu alışılan durumdan hastaların aile hekimlerine yönlendirilmesi zor olacak. Eğer bu sistem başarılı olursa acil servislerin gerçek anlamda hizmet vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL