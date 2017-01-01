Yakın gözlük ihtiyacının en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz, “Modern insanın en önemli sorunlarında biri de, yakın gözlüğü ihtiyacıdır. Gözü bozuk olmasa da, insanların çoğu 40 yaş sonrası yakın görmede zorluk çeker ve gözlük kullanmaya başlar. Miyop olanlar ise yakını daha iyi gördüklerinden ya gözlüklerini çıkarıp okurlar ya da yakın için daha düşük numara gözlük almak zorunda kalırlar. Son yıllarda lazerle gözlükten kurtulma ameliyatları yaygınlaştığından, yakın gözlüğü ameliyatına ilgi duyulmaktadır. Ayrıca trifocal göz içi mercek işlemleri de, çok iyi sonuçlar vermektedir” dedi.

EN KALICI YÖNTEMLER

Kornea üzerine uygulanan Lazer tedavilerinin etkin olduğunu vurgulayan Op. Dr. Mete Açıkgöz, “Yakın gözlüğünden kurtulmak için alternatiflerin başında lazer tedavisi gelir. Lazer tedavisinde bir göz p resbymax lazer tedavisi ile yakını gözlüksüz daha iyi görecek duruma getirilir. Diğer yöntem ise daha kalıcı olan bir yöntem olan akıllı trifocal merceklerdir. Oldukça kısa süren bu üst seviye işlemde, hastaya kalıcı göz içi merceği implante edilmektedir. İşlem sonrası hasta ertesi gün yakın ve ara mesafeleri gözlüksüz görmeye başlamaktadır. Yakın görme tedavisinde en kalıcı yöntemdir. Memnuniyet oranı lazere göre daha yüksektir” şeklinde konuştu.

YAVAŞ YAVAŞ KAYBOLUYOR

Presbiyopi veya yakın görme bozukluğunun 40 yaşından sonra ortaya çıkan bir durum olduğunu dile getiren Op. Dr. Mete Açıkgöz, “Yaşla birlikte göz merceği uyum yapma yeteneğini yavaş yavaş kaybeder ve insanların çoğu belli bir yaştan sonra okumak veya yakın iş yapabilmek için gözlük kullanmak zorunda kalırlar. Yaşa bağlı bir durum olduğundan herkeste görülür. Son yıllarda birçok göz bozukluğu, lazer ameliyatlarıyla düzeltilmektedir. Presbiyopi - yakın görme bozukluğu için birçok ameliyat önerilmektedir. Halen uygulanmakta olan ameliyatlar, herkes için uygun olmamakta ve hangi ameliyatın yapılacağına ancak bu konuda tecrübeli ve bizzat ameliyatları yapan doktorların görüşleri alınarak karar verilebilir” ifadelerini kullandı.

ODAKLI BİR YÜZEY OLUŞTURUR

Yakın görme bozukluğu için yapılabilecek cerrahi müdahaleler hakkında bilgiler aktaran Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz, “Uygulanan 2 yöntem vardır. Bunlardan biri Presbymax lazerdir. Presbymax, bir laser uygulamasıdır. Presbymax, kornea dokusu üzerinde mikroskopik lazer atımlarıyla çok odaklı bir yüzey oluşturur. Bu odaklar, kişinin hem uzak hem yakın okumasını düzeltir. Presbymax gündelik yaşamda gereken uzak ve yakın görmenin birlikte gözlüksüz elde edilmesini sağlar. Avrupa Birliği tarafından onaylanan ve CE belgesini alan Presbymax ile ilgili klinik sonuçlar ciddi bilimsel dergilerde yayınlandı. Bir diğer yöntem ise akıllı trifocal mercektir. Oldukça kısa süren bu üst seviye işlemde, hastaya kalıcı göz içi merceği implante edilmektedir. İşlem sonrası hasta ertesi gün yakın ve ara mesafeleri gözlüksüz görmeye başlamaktadır” diye konuştu.

BİR UZMANA BAŞVURUN

Yazılı ve görsel basında yakın görme bozukluklarıyla ilgili bilgiler edinilebileceğini ancak doktor görüşünün daha önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz, “Gazetelerde, televizyonda, internette bu konuyla ilgili birçok bilgi edinebilirsiniz. Ancak bunların hiçbiri uzman bir doktorla yapacağınız konsültasyonun yerini tutmaz. Eğer ameliyat olmayı düşünüyorsanız, öncelikle bu ameliyatların yapıldığı bir göz hastanesine veya bu ameliyatları bizzat yapan ve konunun uzmanı bir göz doktoruna başvurunuz. Gözünüze iki teknikten hangisinin uygun olacağını, muayene sonunda öğrenebilirsiniz” diyerek konuşmasını noktaladı.

İlknur ŞAHİN