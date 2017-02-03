4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, kanser hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu, erken teşhisin önemini anlattı.



Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, kanserin dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olduğunu ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde ise maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bununla beraber, kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olmasının da bu konuya verilen önemi giderek artırdığını ifade eden Dr. Kemal Şener, Türkiye’de her bir yıl içinde yaklaşık 164 bin kişiye kanser teşhisi konulduğunu ifade etti. Dünya Kanser Günü’nün her yıl 4 Şubat’ta, kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla kutlandığını söyleyen Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, “Bu gün, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır” dedi.

KANSER CİNSİYETLER ARASI FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kanser türlerinin görülme sıklığının cinsiyetler arasında değişkenlik gösterdiğini dile getiren Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, “Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken, tütüne bağlı kanserler erkeklerde önemini korumaya devam etmektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir ve her 4 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bir yıl içinde yaklaşık 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur. Çocukluk çağı kanserlerinde ise lösemi en sık rastlanılan kanser türüdür. 15-24 yaş grubu genç grupta ise erkeklerde testis kanseri, kadınlarda ise tiroid kanseri ilk sıralarda yer almaktadır” şeklinde konuştu.

DAHA İYİ BİR HAYATLA ÖNLEMEK MÜMKÜN

Yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin, daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin artırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile önlenebileceği konusunda bireyler ve toplumların bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Dr. Kemal Şener, “Ayrıca ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenecektir” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ÇEVRESEL KOŞULLAR ETKİLİYOR

Kanserin yüzde 90 oranında çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı oluştuğunun altını çizen Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, çevresel faktörler arasında tütün, alkol, obezite ve enfeksiyonların ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Dr. Kemal Şener, çevresel faktörlerin kanser oluşumuna etkilerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Dünyada her geçen gün daha fazla insan tütün ve tütün mamullerine, hareketsiz yaşam tarzına ve yanlış beslenme gibi, kanserin en önemli risk faktörlerine maruz kalmaktadır. Bireyler sağlıklı kiloyu muhafaza ederek ve fiziksel aktiviteyi gündelik yaşamlarının bir parçası haline getirerek birçok ortak kanser riskini azaltabilirler. Aşırı kilolu veya obez olmak bağırsak, göğüs, rahim, yumurtalık, pankreas, özofagus, böbrek, karaciğer, ileri prostat ve safra kesesi olmak üzere 10 kanser türü riskini artırır. Bir kişinin diyetine yapılan özel değişiklikler de fark yaratabilir. Alkol de aynı zamanda birkaç kanser riski ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Alkol tüketiminin azaltılması ağız, farenks, gırtlak, yemek borusu, bağırsak, karaciğer ve göğüs kanseri riskini azaltır. Genel olarak ortak kanserlerin üçte birinden fazlası, sağlıklı bir diyetle, fiziksel olarak aktif olmakla ve sağlıklı vücut ağırlığını koruyarak engellenebilir. Güneş ve solaryum gibi diğer kaynaklardan gelen ultraviyole (UV) radyasyona maruziyetin azaltılması da birçok deri kanseri riskini azaltmak için önemlidir”

ERKEN TEŞHİS EN ÖNEMLİ ADIMDIR

Kanser türlerinin belirtilerini erken keşfetmenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, bu erken keşiflerin, bulguları araştırmak ve ileri tetkikler yapabilmek imkânı verdiği için erken tanı şansını artırdığını ifade etti. Dr. Kemal Şener, “ Kanserde erken tanı programları toplumun, sağlık çalışanlarının ve politika oluşturucularının bilgisini artırmayı hedeflemeli, erken tanı olanakları hakkındaki farkındalığı artırmalıdır. Ülkemizde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Bir tarama programının başarıya ulaşabilmesi için toplum tabanlı olması ve hedef nüfusun yüzde 70’ini kapsaması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığımızın ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup, hâlihazırda ülkemizde 208 adet KETEM mevcuttur. Yeni KETEM’ler, olabildiğince hastane dışında, ulaşımı daha kolay, ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ şeklinde planlanmakta olup, tarama oranlarımız yeni açılan KETEM’lerle birlikte giderek artmaktadır” şeklinde konuşarak, bireyleri de kendi vücutları hakkında bilgi sahibi olmaya çağırdı. Sağlık çalışanları ve bireylerin, erken teşhisin değeri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini dile getiren Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, “Çünkü erken teşhis, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adımdır” diyerek sözlerini noktaladı.

SELAHATTİN BAYRAK