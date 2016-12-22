4 D İp Estetiği ile ilgili bilgiler veren Medikal Estetik Hekimi Dr. Asude Camcı, “Günümüz insanlarının en değerli kavramı zamandır. Medikal estetik ise hem zamandan kazanmamıza hem de zamanın cildimize yaşattığı etkileri yok etmek için en konforlu ve en etkin uygulamaları bize sunmaktadır. Bu uygulamaların içerisinde ameliyatsız yüz germe işlemi olarak bilinen 4 D İp Estetiği ise yüzde oluşan sarkmaları ve elastikiyet kaybını kişinin normal ritüellerinden geri kalmadan, uygulama sonrası sosyal hayatına hemen adapte olacak şekilde uygulanmaktadır” diye konuştu.

ELASTİN ÜRETİMİ ARTTIRILIR

“Cilt altına yerleştirilen PDO ipleri sayesinde cildin yukarı doğru kalkması sağlanır ve bu sayede ciltte kollajen aynı zamanda elastin üretimi arttırılır” diyen Camcı, iplerin ameliyatlarda yıllardır güvenle kullanılan ve alerji riski taşımayan materyaller olduğunun altını çizdi. İşlem öncesi uygulanacak alanın lokal anestezi ile uyuşturulduğunu belirten Dr. Asude Camcı, “İğneler 4 D kanüllerin yardımı ile giriş deliklerine sabitlenir. Polidioksanon adı verilen materyallerden elde edilen bu özel ipler, cilt altına yerleştirildiği andan itibaren fibroblastik aktivasyon başlatılmış olur. İp materyalinin gövdesindeki dikensi yapılardan dolayı ciltte kuvvetli bir tutunma sağlar” şeklinde konuştu.

2 İLE 4 YIL ARASINDA DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTE

Medikal Estetik Hekimi Dr. Asude Camcı, “Uygulamanın etkileri; sarkmalar için hemen, diğer problemler için ise ikinci haftadan itibaren kendini göstermeye başlar. Bu ipler 6-8 ay boyunca dokuda kalır ve zamanla erimeye başlar. Cildi iyi analiz etmek, ihtiyaçlarını doğru belirlemek her uygulamada olduğu gibi 4 D ip estetiğinde de çok önemlidir. Bu uygulamaların kalıcılığı yaş, genetik yapı, dış etkenleri de göz önünde bulundurarak, yaklaşık 2 ile 4 yıl arasında değişkenlik göstermektedir” ifadelerini kullandı.

CİLTTE YAPILANMAYI SAĞLAMAK

4 D ip estetiğinin amaçlarını anlatan Camcı, “4 D ile amaçlanan; cildi toparlamak ve yukarı doğru kalkmasını sağlamak, cildin direncini arttırmak, yüz yuvarlaklığını düzeltmek, dokuda yeni hücre oluşumunu arttırmak ve bu sayede elastikiyet artışını, aynı zamanda sıkılaşmayı sağlamak, hacim kayıplarını düzeltmek, ciltte yapılanmayı sağlamaktır” diye konuştu.

KALİTELİ HAYAT

Estetik yapılan yaş ortalaması ile ilgili de konuşan Medikal Estetik Hekimi Dr. Asude Camcı, “Bu işlem 35-60 yaş arası hem kadın hem erkek, yüzünde yaşlanma belirtilerinin giderilmesini, daha genç ve canlı görünmeyi isteyen yüz germe ameliyatına gerek duyulmayan kişilere uygulanabilmektedir. Cilt yapısı yüz şekli ve ihtiyaca göre diğer ip materyalleri, dolgu, PRP ya da mezoterapi gibi anti aging işlemler aynı zamanda yada farklı zamanlarda kombine edilebilinir. Zamana ve yer çekimine en kaliteli şekilde karşı koymamız ip estetiği ile daha kolaydır” ifadelerine yer verdi.

İlknur ŞAHİN