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35-40 Yaş Arası Kadınlarda Görülüyor

Miyomlar, rahimde ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümör olarak adlandırılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların yüzde 30-40’ında görülüyor. Miyomlar tedavi edilmediği takdirde zamanla büyüyerek idrar kesesi ile kalın bağırsağa baskıya, gebelikte düşüklere ve ani kanamalara neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, miyom oluşumunu tetikleyen 10 neden hakkında bilgi verdi.

35-40 Yaş Arası Kadınlarda Görülüyor

Miyomlar, rahimde ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümör olarak adlandırılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların yüzde 30-40’ında görülüyor. Miyomlar tedavi edilmediği takdirde zamanla büyüyerek idrar kesesi ile kalın bağırsağa baskıya, gebelikte düşüklere ve ani kanamalara neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, miyom oluşumunu tetikleyen 10 neden hakkında bilgi verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
35-40 Yaş Arası Kadınlarda Görülüyor

Miyomlar, rahimde ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümör olarak adlandırılıyor. 35-40 yaş arasındaki kadınların yüzde 30-40’ında görülüyor. Miyomlar tedavi edilmediği takdirde zamanla büyüyerek idrar kesesi ile kalın bağırsağa baskıya, gebelikte düşüklere ve ani kanamalara neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, miyom oluşumunu tetikleyen 10 neden hakkında bilgi verdi.

Çavuş, miyom oluşumunu tetikleyen nedenleri şöyle sıraladı:

Hiç doğum yapmamak, adet döneminin çok erken yaşta başlaması, düzensiz beslenme, aşırı kilo, aşırı alkol kullanmak, ağırlıklı olarak kırmızı et ve şarküteri ürünleriyle beslenmek, östrojen ve progesteron fazlalığı nedeniyle oluşan hormonal dengesizlik, yüksek tansiyon, aşırı stres, genetik faktörler.”

Miyomların kalıcı ve kesin tedavisinin ameliyat olduğunu söyleyen Dr. Çavuş, “Tedavide kullanılan bazı ilaçlar yumurta üretimini baskılayıp geçici bir süre menopoz etkisi yaratarak miyomların küçülmesini sağlayabilir. Bu uygulama genellikle cerrahi öncesi miyomların küçülmesini sağlamak ve kanamayı azaltmak için kullanılır. Miyomun büyüklüğü, sayısı, bulunduğu yer, hastanın yaşı ve gebelik planlaması ameliyatın şeklini belirler.Miyomektomi, miyomun rahim duvarından çıkarılması işlemidir. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda, rahmin korunmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ya da açık cerrahi ile yapılabilir. Miyom ameliyatları günümüzde artık kapalı olarak yapılabilmektedir. Hastanın karın bölgesine özel aletler ile girilerek açılan birkaç delikten yapılan ameliyatlar, açık cerrahiye göre hastaya ayrıcalıklar sağlar.

Hastanede yatış süresini kısalır.Kanama, enfeksiyon ve fıtık riskini azaltır.Ortaya çıkacak karın içi yapışıklık riskini en aza indirir.Kısa sürede iyileşme sağlar ve daha az ağrıya neden olur” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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