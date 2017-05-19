İstatistiklere göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinde her 100 bin kişiye düşen hemşire sayısı 802 iken Türkiye’de ise bu sayının 251 olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, hemşire istihdamı konusunda Batı ülkelerine kıyasla Türkiye’nin oldukça alt sıralarda yer aldığı ortaya çıktı.

AŞIRI İŞ YÜKÜ

Türkiye’de hemşirelerin en önemli sorununun yetersiz istihdama bağlı ağır iş yükü olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar son 10 yılda sağlık hizmetlerinin üç kat artması ve buna bağlı olarak verilen hizmetlerinde çoğalması sonucu hemşirelerin ağır iş yükü altında ezildiğini ortaya koydu. Personel eksikliğinin fazla mesai ve nöbetlerle giderilmeye çalışıldığı hastanelerde bu kez de tıbbi eksiklikler ve hataların beraberinde şiddet vakalarının çoğalmasına yol açtığı belirlendi.

REÇETE YAZMA YETKİSİ TARTIŞILIYOR

Sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat sürmesinde en büyük payın hemşirelere ait olduğu belirlenirken, son dönemde hemşirelere reçete yazma yetkisi verilmesi tartışmalarının da gündemde olduğu saptandı. Hemşirelerin gerekli tecrübe ve eğitimlerden geçtikten sonra belirli alanlarda reçete yazmasının doktorlar üzerindeki hasta yükünü büyük oranda azaltacağı belirlendi.

HABER MERKEZİ