 272 kilo verecekler 

1 yıl için hedef koydular

Bahreyn’de bir okul servisi firmasında çalışan Süham Nateq (42) detüp mide ameliyatına 118 kilo olarak girdi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Süham Nateq, amacının 1 yılda 53 kilo vererek 65 kiloya inmek olduğunu söyledi. Kayseri’de yaşayan diş teknisyeni Halil Gezici de (35), 122 kilo olarak tüp mide ameliyatına girdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Gezici, hedefinin 52 kilo vererek 70 kiloya inmek olduğunu belirtti. Almanya’nın Münih kentinde bir markette satış elemanı olarak çalışan Zeliha Kütük (30) ise ameliyata girdiğinde 122 kiloydu. Zeliha Kütük, 57 kilo vermeyi ve 65 kiloya inmeyi planladığını ifade etti.



Yatağa bağımlıydı

Hastalardan, kiloları nedeniyle en çok sıkıntı yaşayan Mersinli ev hanımı Nebahat Yılmaz (55), ameliyata 190 kilo olarak girdi. Son 2 yılını hayatını yatağa bağımlı olarak sürdüren Yılmaz, operasyonun ardından destekle yürüyebilmeye başladı. Yılmaz, 110 kilo verip 80 kiloya inerek sağlığına kavuşmayı hedeflediğini söyledi. Yılmaz “Bir dönem 220 kiloya kadar çıkmıştım. Çok uğraşarak 190’a kadar indim ama sonra kilo vermem durdu. Bir türlü daha aşağıya inemedim. 30 kilo vermeme rağmen çok zor bir hayat sürüyordum. Ameliyat için hastaneye gelmem bile büyük bir sorun oldu. Zayıflayarak yeni bir hayata başlamak istiyorum” dedi.

