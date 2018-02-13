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2 BARDAK SÜTLE PROTEİN DEPOLAYIN

Vücutta yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan protein, vücuttaki yağları yakmaya yardımcı olurken hem enerji veriyor hem de kas oluşumunu destekliyor. Birçok yaşamsal faaliyette önemli rolü olan proteinin kalitesi ve kaynağı da önem taşıyor. Uzmanlar, vücudun güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için en yüksek protein kaynaklarından biri olan sütün her gün tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor.

2 BARDAK SÜTLE PROTEİN DEPOLAYIN

Vücutta yapıcı ve onarıcı olarak görev yapan protein, vücuttaki yağları yakmaya yardımcı olurken hem enerji veriyor hem de kas oluşumunu destekliyor. Birçok yaşamsal faaliyette önemli rolü olan proteinin kalitesi ve kaynağı da önem taşıyor. Uzmanlar, vücudun güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için en yüksek protein kaynaklarından biri olan sütün her gün tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 08:15
2 BARDAK SÜTLE PROTEİN DEPOLAYIN

Sağlıklı yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli almanın önemini vurgulayan uzmanlar, her gün düzenli süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş yaptığı açıklamada, “Beslenme düzenimizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmaktadır” şeklinde konuştu.

HER GÜN TÜKETİLMESİ GEREKİR

Prof. Dr. Baş, özellikle çocukların fiziksel ve beyinsel gelişiminde proteinin önemine dikkat çekerek, “Yüksek kalitede, gerçek protein içeren sütün her gün tüketilmesi gerekir. Sütte bulunan proteinler diğer yiyeceklerde bulunan proteinlerden daha yüksek kalitededir. Vücudumuz sütteki proteininin tamamına yakınını sindirmektedir. Bu nedenle süt en sağlıklı protein kaynağı olan gıdaların başında gelir” açıklamasını yaptı.busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.02.2018 18:40
Anahtar Kelimeler:
SütBeslenme Ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş
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