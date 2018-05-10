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18 ilaç geri ödeme listesinde...

Akciğer kanserinin tedavisinde kullanılan 18 ilaç SGK'nın ödeme listesine alındı. SGK, 18 kanser ilacını geri ödeme listesine dahil etti.

18 ilaç geri ödeme listesinde...

Akciğer kanserinin tedavisinde kullanılan 18 ilaç SGK'nın ödeme listesine alındı. SGK, 18 kanser ilacını geri ödeme listesine dahil etti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 12:33
18 ilaç geri ödeme listesinde...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada SGK hizmetlerinin en önemlilerinden birinin hastaların tedavisinin vazgeçilmez bir parçası olan ilaçların temini konusu olduğunu vurgulayarak, bu bağlamda bugüne kadar sağlık konusunu bir maliyet unsuru olarak görmeyen bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti. Bakan Sarıeroğlu, “Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacı geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nde listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), paroksimal nokturnal hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır” diye konuştu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
KanserSGKIlaçGeri ödeme
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