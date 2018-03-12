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120 MİLYON İNSANIN HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR!

Romatizma ülkemizde ve dünyada son derece yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde romatizmanın bebek, genç, yaşlı farkı gözetmeksizin 120 milyon insanın hayat kalitesini düşürdüğü araştırmalar tarafından ortaya konuyor. Toplumda kas ve iskelet sistemi hastalığı olarak bilinen romatizma iç organların çalışmasını da bozabiliyor. Konu hakkında Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, “Halkımız romatizmayı yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak görüyor. Ancak romatizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor” diyerek konunun boyutlarına dikkat çekti.

120 MİLYON İNSANIN HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR!

Romatizma ülkemizde ve dünyada son derece yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde romatizmanın bebek, genç, yaşlı farkı gözetmeksizin 120 milyon insanın hayat kalitesini düşürdüğü araştırmalar tarafından ortaya konuyor. Toplumda kas ve iskelet sistemi hastalığı olarak bilinen romatizma iç organların çalışmasını da bozabiliyor. Konu hakkında Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, “Halkımız romatizmayı yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak görüyor. Ancak romatizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor” diyerek konunun boyutlarına dikkat çekti.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 10:34
120 MİLYON İNSANIN HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR!

Dr. Fulya Dörtbaş, iltihabi hastalıkların organlara etkisinin bir anda belirmediğini ifade ederek “Hastalık eklemlerde kızarıklık, eklem ağrısı, şişlik, hareket kaybı, ısı fazlalaşması gibi belirtilerle meydana çıkar. Oluşan atağın şiddetine göre eklemlerde hasar oluşabilir veya tamamen hasarsız atlatılabilir. Bu gibi durumlarda ise eklemde, deformite dediğimiz kalıcı hasarlar meydana gelir, hastalığın şiddeti ile orantılı olarak da organlarda tutulum olabilir” diyerek romatizmanın aşamalarını aktardı.

ÇOĞUNUN TEDAVİSİ TAMAMEN MÜMKÜN DEĞİL

“Romatizma, uzmanlar tarafından kronik hastalık olarak tanımlanıyor” diyen Dörtbaş,“Bu nedenle çoğu romatizma hastalığın tedavisi tamamen mümkün değil ancak kontrol altına alınabiliyor. İlaç tedavisi uygulanırken hastalığın şiddetine bağlı olarak doz dengelemesi yapılıyor. Hastalık kontrol altına alınsa dahi birden alevlenebileceği için hiçbir şikayet olmasa da sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Genellikle ilaçla tedavi gerçekleştiriliyor. Hastalığın çok ileri düzeylerinde ise ameliyata ihtiyaç duyulabiliyor. Örneğin diz ve kalça bölgelerinde oluşan iltihaplı romatizmalarda hasar çok fazla ise protez için ortopediye yönlendiriyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.03.2018 10:55
Anahtar Kelimeler:
Fulya DörtbaşRomatizma
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