120 MİLYON İNSANIN HAYAT KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR!

Dr. Fulya Dörtbaş, iltihabi hastalıkların organlara etkisinin bir anda belirmediğini ifade ederek “Hastalık eklemlerde kızarıklık, eklem ağrısı, şişlik, hareket kaybı, ısı fazlalaşması gibi belirtilerle meydana çıkar. Oluşan atağın şiddetine göre eklemlerde hasar oluşabilir veya tamamen hasarsız atlatılabilir. Bu gibi durumlarda ise eklemde, deformite dediğimiz kalıcı hasarlar meydana gelir, hastalığın şiddeti ile orantılı olarak da organlarda tutulum olabilir” diyerek romatizmanın aşamalarını aktardı.

ÇOĞUNUN TEDAVİSİ TAMAMEN MÜMKÜN DEĞİL

“Romatizma, uzmanlar tarafından kronik hastalık olarak tanımlanıyor” diyen Dörtbaş,“Bu nedenle çoğu romatizma hastalığın tedavisi tamamen mümkün değil ancak kontrol altına alınabiliyor. İlaç tedavisi uygulanırken hastalığın şiddetine bağlı olarak doz dengelemesi yapılıyor. Hastalık kontrol altına alınsa dahi birden alevlenebileceği için hiçbir şikayet olmasa da sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Genellikle ilaçla tedavi gerçekleştiriliyor. Hastalığın çok ileri düzeylerinde ise ameliyata ihtiyaç duyulabiliyor. Örneğin diz ve kalça bölgelerinde oluşan iltihaplı romatizmalarda hasar çok fazla ise protez için ortopediye yönlendiriyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. busabahmalatya.com