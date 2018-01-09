Miyomların kas dokusundan kaynaklandığını söyleyen Dr. Serdar Nemli, "Kötü huylu değildir ama çok nadiren kötü huyluya dönüşebilir. Bu da çok çok düşük bir olasılıktır. Miyomlar kadınlarda çeşitli semptomlar, bulgular verebilir. Ama miyomların büyük bir bölümü hiçbir bulgu vermez. Kadınlarda sıklığı da sanılandan daha fazladır. Ve çoğu tesadüfen açığa çıkar. Toplumdaki 30-35 yaş sonrası 100 kadından 25 tanesinde görülen miyomlardır. Hatta bazı yayınlarda 50 tanesinde miyomların gözlenebileceğini söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Miyomların boyutlarının farklı olabildiğini ifade eden Dr. Nemli, "Yarım santimden, 20 santime kadar miyomların boyutları olabiliyor. Tek bir miyom veya çok sayıda miyom olabiliyor" dedi.

KISIRLIK YAPABİLİR

"Miyomlar bulunduğu bölgeye göre bulgu ve semptom verebiliyor. Mesela rahimin iç kısmında, rahim duvarında miyom olabilir, rahim duvarından dışarıya doğru miyom büyüyebilir. Bulundukları yere göre bulgu ve semptom verirler, mesela rahim içerisindeyse kanama, adet düzensizliği yapabilirler" şeklinde konuşan Nemli, miyomların bulunduğu yer itibari ile rahim içerisinde sanki spiral varmış gibi etki gösterip, kısırlık yapabileceğini de ifade etti.

Miyomların ağrı da yapabileceğini söyleyen Nemli, "Rahim dışına doğru büyüyen miyomlar saklı miyom haline gelip, kendi ekseni etrafında dönüp, şidetli karın ağrısı ve acil ameliyat gerektirebileceği düzeye gelebilirler. Bu miyomlar adet kanamalarının düzensiz olmasına, kanama miktarının fazla olmasına neden olabilirler. Böyle olduğu takdirde fazla kanamaya bağlı olarak kansızlık yaratabilirler" açıklamasını yaptı.

ULTRASONLA TANISI ÇOK RAHAT KONULABİLİYOR

Miyomların tedavisinin hastanın şikayetine göre yapılabildiğini ve öncelikle ultrasonla tanısının çok rahat konulabildiğine dikkat çeken Nemli, "Eskiden MR ve tomografi kullanılıyordu ancak şimdi çok fazla kullanılan yöntemler değil. Ultrasonda miyomun bulunduğu yer, rahim içerisinde mi, ortasında mı, dışında mı olduğu buna göre hastanın tedavisi yapılabiliyor. Çocuk sayısını tamamlamış, çocuk istemeyen 40 yaşını doldurmuş kişilerde rahmin alınması, miyomun alınmasından daha iyi bir tedavi yöntemi olarak tercih ediliyor. Çocuk isteme olanlarda rahim içindeki miyomlar özellikle miyom alındıktan sonra gebelik lehine iyi sonuçları var. Rahim ameliyatları rahimin alınması şeklinde de miyomlar tedavi edilebilir, miyomun alınması şeklinde de tedavi edilebilir. Tabi ki miyomun sayısı, boyutu, büyüklüğü, hastanın yaşı gibi unsurlara göre tedavi planlanıyor. Yine doktor, hastanın şikayetine, belirlenen bulgulara ve hastanın isteğine göre de karar veriyor" diye konuştu.

SEMPTOMLARI FARKLI FARKLI...

Miyomların semptomlarının farklı farklı olabildiğini söyleyen Serdar Nemli, şu şekilde açıklamalarına devam etti:

"Miyomlar, idrar torbasına yakın yerlerde olduğunda sık sık idrara çıkma problemi yaratabiliyor. Hastanın konforunu etkiliyor. Rahimin arka tarafına doğru, bağırsaklara doğru büyüyen miyomlar kabızlık yapabiliyor. Cinsel ilişki esnasında ağrı yapabilirler. Miyomların neden oluştuğu, nasıl oluştuğu fizyopatolojisi çok bilinmiyor. Ama kadınlardaki östrojen hormonunun miyomları büyüttüğü biliniyor. Menapozdan sonra miyomların çoğu küçülüyor. Diyelim ki 3-4 santimlik bir miyom, menapoza yakın dönemde eğer çok semptom vermiyorsa, ultrasonda tesadüfen bulunmuşsa, sadece ultrasonda takip öneriliyor. Miyomların aslında çoğuna biz karışmıyoruz. Takip öneriyoruz. Hızlı büyüyen miyomlar bizim dikkatimizi çekiyor. Özellikle de yaş ilerisi ile daha da dikkat çekiyor. Onların kötü huylu olması olayından dolayı mutlaka ameliyat gerekiyor ve çıkarılması öneriliyor.”











SELAHATTİN BAYRAK