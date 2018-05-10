Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99972
ALTIN
180.663
DOLAR
4.2800
STERLİN
5.7930
EURO
5.0785

10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü

Dünyada yılda 15 milyon kişi, Türkiye’de ise her yıl 130 bin kişi inme ya da felç geçiriyor. İnmede en büyük risk faktörleri arasında sigara kullanımı, hipertansiyon ve diyabet yer alıyor.

10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü

Dünyada yılda 15 milyon kişi, Türkiye’de ise her yıl 130 bin kişi inme ya da felç geçiriyor. İnmede en büyük risk faktörleri arasında sigara kullanımı, hipertansiyon ve diyabet yer alıyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 10:59
10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü

“Sigara içiyorsanız içmeyene göre 2,5 kat, diyabet var ise 1,6 kat daha fazla felç geçirme riskiniz vardır” uyarısında bulunan uzmanlar, fiziksel aktivite ve egzersizin doğrudan ve dolaylı etkileri ile inme riskini azalttığına dikkat çekiyor.

İNME EN ÇOK DAMAR TIKANIKLIĞI İLE ORTAYA ÇIKIYOR

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, inmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“İnme ya da felç beyini besleyen damarlardan birinin tıkanması veya yırtılması sonucu oluşan, ilgili beyin bölgesinde işlev kaybı olmasıdır. Bu yönüyle bakıldığında beyinde damar tıkanması veya kanama şeklinde kendini gösterebilmektedir. İnme sıklıkla (yüzde 85) damar tıkanıklığı ile kendini göstermekte, beyin kanamaları daha az (yüzde 15) ortaya çıkmaktadır.”

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
InmeSağlıkSigara KullanımıDiyabet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çölyak Eşittir Hayat Boyu Glutensiz Beslenme
Çölyak Eşittir Hayat Boyu Glutensiz Beslenme
Kil Maskelerinin Etkileri
Kil Maskelerinin Etkileri
Jinekomasti hastalığını biliyor musunuz?
Jinekomasti hastalığını biliyor musunuz?

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim