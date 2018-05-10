10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü

“Sigara içiyorsanız içmeyene göre 2,5 kat, diyabet var ise 1,6 kat daha fazla felç geçirme riskiniz vardır” uyarısında bulunan uzmanlar, fiziksel aktivite ve egzersizin doğrudan ve dolaylı etkileri ile inme riskini azalttığına dikkat çekiyor.

İNME EN ÇOK DAMAR TIKANIKLIĞI İLE ORTAYA ÇIKIYOR

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, inmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“İnme ya da felç beyini besleyen damarlardan birinin tıkanması veya yırtılması sonucu oluşan, ilgili beyin bölgesinde işlev kaybı olmasıdır. Bu yönüyle bakıldığında beyinde damar tıkanması veya kanama şeklinde kendini gösterebilmektedir. İnme sıklıkla (yüzde 85) damar tıkanıklığı ile kendini göstermekte, beyin kanamaları daha az (yüzde 15) ortaya çıkmaktadır.”

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