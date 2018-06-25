10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar, özellikle kadın ve çocukların günlük destek dozunda ve ihtiyaç doğrultusunda D vitamini takviyesi almalarını tavsiye ediyor. Ünüvar, bağışıklık sisteminin zayıflama nedeninin D vitamini olabileceğine dikkat çekiyor.

Dr. Ünüvar, “Türkiye her ne kadar güneş ışığından yararlanan bir ülke olsa da Nisan ve Ekim ayları arasında güneşi dik almaması nedeniyle D vitaminini tabii kaynaktan yüksek ölçüde sağlayamıyor. Türkiye’de vitamin D eksikliği görülme sıklığı ve ilişkili faktörlere yönelik yapılan son çalışmada 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği saptandı. Araştırmaya göre D vitamini eksikliğinin erkeklere oranla kadınlarda yüzde 93 daha yüksek oranda olduğu tespit edildi” diye konuştu.

SİNERJİYİ OLUŞTURMADA YARDIMCIDIR

Ünüvar, “D vitamini kemik dokusu dışında birçok organımızın çalışmasında da önemli role sahiptir” diyerek, “Vücudumuzdaki hemen hemen her hücreyi etkileyebilir. Hücre farklılaşmasında, fonksiyonlarında düzenleyici role sahiptir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutar ve aktif olmasını sağlar. Vücut hücreleri arasında sinerjiyi oluşturmada yardımcıdır” şeklinde konuştu.

Güneş ışığından yararlanmama, mahrum kalma ve kullanılan bazı güneş koruyucuları ile bu koruyucuların bilinçsiz kullanılmasının yanı sıra Prof. Dr. Ünüvar, D vitamini eksikliğinin öne çıkan nedenlerini şöyle sıraladı:

“Gıdalarla yetersiz D vitamini alımı ve beslenme biçimi, bazı sindirim sistemi hastalıklarında D vitamininin bağırsaktan yetersiz emilimi, böbrek ve karaciğer hastalığı sebebiyle D vitamininin aktif forma dönüşememesi, kullanılan bazı ilaç türleri D vitamini eksiliğine neden olabilir.’’

D VİTAMİNİ KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Kemiklerin gelişiminde oldukça etkili D vitamininin sadece kas ve kemik konusunda değil birçok hastalık üzerinde önemli derecede etkisi bulunduğuna dikkat çeken Ünüvar, “D vitamini alımı; ileri yaşlarda yaşanan kemik kaybının önüne geçerken, kanser gelişiminin önlenmesinde önemli bir faktör, meme ve kolon kanseri riskini azaltıyor. Bebek ve çocuklarda kemik ve diş gelişimi için oldukça faydalı. Kemikleri sağlamlaştırarak kırılmasını önlerken bağışıklık sistemi içindeki etkisini de unutmamak gerek” ifadelerini kullandı.

Ünüvar, vücut için varlığı ile neredeyse tam bir kalkan görevi gören D vitamininin kanda 20-30 ng/ml arası bir değerde olmasının yetersiz anlamına geldiğini kaydetti ve ekledi, “Yeni doğandan itibaren bebekler D vitamini kullanabilirler ama önemli olan annelerin uygun doz kullanımına dikkat etmeleridir. Tabii kullandıkları D vitaminin içeriği ve katkı koruyucu madde içeriklerine dikkat etmelerini, yetişkinler ve gebelerin ise günlük destek dozunda ve ihtiyaç doğrultusunda D vitamini takviyesi almalarını tavsiye ederim.”