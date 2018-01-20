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10 KİŞİDEN 1’İ POLİKİSTİK BÖBREK HASTASI

Abdi İbrahim Otsuka, yaşamı tehdit eden ve en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığı olan polikistik böbrek hastalığının, böbrek nakli yapılan ya da diyaliz tedavisi alan her 10 kişiden 1’inde görüldüğüne dikkat çekti.

10 KİŞİDEN 1’İ POLİKİSTİK BÖBREK HASTASI

Abdi İbrahim Otsuka, yaşamı tehdit eden ve en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığı olan polikistik böbrek hastalığının, böbrek nakli yapılan ya da diyaliz tedavisi alan her 10 kişiden 1’inde görüldüğüne dikkat çekti.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 10:53
10 KİŞİDEN 1’İ POLİKİSTİK BÖBREK HASTASI

Hasta ve hasta yakınları arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmenin yanı sıra, hastalık eğitimiyle yaşam kalitesinin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Polikistik Böbrek Hastaları Derneği bu kadar ciddi sonuçları olan bu hastalıkla ilgili olarak Türkiye’deki hastalarda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Belirtilerin görüldüğü anda mutlaka doktora gidilmesi ve erken dönemde önlem alınması gerektiğini bildiren Abdi İbrahim Otsuka, kalıtımsal bir hastalık olan ve böbrek nakli yapılan ya da diyaliz tedavisi alan her 10 kişiden 1’inde görülen hastalıkta yüzde 2,5 oranında son dönem böbrek yetmezliği gelişimi söz konusu olduğuna vurgu yaptı.

Bazı kişilerde, herhangi bir belirti veya işaret olmadan ve kişinin hasta olduğu bilinmeden, yıllar boyunca polikistik böbrek hastalığı bulunabilir. Yüksek tansiyon, karın büyümesi, idrarda kan, sırt veya yan ağrısı ya da böbrek taşları gibi polikistik böbrek hastalığı belirti ve işaretlerinin bazıları görüldüğü takdirde, bunların nedenini tespit etmek üzere doktora başvurulmalıdır. Birinci derece bir akrabada; ebeveyn, kardeş veya çocukta polikistik böbrek hastalığı varsa, bu hastalık için taramadan geçmenin artılarını ve eksilerini tartışmak üzere mutlaka doktora gidilmelidir.

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:59
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Polikistik Böbrek HastasıBusabahMalatyaSağlıkBöbrek
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