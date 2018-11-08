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10 bin eczaneye kötü haber

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Ancak teklife eklenen bir madde eczacıları ve hastaları zor durumda bırakacak. Teklifteki madde aynen yasalaşırsa, eczacılar reçetesiz ilaç satışında kutu başına 2 bin lira ceza ödeyecek. Üstelik bu ceza, sadece antibiyotikler, antidepresanlar için değil tüm ilaçlar için uygulanacak.

10 bin eczaneye kötü haber

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Ancak teklife eklenen bir madde eczacıları ve hastaları zor durumda bırakacak. Teklifteki madde aynen yasalaşırsa, eczacılar reçetesiz ilaç satışında kutu başına 2 bin lira ceza ödeyecek. Üstelik bu ceza, sadece antibiyotikler, antidepresanlar için değil tüm ilaçlar için uygulanacak.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:57
10 bin eczaneye kötü haber

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, 10 bin eczane, yüzlerce ecza deposu ve hastaların yaşayacağı mağduriyetler hakkında şu bilgileri verdi:

GECE MİGRENİNİZ TUTMASIN

“Migren hastası çocuğunuz var. Gece şiddetli baş ağrısı var ve kullandığı ilaç belli ama bir bakıyorsunuz şişedeki ilaç yetersiz. Hemen nöbetçi eczaneye koştunuz ilacı istediniz. Eczacı ‘Hayır veremem çünkü 10 liralık ilacı verirsem 2 bin lira cezası var’ diyecek.

2 LİRALIK İLAÇ İÇİN BİLE...

Hamilelikte bile kullanılan en basit Parasetamol alacaksınız diyelim. 2,61 lira olan ilaç için önce acile veya aile hekimine ya da özelde muayene ücreti ödeyerek reçete yazdırıp eczaneden ilaç almaya gitmeniz gerekecek.

Bu teklif aynen yasalaşırsa 10 bin eczane ve bunlara ilaç satan yüzlerce ecza deposu da zor durumda kalacak.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarına Yönelik şiddeECZACILARHastalar
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