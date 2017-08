Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öncelikle et ve tatlılarda porsiyon kontrolü yapılmalı. Unutulmamalı ki yüksek kırmızı et tüketimi aynı zamanda yüksek yağ tüketimi demektir. Eti yerken yemeklere ara verilmeli. Bu durum bir anda yemeğe yüklenip sindirim problemleri çekmenizin de önüne geçecektir. Etlerin ızgara veya haşlama olarak tüketilmesi sağlık açısından çok daha doğru olur. Bu yüzden kızartmalar yerine etler sebzelerle birlikte tavada veya fırında pişirilebilir. Et ile yapılan yemeklere ilave yağ eklenmesine gerek olmaz. Etin doğal yapısındaki yağ pişirme işleminde yeterli olur. Etin pişirildiği tavanın yanmış olmamasına ve tavada veya fırında çok uzun süre kalmamasına dikkat edilmeli. Et çok uzun süre fırın veya tavada kalırsa kömürleşme olacağı için kanserojen etkisi artar. Enfeksiyon riskine karşı etler çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmemeli. Etler 1 gün dinlendirilmeli. Etler büyük parçalar halinde saklanmamalı. Tüketilecek porsiyonlarda kısa vadede -2 derecede, uzun süre saklama koşullarında ise -18 derecede saklanmalı. Yüksek kırmızı et tüketimi ile birlikte kolesterol seviyesinde yükselme yaratabilir. Bayram süresince tatlı tüketimine dikkat edilmeli. Şekerli ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tüketilmesi çok daha sağlıklı bir hamle olur.”

