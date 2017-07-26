BUSABAH gazetesi olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile yaptığımız işte o röportaj:

Temmuz ayı içerisinde Malatya için oldukça önemli olan bir durum söz konusu oldu. Geçim kaynağımız kayısının Avrupa Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni aldınız. Tebrikler. Öncelikle bu durum Malatya’ya nasıl yansır? Bunu soralım.

Kamuoyunda daha öncede duyuruldu. MTSO olarak 2014 yılında, Avrupa Coğrafi Tescil Belgesi için müracaatta bulunmuştuk. 3 yıla aşkın bir süre sonrasında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni 7 Temmuz itibari ile aldık. Bu konuyla ilgili Sayın Tarım Bakanımızın katılımıyla Sayın Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Genel Başkan Yardımcımızın, İl Başkanımızın ve diğer kurum amirleriyle birlikte tescil belgesini tarafımıza tebliğ edildiği bir tören gerçekleştirildi. Daha sonra biz bu konuyla ilgili ilerde neler yapabiliriz; kayısının Avrupa Coğrafi Tescil Belgesi’ni Malatya üreticisine nasıl yansıtırız, bu konuyla ilgili çalışmalar başlattık.

Kayısı bu yıl bol geldi. Coğrafi İşaret Belgesi’ni de aldıktan sonra adeta üreticinin yüzü daha fazla güldü. Ancak sürekli fiyat aralıklarıyla ilgili problemler yaşanıyor. Buradan hem üreticilere hem de tüketicilere bir öneriniz var mıdır?

Bu yıl kayısının bol olmasından dolayı üreticinin ciddi anlamda mağduriyetinin giderilmesi hususunu kamuoyunda paylaştık. Üreticinin alın terini, emeğini, göz nurunu çok ucuza satıyoruz hatta bir ifadem de, meyve suyu fabrika sahiplerinin Malatya kayısı üreticileri ile alay ettiğini ifade ettim. Bu durum yürekler acısı bir olaydı. Bir taraftan seviniyoruz kayısımız Avrupa Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni aldı, diğer taraftan da kayısının ciddi anlamda fiyat istikrarını yakalamama anlamından dolayı üreticinin mağduriyetini dile getiriyoruz. Kayısı, Malatya’nın vazgeçilmezi. Evet, son dönemde sanayileşen, ticari alt yapısını genişleten bir alt yapıda olmamıza rağmen, kayısıdan vazgeçmemiz mümkün değil. Yaklaşık 110 ülkeye kayısı ihracatımızı gerçekleştiriyoruz, ben burada bir kez daha ihracatçılarımızın emeğine, yüreğine sağlık diyorum, kayısıyı 110 ülkeye satıyorlar. Özellikle bu yıl kayısının bol olmasından dolayı, kayısı ihracatı yapan firmalarımıza özellikle ricamız, üreticinin mağduriyetinin önüne geçme noktasında biraz daha fiyatı kırmama hususunda duyarlı hareket etmeleri. Bu üreticimizi ve bizleri de sevindirir. Bu anlamda ben umuyorum ki ihracatçılarımız da bu hassasiyete dikkat edeceklerdir. Gereken yaklaşımı gösterip üreticinin alın terini ve emeğini daha yüksek fiyata pazarlamanın gayreti içerisinde olacaklardır. Bu konuyla ilgili yine değişik çalışmalarımız var. İnşallah netice alırız, çünkü bu sene kayısı bol. Kayısı bol olduğu zaman fiyatın aşağı çekilmesi, kayısı az olduğu zaman da fiyatı yukarı çekilmesi tüketiciler tarafından ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Kayısının fiyat ve stok anlamında istikrarı yakalama noktasında alıcılara bir güven oluşturmamız lazım. Malatya olarak da bütün katmanlarımızla bunu gerçekleştirme noktasında ortak hareket etmemiz lazım. Kayısının sorununu sadece bir kurumun çözmesini beklemek doğru değildir.

Kayısı konusunda herkesin üzerine düşmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Öncülüğü siz mi yapacaksınız?

Malatya’da tüketiciden, üreticiye kadar herkesin üzerine düşen görevleri var. Bu görev şuuru içerisinde hareket edersek, biz kayısımızı istediğimiz noktaya taşırız. Övündüğümüz 350 Milyon dolarlık ihracatımızı, çok kısa bir vadede belki 1 milyar dolarla çıkartabiliriz ama buna sahiplenmemiz lazım. Bunun sahibi de bütün Malatyalılar. Sadece TSO değil, Malatya’nın tüm kurumları üreticileri de dahil herkesin bu konuda hassas davranması lazım.

Avrupa Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne geri dönelim. Bu konuda biraz daha detaya girebilir misiniz?

Biz 2002 yılında Türk patent enstitüsüne müracaat ederek, Türkiye Coğrafi İşaret Belgesi’ni almıştık. Daha sonra, Avrupa tescili için müracaatta bulunduk ve uzun uğraşlardan sonra Avrupa Coğrafi işaret Tescil Belgesi’ni de tarım ürünleri içerisinde ikinci ürün olarak aldık. Birinci ürün bildiğiniz gibi Aydın’ın inciri, ikinci tarım ürünü olarak da Malatya kayısı olarak tescil aldık. Yani bizim ürünümüz artık koruma altında, bundan sonra yapacaklarımız var. Önümüzdeki süreçte kayısı ile ilgili coğrafi işaret belgesinden dolayı atılacak adımlar var. Öncelikle bir denetim mekanizmasını oluşturmamız lazım. Başka coğrafyalarda üretilen kayısının Malatya kayısı ile karıştırılmaması noktasında bunun önüne geçmek için bir denetim mekanizması oluşturmamız gerekiyor.

Tescil belgesi ile kayısının yeni tanıtımlara ihtiyacı olabilir. Üzerinde çalıştığınız plan ya da programlar var mıdır?

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin öncülüğünde, İstanbul ve Ankara’da bir tanıtım programı düşünüyoruz. Yine ihracatçılarımızla bu noktada bir toplantı hazırlığı içerisindeyiz ve bilinçli üretici ortaya çıkartma noktasında yine gayretlerimiz ve çabalarımız olacak. Avrupa tescil belgesini almada bize ciddi anlamda katkı sunan Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na da yaklaşımlarından dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Belgenin Malatya ve Türkiye’deki etkisi nasıl oldu? Esnafın ve üreticinin haberi var mı?

Biz hemen süpermarketlere ürünümüz Avrupa Coğrafik Tescil Belgesi’ni almıştır diye tescil belgesinin fotokopisini gönderdik. Ayrıca Ekonomi Bakanlığımıza bu konuyla ilgili yazımızı da gönderdik. Onlara da tüm Türk ataşelerine bu belgenin dağıtımını yapmasını arz ettik. İllerdeki hal müdürlüklerine tescil belgemizi ve yazısını beraber gönderdik. İnşallah tanıtım atağımızı bundan sonra Malatya olarak daha iyi bir şekilde yaparsak, koruma altına alarak, fiyat istikrarını yakalayarak üreticinin emeğini biraz daha yukarılara çekmiş oluruz. İnşallah Malatya’mız ve ülkemiz için hayırlı olur. Ulusal basında çıkan haberleri de takip ettiğimizde tescil belgemiz Malatya’nın tanıtımı adına da öncülük etti. Birçok televizyon kanalına ve radyo programına canlı telefon bağlantısıyla bağlanarak, bu belgenin ne anlama geldiğini ifade ettim. İnşallah kısa sürede Tarım Bakanlığımız ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle televizyon kanallarında bir kamu spotu yayınlanmasını hedefliyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor.

Tanıtım ağı elbette çok önemli. Özellikle tescil belgesinin alınmasının ardından artık beklentiler daha da fazlalaştı. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Kayısı üreticinin, tüketicinin, ihracatçının, sivil toplum kuruluşlarının da Malatya’nın da hatta hükümetimizin de sorunudur. Bu vesileyle hükümetimize bir kez daha sesleniyoruz. Kayısının bol olduğu dönemlerde Toprak Malzeme Ofisi’nin fındıkta veya diğer ürünlerde uyguladığı uygulamaları kayısı içinde uygulaması gerektiğini hep dillendirdik. Dolayısıyla bu yıl ki kayısı üreticisinin mağduriyetinin giderilmesi adına Toprak Malzeme Ofisi; üreticiden kayısı alımı gerçekleştirirse, bir nebzede olsa fayda sağlamış olacaktır. Kayısı bu kalite ve lezzette dünyanın hiçbir ülkesinde üretilen bir ürün değildir. Allah öyle bir nimet vermiş ki Malatya’ya, bu nimetin kadrini ve kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Hiçbir maddesi, çekirdeği de dahil boşa gitmeyen bir meyvedir. Lisanslı depoculukla ilgili Sayın Bakanımızın çalışmaları var. Özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni de, ihracatçılarımızı da araya sokarak lisanslı depoculukla ilgili çalışmalar başladı. Ürün sertifikası konusunda yine bir çalışma var. Bu tür çalışmalar zaman alacak işler ve inşallah en kısa zamanda çözüme kavuştururuz. Tüm Malatyalıların bu soruna el birliğiyle çare bulması lazım.