SPORA ADANMIŞ BİR ÖMÜR...

Öyle kolay değildir Ankara’nın sert ayazında yüksek tepelerde bulunmak. Rüzgâr her zaman zirvede sert eser. Ancak Malatyalıysanız ve bir de sporun içinden geliyorsanız başarı merdivenlerini tırmanmak, kendi hikâyenizi yazmak kalıyor size... Tam da böyle yaptı Mehmet Akif Üstündağ. Orduzu’daki baba evinden voleybolcu olarak çıktığında Ankara’nın soğuk yüzüyle yeni tanışmıştı. Önce parkede gösterdi hünerini. Oyuncuyken şampiyonluklar kazandı, kupalarla bıraktı. Ancak voleybol onu bırakmadı. Önce yönetici oldu, sonra basketbol ve futbola el attı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Basketbol Federasyonu’nda üst düzey görevlerde bulundu. Emekliliğe göz kırpar oldu voleybol camiası önünde durdu. Kasım 2017’de Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak seçilen Malatyalı Mehmet Akif Üstündağ memleketinin gururu, Türk voleybolunun umudu oldu. Memleket özlemini yaz aylarında geldiği baba evinde dindiren Üstündağ, Malatya’yı unutamıyor. Makamında ağırladığı konuklarına (bize de olduğu gibi) kayısı ikram ediyor. Dünya ve Avrupa çapında bir organizasyonu yeni salon tamamlandığında Malatya’ya vermek için sabırsızlandığını ifade eden Üstündağ bakın daha neler neler söylüyor...

Başkanım bizi kabulünüz için çok teşekkür ediyoruz.

-Malatya’dan buraya teşrif ederek bizleri onurlandırdınız ve bize güç verdiniz. Malatya’daki çalışmalarınız çok yakından takip ediyorum. Gerek Malatyaspor gerekse diğer branşların tamamına yakından ilgi gösteriyorsunuz. Bir Malatyalı olarak sizlerle gurur duyuyorum.

1 yıllık görev sürenizi doldurdunuz. Şöyle bir özetleyecek olursak nasıl geçti?

-Bu yıl kulüpler bazından sportif başarılarda inanılmaz başarılar var. Spor yazarı duayen Atilla Gökçe abimiz şunu söyledi: “Eskiden bir Balkan Kupası vardı. Voleybolda final oynarsak büyük başarı olarak görüyorduk. Ama bugün gelinen noktada görüyoruz ki; dünya şampiyonu takım kim? Vakıfbank. Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim? Yine Vakıfbank. Bir önceki yıla gidiyoruz, Eczacıbaşı, önceki yıla bakıyoruz Fenerbahçe.” Yani takım sporlarında artık önemli başarılara imza atıyoruz. Bu yıl U23 Bayanlar Mili Takımı dünya şampiyonu oldu. Başkanvekili olarak görev yaptığım daha önceki yıllarda da ülkemizde yapılan organizasyonlarda şampiyonluklarımız vardı. Bizler artık deplasmanda bu gururu yaşıyoruz. Bugün Avrupa’da Milli takımlar düzeyinde madalya almak hakikaten zor bir iş ama bunu başardık.

Hiç şüphesiz sıralı ve istikrarlı başarılar var Voleybol’da. Başarılı olmayı bir sistematiğe nasıl dönüştürdünüz?

-Bunun altında özveri, disiplin, çok çalışmak, altyapıya önem vermek planlı ve programlı şekilde organizasyonlar yapmak yatıyor. Uluslar arası organizasyonlarda bize gelen teşekkür yazıları diğer federasyonlara çok zor gitmiştir. En son Erciyes’e kar voleybolunu getirdik. Geçen hafta sonu Erciyes’de TRT ekranlarından naklen yayınlandı. Bayanlarda birinci erkeklerde ikinci olduk. Türklerin dünya üzerinde yapamayacaklar hiç bir şey yoktur. Yazın plaj voleybolu, kışın kar voleybolu organizasyonları düzenliyoruz. Kar voleybolunda olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Projeler teker teker hayata geçer ama bizim asıl hedefimiz şu olmalı; bu camiada dargınlık, kırgınlık olmamalı, birlik beraberlik olmalı. Çok şükür bugün itibariyle bizler bu ortamı hazırladık. Bunların altında Malatyalı olmamız yatıyorsa bu durumda bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ama Türk voleybolu önemli bir ivme yakaladık. Okulu olan tek federasyonuz. Kendisine özgün yurdu var. Sporu yaparken çocuklarımız aynı zamanda sosyal ihtiyaçlarını da kendi içerisinde karşılayabiliyor. Milli Eğitim’in dışında federasyon olarak biz neler yapabiliriz? Bunun araştırmasını gerçekleştiriyoruz. Kars’tan Edirne’den her ilden ayrı ayrı yetenek taraması yaparak özel sporcuları aramıza katıyoruz. Yaz aylarında yurtlarımız hiç boş kalmaz, sporcularımız kamplarını burada yapıyor.

Malatya sizin için gerçekten ayrı bir yerde. Vaktiniz oldukça geliyorsunuz. Orduzu’daki serin bağ evinde huzur buluyorsunuz ve oradan da vazgeçemiyorsunuz. Eskiye dair neler var hafızanızda?

-Malatyalı kimliğimizi inkar edersek, aslımızı inkar etmiş oluruz. Bizimde ne kitabımızda, ne aile terbiyemizde buna yer yok. Her zaman bundan gurur duymuşumdur. 38 yıl önce Bahçebaşı Ortaokulu’nun bahçesinde, direk ile dut ağacının arasına file yapıp voleybol ve spor hayatımız başlamıştır. Ben o günleri görerek bu günlere geldim. Federasyon başkanı olduktan sonra o gün ki okul müdürü eşiyle birlikte beni ziyarete geldiler. Ardından ben de onları ziyarete gittim. İşte bu demek oluyor ki; geçmişimizi inkar etmiyoruz. Dolayısıyla gönül kapımız hiç kapanmaz. Ülkemize spor alanında hizmet etmek bizler için gurur vericidir. Benim memleketimde bizlerle gurur duyuyorsa bu bize manevi bir haz verir. Yeni Malatyaspor maçı olduğu gün ben totem yapıyorum. Bu anlamda kimlerin gizli kahraman olduğunu dışarıdan görme fırsatımız da oluyor. Kimlerin bilinsin ya da bilinmesin gönlünde gerçek Malatyalılık yattığını bilen ve yaşayan biriyim. Çünkü sporla iç içeyim. Benim dünyam spor, bundan başka bir mesleğim de yoktur. Malatyaspor’un en üst liglere katılması, başarılı olması bizi nasıl gururlandırır bunu herkes biliyor. Bizde bu duruma ne katkı sağlayabiliriz gayretini vereceğiz.

Başkanlığınız döneminde Malatya sporuna ne tür katkılarda bulunmayı düşünüyorsunuz?

-Malatya’daki tesis probleminden dolayı uluslar arası dünya ligi organizasyonunu maalesef Ankara’ya almak zorunda kaldık. Ama bunun ardı arkası hep gelecektir. Ülkemizde tesis seferberliği başlatıldı. Malatya’da bu anlamda çok güzel bir tesis kazandı. Futbol sahası, kapalı spor salonu, voleybol ve yüzme salonlarının, antrenman sahalarının oluşması çok sevindirici bir hadisedir. Bu alanları sürekli aktif tutmak lazım. Buraların boş kalmaması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da Türkiye Kupası final müsabakalarını oynattık. Yine orada Milli maç oynatacağız. Van’da yine Milli maç oynatacağız. Malatya’nın salonu tamamlandığında da voleybol organizasyonlarını burada da düzenleyebiliriz. Malatyalılarla bu organizasyonları tanıştırmak bizleri çok mutlu edecektir. Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımımızı Efeler Ligi’nde görmek isteriz. Onların bu sezon ligde kalıcı olması için Orhan Barman ile zaman zaman görüşüyoruz. Ziyarete geliyor tecrübelerimizi aktarıyoruz. Malatya’ya Dünya ve Avrupa çapında büyük bir şampiyona vermeyi çok istiyorum. Bunu gerçekleştirdiğimizde çok mutlu olacağım. Benim memleket sevdam Ankara – Malatya arasındaki mesafelerle ölçülmez. Her an Malatya’yı yaşayan biriyim. Memleketime vefa birkaç organizasyon ya da hizmetle de ödenmez. Malatya için elimden geleni her zaman yaparım.