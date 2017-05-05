Bu haftaki röportajımızın konuğu İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Ulusal Belgesel dalında 'Hayat Nöbeti' isimli belgesel ile birinci olan Peyami Safa Altıntaş… Sinemaya gönül veren ve bu alanda çok genç yaşında önemli başarılara imza atan Peyami Altıntaş ile samimi bir söyleşi gerçekleştirdik…

-Sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Peyami Safa Altıntaş. Ankara'lıyım. Erciyes Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Bölümümü çok severek okuyorum ve benim gibi sinemaya gönül vermiş birkaç arkadaşımla, sinemanın sanatsal yönüne dair çalışmalar yürütmek amacıyla bir sinema ekibi kurduk. Bu ekiple üç kısa film çektik. Her yaptığımız çalışmayla kendimizi bir adım daha öteye taşıdık. Son projemiz olan Ankara İtfaiyesi'nde çektiğimiz “Hayat Nöbeti” belgeseli ile de önemli sayılabilecek bir noktaya geldik. Bendeniz Peyami Sefa Altıntaş’ın sinema geçmişi böyledir.

-Bu sene 10.'su düzenlenen İnönü Üniversitesi 'Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Ulusal Belgesel dalında 'Hayat Nöbeti' isimli belgesel ile birinci oldunuz. O kadar isim arasından birinci olmak nasıl bir duygu?

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu yola çıktığımızda kendimize bir dert edindik. Tek derdimiz, bunu seyirciye en iyi şekilde aktarabilmekti. Hiçbir zaman ödül odaklı çalışmadık. Sadece sanat üretebilmek için uğraştık. Ve görüyoruz ki yaptığımız iş kendini aşmış durumda. Böyle saygın bir festivalden birincilik ödülü almak, kendimizi doğru ifade edebilmenin yanında güzel bir armağan oldu.

-Belgeselinizin konusu nedir? Biraz bilgi verebilir misiniz?

Belgeselimizde; itfaiyecilik mesleğinin zorluğu ve kutsallığı, çeşitli kazalar, yangınlar ve bombalı terör saldırılarını, bizzat itfaiyeciler tarafından tüm gerçekçiliğiyle anlattık. İtfaiyecilerin yaşamış oldukları zorluklara tanık olarak, toplumsal açıdan bu mesleğin ne denli önemli olduğu vurguladık.

TEK KAMERA, TEK IŞIK KAYNAĞI İLE HAFTALARCA ÇEKİM YAPMAYA ÇALIŞTIK

-Çekimleri yaparken sıkıntılar yaşadınız mı? Zorlukları nelerdi?

Biz öğrenciler en çok bu konuda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Böyle bir işe kalkışmak aylar süren bir ekip çalışmasını, psikolojik ve fiziksel yorgunluğu beraberinde getirirken, bir de öğrenci olup teknik ekipman yetersizliğiyle uğraşmak önümüzde çok büyük bir engel teşkil etti. Kamera bulamadık. Yeri geldi tek kamera, tek ışık kaynağı ile haftalarca çekim yapmaya uğraştık. Ama yedi ayın sonunda sabrımızın karşılığını alınca, tüm zorluklara ve sıkıntılara değdi diyebildik.

-Üniversite okurken, başarınızla ödüllendirilmek neler hissettirdi?

Genç yaşta çok güzel bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum ama bu başarı bizim gibi sinemaya gönül vermiş ve kendini bu alanda yetiştiren öğrencilerin elinden tutmaya, sanata kazandırmaya yeterli olur mu bilmiyorum ve tabii bunun kaygısını yaşıyorum. Ama ümit ediyorum ki buna benzer festivaller bu toplumu etkileyip bu mesleğin gelişimini sağlayacak.

SİNEMA BİR ARAÇTIR

-Sinema filmi senin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Ve toplum için?

Toplumlar için sanatın önemi tarih boyunca tartışılmaz bir gerçeklikle var olmuştur. Sanat toplumların değişimini ve dönüşümünü her zaman olumlu yönde etkilemiştir. Ben sinema sanatının sektör kısmından ziyade toplumu olumlu yönde değiştirebilecek olan o güzel yanından tutunuyorum. Sinema benim için bir amaç değil, toplumun hasar almış noktalarının düzeltilmesi için bir araçtır.

-İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali’ni nasıl buldunuz?

Festival ve festival yönetimi çok ilgili ve duyarlıydı. Yer yer özendiğim noktaları oldu çünkü uzun zamandır işini böylesine seven, bu sanata gönül vermiş, yorulmak nedir bilmeyen yüzlerce insanı bir arada görmemiştim. Gerçekten çok başarılı bir iş çıkartıyorlar. Bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı da buradan teşekkür etmiş olayım.

-Film festivallerinin kente kattığı değer sizce nedir?

Film festivalleri, sinemacıların dünyaya açıldığı önemli bir sanat merkezidir. Bu açıdan festivalin yapıldığı şehir ve çevresi, festivalin kendini sürekli geliştirmesi ve festivale katılan filmlerin kalitesinin artmasıyla bir marka halini alabilir. Dünyada bunun örnekleri mevcut. Dileğim, bu örneklerin ülkemizde artması yönünde.

“ÜÇ-İKİ-BİR KAYIT”

-Son olarak söylemek istedikleriniz…

Sinema bir aşk derlerdi. Elime kamerayı alınca, “üç-iki-bir-kayıt” deyince başladım bu aşkı yaşamaya. Her geçen gün bu sanata karşı artan sevgimle, bizim gibi genç sinemacılara destek verilmesini tüm kalbimle diliyorum. Tüm genç sinemacı arkadaşlarımdan, kendilerine ve özellikle topluma bir şeyler katma kaygısı güderek, sektöre değil, sanata yönelmelerini istiyorum.

Ayrıca en başından beraber bu yolda benimle olan Görüntü Yönetmeni Mustafa Demirtaş ve diğer ekip arkadaşlarım Adnan Çokadar, Berker Vezir Aydemir, Rumet Barış Oral, Buğrahan Aydın, Enes Çevik ve öğrenci ekibim olan Klakson Kırıntılarına sonsuz teşekkürler…













TÜRKAN YILDIZ