Malatyalı şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi, artık “Cennetteki Yıldızımız” kitabıyla anılacak. Annesi Gufure Tanrıverdi’ninve tüm ailenin gözyaşlarıyla kaleme aldığı ve oğlu Cengiz Tanrıverdi’nin de büyük çabalarıyla yayın hayatına giren ‘Cennetteki Yıldızımız’ 6’ncı Malatya Anadolu Kültür ve Kitap Fuarı’nda da yerini aldı. Oğlu Cengiz’le birlikte bir stant açarak kitabı Malatyalılarla buluşturan Gafure Tanrıverdi, BUSABAH’la yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Kitabın kaleme alınmasından, Kitap Fuarındaki standa kadar her şeyi anlatan anne Tanrıverdi ile şunları konuştuk:

-Kitabınız yayın hayatına başladı ve Kitap Fuarı’ndaki yerini de aldı. Düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Ben Şehit İbrahim Tanrıverdi’nin annesiyim. Oğlumu kaybedeli 20 ay oldu. Bunu bütün şehit ailelerine söylüyorum; bilsinler ki, şehit anneleri hiçbir zaman yıkılmaz, her zaman ayakta olacaklar. Ve biz şu anda bütün şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağımıza, unutturmayacağımıza ant içtik. Onların hayatını kitaba döktük. Gerekirse onlar için resim yapacağız, gerekirse bunu herkese duyuracağız. Karşıdaki insanlar da bilsinler ki, şehit annesi yıkılmaz, unutmaz, unutturmaz.

-İbrahim Tanrıverdi, Malatya için bir farklılık arz etti. Hem Sanat Sokağı’na ismi verildi hem de siz oğlunuz için unutulmayacak bir şey yaptınız, kitap yazdınız. Zor oldu mu bu?

Benim için zor olmadı, çünkü bu İbrahim’in bir vasiyetiydi. İbrahim bunu bir vasiyet gibi yapmıştı. İbrahim Malatya’ya gelen ilk şehitlerden birisiydi, 30 Temmuz’du. Ve onun acısı bizim için çok büyük oldu. İbrahim bazen söylüyordu, ‘şehitler olduğu zaman unutmayın, unutturmayın’ diye. Ben de bu yüzden unutmak da unutturmak da istemedim. Onun hayatını kitaba döktüm.

-Kitabınızda neler anlattınız?

Kitapta İbrahim’in hayatını anlattım. Yaşadıklarını, bir anne bir çocuğunu nasıl yetiştirir? Mesela bir anne çocuğunu 9 ay karnında taşıyor, onu büyütüyor, 24 yaşına getiriyor ve bir kör kurşuna veriyor. Babasının çok güzel anlatımları var. Ablasının, kız kardeşinin, abisinin, devre arkadaşları olup da şehit olanların… Bazı arkadaşlarının bazı sözleri var. Sadece kitapta duygularımızı anlattık. Başka hiçbir şey yok.

-Kitabı yazmak ne kadar zamanınızı aldı?

Ben bazı gece yattıktan sonra saat geç olmasına rağmen aklıma bir konu geliyor, yataktan kalkıp onu yazıya döküyordum. Kimse belki inanmaz ama o kitapta gözyaşlarımla silinen harfler oldu. Kitabı döktüğüm gözyaşlarıyla yazdım. Ben oğluma ant içtim, ne kadar gözyaşı döksem, ne kadar ağlasam da o kalbimde ve gözyaşlarım bir mürekkep oldu ve o kitaba döküldü. Oğlumun kitabını gözyaşlarımla yazdım. Yazılardaki mürekkep benim gözyaşlarım.

-Aileniz kitabı yazarken size mutlaka destek verdi, en çok desteği kimden aldınız?

Kitabı yazmamdaki en büyük desteği İbrahim’in abisi Cengiz’den aldım. Çünkü ben ilkokul birinci sınıfı terk eden birisiyim. Okumam yazmam çok yoktu ama çok şükür kelimeleri yan yana getirmeyi biliyorum. Benim bütün desteğim Cengiz oldu. Cengiz hep kardeşine paşam diyordu, ben de onu ölünceye kadar paşa sıfatıyla yaşatacağım dedi. 20 yıl da geçse ben yaşadıkça ölene kadar İbrahim’in acısı içimde bitmeyecektir. Hayat devam ediyor ama o acı kalbimde olacaktır. Anne duygusu da çok zor. İbrahim her şeyi bize bırakıp gitti. Şerefi, gururu, kanunu her şeyini bize bıraktı gitti. İbrahim hep bana anne sen çok güçlüsün çok gururlusun derdi. Şimdi bilsin ki annesi gerçekten çok güçlü.

-Siz şehit oğlunuz için bir şeyler yaptınız, peki, diğer şehit ailelerine neler söylersiniz?

Belki onlar da çocukları için bir şeyler yapmak istiyorlardır. Mesela bir şehit annesi var ve oğlunun isminin bir yerlere verilmesini istiyor. Cengiz 24 saat uyumadı ve devamlı savaştı. Belediye Başkanımız olsun, milletvekillerimiz olsun, Bakanımız olsun bir şehit annesinin isteğini yerine getirmelerini istiyorum. Şehit annelerine sorduğunuz zaman mutlaka hepsinin bir muradı vardır. Sanat Sokağı’na ismini verdiler, onlarla da gurur duyuyorum. Eminim sesini duyuramayan çok fazla şehit annesi var. Bir şehit annesi olarak söylüyorum; bütün şehit anneleri var gücüyle savaşsınlar. Benim oğlum 15 Temmuz şehidi değil ama benim oğlum da 30 Temmuz şehidi. Oğlum rütbeliydi, teğmendi ve 1 yıl görev yapabildi.

-Kaç cilt kitap bastırdınız?

Şu anda 500 tane geldi ama Malatya’nın bu kitaba daha fazla ilgi göstermesini bekliyordum. Kitapların yarısı bile satılmadı. Çünkü İbrahim Malatya’nın şehidi. Onun arkadaşları, dostları ve sevdikleri ona sahip çıkmalıydı. İlla ki alıp okusunlar demiyorum, alıp evin bir köşesinde saklasınlar çünkü bir hatıradır. Ben Malatya’nın desteğini istiyorum. şikayet etmiyorum. Ben bastım, çıkardım tezgaha da serdim gerisi kısmet Allah’tan, daha çok ilgi gösterilmesini isterdim. Sayın Valimiz geldi ona da bir tane hediye ettim. İnşallah bundan sonrada ismini yaşatacağım. Kızımın bir oğlu oldu onun da adı İbrahim. Cengiz’de evlenirse Allah kısmet eder oğlu olursa onunda adı İbrahim olacaktır. Bir İbrahim verdim binlerce İbrahim kazanacağım. Hiçbir zaman maddi destek istemiyorum, sadece manevi destek istiyorum. Yanımızda olsunlar, acımızı bilsinler o yeter. Bazen bizleri hatırlasınlar o yeter.















MUTLU SARIGÜL