Hocam öncelikle teklifimizi geri çevirmediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz röportaja sizi tanıyarak başlayalım. Bildiğimiz ve bilmediğimiz yönleriyle Erol Akdeniz kimdir hayat hikâyesi nasıldır?

-1956 Bayburt doğumluyum. Babamın asker olması nedeniyle tayin oldukça birçok şehirde yaşama fırsatım oldu. İlkokulu Ağrı’da bir kısmını Kayseri’de, liseyi Malatya’da tamamladım. Basketbol ile tanışmam ilk Kayseri’de ortaokul yaşlarımdayken Minik ve Yıldız takımlarında oldu. Daha sonra babamın tayini İstanbul’a çıktı ve burası benim için bir dönüm noktası olmuştur. Beşiktaş basketbol takımının alt yapısında uzun yıllar boyunca top oynadım. Burada Beşiktaş basketbol takımının A takımına kadar yükselerek 1970 yıllarında birkaç yıl A takımla birlikte maçlara çıktım. O yıllarda bizim üst jenerasyon takımla birlikte büyük başarılara imza atmışlardı. Hatta Erman Kunter abinin bir maçta attığı 156 sayı vardı ve o rekor hala kırılamamıştır. Şuan Erman Kunter Fransa da bir basketbol takımını çalıştırmaya da devam ediyor. Beşiktaş takımından daha sonra Antalya Ant Birlikspor Basketbol takımına transfer oldum ve bir yıl burada top oynadım. Burada büyük bir sakatlık geçirdim ve 26 yaşında basketbolu bırakmak zorunda kaldım.

Antrenörlüğe nasıl başladınız, hangi takımlarla çalıştınız?

-Babam emekli olup Malatya’ya yerleştikten sonra antrenörlüğe yönlenmeye karar verdim. Aslında ‘İstanbul mu yoksa Malatya mı’ diye ikilemde kalmıştım. Antrenörlük kursu için 1980 yılında Malatya’dan kalkıp Edirne’ye gittim. Mezun olup tekrar Malatya’ya dönüş yaptım. O yıllarda burada basketbol diye bir spor neredeyse yoktu. Basketbolu sporcular değil, okullarda öğrenciler ve hatta futbol oynayan insanlar oynuyordu. Futbola özgü hareketler yaparak basketbol oynamaya çalışan insanlar vardı. Ali Gülhan isminde Orduzu’da bir okul müdürü vardı. Kendisi rahmetli oldu Allah rahmet eylesin, Malatya da basketbolun gelişmesi için çok büyük emekleri oldu. Onunla beraber bir lig oluşturmaya yönelik fikir oluşturduk. O yıllarda Osman Çağlı, namı diğer Mıh Osman diye anılan Beden Terbiyesi Bölge Müdürünün yanına giderek bu fikrimizi onunla paylaştık. Sağ olsun ne yapın edin Malatya’da basketbol ligi kurun ve bende sizin destekçiniz olurum. Ali Gülhan ile birlikte 1982 yılında okul bahçelerini gezerek sporcu toplamaya başladık. Malatya İdman Yurdu, Ataköyspor, Malatya Havagücü ve Malatyaspor takımlarının olduğunu 4 takımlı bir lig başlattık. Bu sayede Malatya’da gerçek bir basketbol ligi kurarak ciddi anlamda yola çıkmış olduk. Buraya gelip burada hizmet vermekten hiçbir zaman pişman olmadım. İstanbul’da kalsaydım belki çok daha farklı yerlere gelip, kariyer adına çok daha fazla şey yapabilirdim. Malatya’ya basketbol adına da çok şey kattığıma inanıyorum.

Kariyeriniz boyunca neyi hedeflediniz?

-Kendimi sürekli şartlandırdığım felsefe: altyapıda ki çocukları eğitmek ve sporcu olarak yetişip ülkemize kazandırmaktır. Benim için daha çok değerli olan, büyük takımlarda çalışıp var olan sporcularla ilgilenmekten ziyade, büyük takımlara sporcu yetiştirmektir. Büyük takımları çalıştırmayı isteseydim, İstanbul gibi sektörün lider şehrinde yaşar orada hayatıma devam ederdim. Malatya’da kalıp buranın gençlerini altyapıda yetiştirip onlara bir şeyler kazandırmak istedim. Büyük takımlar olması gerekiyor önemli bir unsur ama altyapının yetişmesi bence daha önemli bir unsur. Eskiden Malatya’da sadece Atatürk Kapalı Spor Salon’u vardı. Orada aynı zamanda voleybol oynanır arkasından basketbol sonrasında salonda konserler verilirdi. Büyük sanatçıların konser verdiği tek yerdi. Demek istediğim o kadar yoğunluğun içerisinde faaliyetlerimizi aksatmadan devam ettirmeye çalışıyorduk.

Ülkemizde basketbol sporunun sorunları nelerdir sizce, tecrübeli bir isim olarak sıralarsanız neler söylersiniz?

Şimdi Allah’a şükürler olsun Malatya’da ve Türkiye’de hem spor salonları çoğaldı hem de her okulun kendisine ait bir salonu var. Eskisi gibi antrenman salonu sıkıntısı yaşanmıyor. Ama şimdiki en büyük sorun çocukların spora yönlendirilmemeleri. Başta veliler olmak üzere çocuklar sadece sınavlara konsantre edilerek hiçbir sosyal faaliyetleri olmadan yetişiyorlar. Toplum içerisine girdiklerinde sohbet edebilecekleri bir konu bulamıyorlar. Çünkü tamamen sınavlara ve derslere konsantre olmuş durumdalar. Çocuklar belli ölçüler içerisinde spora, tiyatroya, sinemaya, müziğe yönlendirilirse içine kapanıklıktan kurtulmuş olurlar. Sporcu kaynağı açısından başta basketbolun altyapısı ve diğer spor branşlarının altyapısından çıkacak sporcu sayılarını etkiliyor. Yurtdışına çıkıp zaman zaman sportif anlamda araştırmalar yapma fırsatı buldum. Bizim eğitim sistemimizde tam gün eğitim modeli var. Oralardaki eğitim sisteminde çocuklar sabah 8’de kültür dersi eğitimlerine başlayıp öğlen 1 gibi bitiriyor. Öğlen yemeği arasından sonra tekrar okuldaki eğitim devam ediyor bu kez tamamen sosyal faaliyet dersleri işleyerek zamanlarını geçiriyorlar. Öğleden sonraki işlenen tüm dersler öğrencilerin sosyal yönünün kuvvetlenmeleri için yapılan etkinliklerle geçiyor. Yurtdışında okullarda sportif faaliyetler arttıkça sporcu kaynağı sadece okullardan geliyor. Bizde ise kulüpler zor şartlarda çocukları altyapılarında barındırıyor ve büyük takımlar bu amatör kulüp altyapılarından besleniyor. Bu anlamda şuan ki nesil maalesef şanssız, anne babalar artık çocuklarını eskisi kadar sportif faaliyetlere yönlendirmiyor. Çok iyi hatırlıyorum eskiden anneler babalar çocuklarını ellerinden tutup zorla getirirlerdi. Geçtiğimiz günlerde genç takımımız şampiyon oldular. 3 oyuncumuzu grup şampiyonalarına katılmalarına sırf üniversite sınavı yaklaştığı ve çocuklarını sınava hazırlanmalarını mazeret göstererek aileleri müsaade etmediler. Buna benzer şekilde bütün amatör kulüplerde oynayan sporcular zor şartlarda mücadele ediyorlar.

Antrenörlük hayatınızda unutmadığınız bir anıyı okuyucularımız ile paylaşmak ister misiniz?

Aklıma gelen ilk anıyı paylaşayım, basketbol ligini Malatya’da kurduğumuz yıllarda Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda lig maçları oynanırdı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevi de yapmış bir isim Cengiz İnci hocamız vardı. O yıllarda Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunun altındaki odalarda hizmet verirdi. Salonda lig maçı oynandığı esnada İl Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Osman Çağlı odasına geçerken salonun kenarından geçme zorunda kalmıştı. Bakıyor ki; içerde basketbol müsabakası var, maçın hakemi Cengiz İnci’ye bağırdı ‘Cengiz, Cengiz maçı durdur!’ tabi resmi bir müsabaka oynanıyor ama hakem hemen maçı durdurdu. ‘Bırakın bu basketbol oynamayı, siz bu işi bilmiyorsunuz! Böyle maç mı yönetilir, o pota deliğinden bir defa top geçiyor siz skor tabelasına iki puan yazıyorsunuz’ dedi. Bildiğiniz gibi basketbolda pota çizgisi içerisinde atılan her basket iki puan olarak yazılıyor. Böyle bir enteresan bir anım olmuştu. Tabi o yıllarda basketbol kültürü Malatya’da hiç yok denecek kadar azdı. Osman abinin bilmemesi çok doğaldı. O günlerden bu günlere kadar geldik. Malatya’da basketbolun yaygın hale gelmesi için emek veren çok insan vardır.













HABER MERKEZİ