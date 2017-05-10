Başkanım öncelikle Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığınız şahsınıza, ülkemize, Türk sporuna ve Malatya’mıza hayırlı olsun. İnanın bir Malatyalı olarak gurur duyduk sizlerle...

-Malatya’nın günümüzde sporda, iş dünyasında ve siyasette çok önemli bir yeri var. Malatyalıların ilimiz için yaptığı her yatırım içinde her zaman gurur duymuşuzdur. Bende naçizane Malatya da spor branşlarının çeşitli bölümlerinde görev yaptım. Futbol Federasyonu üyeliği görevi yaptım. Basketbolda genel sekreterlik, genel menajerlik gibi 16 yıl hizmetim var. Voleybol Federasyonunda 10 yıl başkan vekilliği yaptım. 21 Kasım 2016 tarihinden itibaren voleybol camiası tarihinde, camianın desteği ile tek aday ile seçime girerek Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak görevine başladım.

Yaklaşık 6 ay gibi bir süre oldu Voleybol’un başına geçeli. Neler yaşandı bu süreçte?

-Türk voleybolu her geçen gün yükselen bir ivme yakaladı. Her geçen yıl bu ivme yükseklerde. Dünyada ve Avrupa da ligler açısından baktığımızda Türk voleybolu dünyanın ilk 3’ü arasında oynanan bir lige sahiptir. Voleybol kulüp takımlarımız şampiyonlar ligi şampiyonu olmaya başladılar. Avrupa da turnuvalara katılan bayan voleybol takımlarımız dereceler alarak ülkemize dönüyor. Çanakkale takımımız sezon başında balkanlarda şampiyon oldu. Bu sezon içerisinde eğer Rusya’da oynanan müsabakalarda 1 kupa daha almış olsaydık, tüm branşlar içerisinde oynanan tüm kupaları alarak rekor kırmış olacaktır. Bunların yanında Türkiye ligi içerisinde yer alan takımlarımız Fair Play ödüllerine aday gösterildi.

Malatya için tarihi bir organizasyon hedefiniz var, nedir son durum bu noktada?

-Bir Malatyalı olarak böyle bir camianın ferdi olmak benim için her zaman ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Bugüne kadar hiçbir beklenti içerisinde olmadan, memleket sevdalısı olarak doğup büyüdüğüm topraklara içimde hizmet verme aşkı var. Göreve geldiğim ilk günden itibaren Voleybol Dünya Ligi müsabakalarını eğer salon sıkıntısı yoksa Malatya’da oynanması için elimden geleni yapacağım dedim. Yeni yapılan salonumuzun çevre düzenlemesi çalışmalarını incelemek için Malatya’ya geldim. Salonumuzu inceledim inşallah sayın büyükşehir belediye başkanımızla ve valimizle bir araya gelerek bu konuları konuştuk. Daha önceki yıllarda kendisiyle yine birçok hukukumuz olan çok sevdiğimiz, sporu da çok seven bir valimiz ve belediye başkanımız var. Voleybolun başında da eğer biz varsak inanıyorum bu üçlü kısa süre içerisinde tüm eksikleri çözecektir. Tabi biliyoruz ki Gençlik Spor Bakanlığının yüklenici firma ile yaşadığı sıkıntılar yüzünden bu sorunlar yaşandı. Bizler sorunların çözülmesi için ne tür katkı sağlayabiliriz bunu konuşacağız. Eksik olan sorunları kısa süre içerisinde çözerek, 2-4 Haziran tarihlerinde Dünya Voleybol Ligi müsabakalarını Malatya’da oynatacağız. Üstelik Milli Voleybol Takımımız müsabakalardan 1 hafta önce Malatya’ya gelerek burada kamp yapacak. 3 gün sürecek ve günde 2 müsabaka 17 ülkede aynı anda canlı yayınlanacaktır. Trtspor ile bu yayının antlaşmasını yaptık. İnşallah bizlerden istenen kriterleri çözüp hazır hale getirdiğimizde Malatya güzel bir tesis kazanmış olacaktır. Takım sporlarında bu Malatya için bir ilk olacaktır. Burada müsabakaların oynanacak olması benim içinde ayrı gurur kaynağı olacaktır. Çünkü sporda Malatya tüm bu güzellikleri hak eden bir şehir.

Uzun yıllar Malatyaspor’da da yöneticilik yaptınız, Yeni Malatyaspor’un bu sezonki başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Evet Yeni Malatyaspor’ da yöneticilikte yaptım. Benim en çok heyecan duyduğum son iki haftaya giriyoruz. İnşallah bu hafta Adana Demirspor maçında galip gelip Boluspor maçında şampiyonluk turu atacaktır. Takımımız uzun yıllardır ligi lider olarak götürüyor. Futbolda, Basketbolda ve Voleybolda diğer organizasyonların da Malatya’ya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Batı ülkelerinin ülkemizin bazı doğu ve güneydoğu illerine bakış açılarını maalesef biliyoruz. Bizler bu yanlış bakış açılarını da inşallah yok edeceğiz.

Son olarak Malatya sporu ve voleybolu ile ilgili neler söylemek istersiniz?

4 yıllık görev sürem içerisinde inşallah, bu yılki bu organizasyon ile kalmayıp Malatya bir ilk başlangıcını alnının akıyla yapmanın mükafatıyla diğer yıllarda daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımımızın da artık orta sıralarda değil, 1. Ligin zirvesine oynayan takım olması gerektiğine inanıyorum. Belediye başkanımızdan ve valimizden bu konuyla ilgilide taleplerim olacak. Bizler Avrupa ve dünya voleybolundan bahsediyoruz. Voleybol branşının başında da bir Malatyalı var ama önde gelen Malatyalı işadamlarından tutun, bürokratlarımız ve bakanımız aynı Yeni Malatyaspor’a sahip çıkıldığı gibi Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımımıza da sahip çıkmaları gerekir. Önceki senelerde zaten bu tecrübeyi yaşamıştık, 1. ligde mutlaka zirveye oynayan bir takım oluşturulmamız gerekir.



















FATİH AVCI