2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemi yarın sona eriyor. Birinci dönemin hiçbir olumsuzluk yaşamadan bitirdiklerini dile getiren Eksen Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Kenan Akdoğan, BUSABAH’a konuştu.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının birinci kanaat dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Akdoğan, eğitimciler ve öğrenciler açısından bu dönemin verimli bir dönem olmadığını söyledi.

UNVAN ÇEŞİTLİLİĞİNE SON VERİLMELİ

Bunun sebebini de açıklayan Başkan Akdoğan, şunları kaydetti:

“15 Temmuz hain darbe girişimi sadece siyasi değil eğitim açısından da olumsuz bir tablo çizilmesine sebep olmuştur. Ders kitaplarındaki örgüt propagandası yüzünden kitapların öğrencilerimize ve eğitimcilerimize ulaşması gecikmiştir. Hatta bazı okullarımızda kitap ulaşamayan yerler olmuştur. Bu olumsuzluklara rağmen örgüt propagandası yapıldığı tespit edilen kitaplar da dağıtımdan kaldırılmış yerine ise imkanlar çerçevesinde yeni kitaplar hazırlanıp okullara ulaştırılmıştır. Diğer bir sıkıntı ise öğretmen ihtiyacı olmuştur. Bu ihtiyaçlar yeteri kadar olmasa da kısmen karşılanmıştır. Fakat karşılanan bu ihtiyacın mülakatla yapılması ve sözleşmeli öğretmenlik olması öğretmenlik mesleği açısından etik olmamıştır. Öğretmen atamasında mülakata ve sözleşmeli öğretmen atama uygulaması ile okullardaki ücret ve unvan çeşitliliğine son verilmelidir. 15 Temmuz darbe girişimi kaynaklı bütün olumsuzluklara rağmen birinci kanaat dönemi büyük olumsuzluklar yaşanmadan bitirilmiştir.”

OLUMSUZ TAVIRLARDAN UZAK DURULMALI

Öğrencilerin aldığı karnenin aynı zamanda velilerin karnesi olduğunu ifade eden Başkan Akdoğan, “Eksen Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığından beklentimiz ikinci dönemde milli ve manevi değerlerimizin daha da ön plana çıkarıldığı; yabancı kaynaklı olan, eğitimimize ve geleceğimize zarar veren ideolojik yapılanmalara müsamaha gösterilmeyen bir yıl olması için çaba sarf edilmesidir. Milyonlarca öğrencimizin aldığı karne sadece öğrencilerin değil aynı zamanda velilerin de karnesidir. Bu yüzden velilerimiz öğrencilerin başarısızlıklarından dolayı onlara tavır alırken bunu da dikkate almalı ve onların psikolojisini olumsuz yönde etkileyecek tavır ve söylemlerden uzak durmalıdırlar” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL