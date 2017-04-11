Kadir bey öncelikle bu süreçte sorularımızı yanıtladığınız, kapılarınızı bize açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendinizi kısaca kamuoyuna tanıtabilir misiniz?

-Ben teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızla bizi bu süreçte buluşturduğunuz için. Ben Kadir Altıntaş, 27 yıl boyunca Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğünde veteriner hekim olarak görev yaptım. 2010 yılında emekli oldum. Aslen buralı olmasam da 35 yıldır buradayım ve artık kendimi Malatyalı gibi görüyorum ve burayı çok seviyorum. Malatya’ da Osmanlı Tuğra Lojistik Limited Şirketi adı altında asansörle evden eve nakliyat işine başladım. İller arasında da asansör nakliyat taşımacılığı yapıyoruz. 2015 yılında Türkiye’ de Milli Birlik ve Kardeşlik adı altında bir federasyon kuruldu. Bu federasyonun il başkanlığını da yürütüyorum.

İl başkanı olduğunuz Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu’nun adını son dönemde sıkça duymaktayız. Neden böyle bir misyon üstlendiniz ve ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

- Ben Osmanlı torunuyum. Osmanlı deyince benim her şeyim bitiyor. Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Türkiye de ‘Milli’ kelimesini alan tek federasyondur. Ben bu görevi hemen kabul etmedim araştırdım ve soruşturdum. Buradaki tek şey, Lazı, Çerkezi,Boşnağı, Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi sadece tek bayrak, tek vatan, tek millet ülküsü altında toplamaktır. Biz Sayın Reisimizin(Recep Tayyip Erdoğan) yolunda gidiyoruz. 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bir televizyon kanalında açıklaması var. Çözüm süreci bitmiştir. Milli Birlik ve Kardeşlik projeleriyle yolumuza devam edeceğiz. Bu doğrultu da bu federasyon kurulmuştur.

Peki, neler yaptınız şu ana kadar?

-Bu bu büyük federasyonda, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Kabadayı ile onun ve ekibinin belirlediği organizasyonların gerçekleştirilmesinde birlikte mücadele ediyoruz. Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonun amacı 783 bin kilometre kare içerisinde yaşayan aynı vatan, aynı bayrak, aynı devlet, aynı ülkeye sahip insanların bu federasyonun çatısı altında toplamaya gayret edeceğiz. Referandumdan önce yaptığımız birkaç tane projemiz var. Şuanda genel merkezimizde onay bekliyor. Bunlardan birisi ‘doğudan batıya, batıdan doğuya’ başarılı öğrencileri gezilere götürmek.

Türkiye hassas bir dönemde 16 Nisan’ı yaşayacak. Siz bu konuda bir tarafsınız ve Evet diyorsunuz? İyi de neden Evet?

-Ülkemizin geleceği konusunda tek bir konu var. Biz eğer parçalanmazsak, bölünmezsek tıpkı Osmanlı gibi dünyaya tekrar hüküm edeceğiz. Reisimiz gecesini gündüzüne katmış, hayatını ortaya koymuş her şeyiyle bu vatan için uğraşıyoruz. Bizim maddi kayıplarımız bu çabalar karşısında hiç önemli değildir. Burada tek amacımız devletin yanında duran, devletiyle el ele olan reisimize sadece destektir. Biz federasyon olarak haksızın karşısında haklının yanında, mazlumun yanında, zalimin karşısında olacağız. Bunun için Evet diyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı desteği bekliyoruz.

Kadir Bey kendi özel işlerinize dönecek olursak, sektörde yeni ancak piyasada çok ciddi bir yerdesiniz. Nasıl sağladınız bunu, ne tür hizmetler veriyorsunuz?

-Malatya inşaat sektörü açısında çok güzel yere sahip. Asansörle taşımacılık daha önce tek bir firmanın elindeydi. Bir ihtiyaç olduğunu fark ettik ve biz bu işte varız dedik. Şuan müteahhitlerin yüzde 80 kısmına hitap ediyoruz. İnşaatlarda mutfak dolaplarını biz taşıyoruz. İnşaatın bin kalem parça eşyası varsa 200 tanesini biz yapıyoruz. Daha önceden eşya taşıyacak olanlar gidip hamal bulup bu eşyaları insan sırtında taşınıyordu. Şimdi bize bir telefon açıyor, biz asansörümüzü kuruyoruz ve kısa sürede taşıma işlemini hallediyoruz. Zaman kaybını önlüyoruz. Bizi arayanlar şu kadar odalı dairem var bize yardımcı olur musunuz diyor. Gidip eşyalarını inceliyoruz. Mobilyalarını söküyoruz. Bütün eşyaları korunaklı şekilde sarıp taşıyoruz. İnsanlar ellerini cebine atıp sadece bizleri izliyor. Kırmadan dökmeden, üstelik yaptığımız bu işlemler sigortalı şekilde evinden alıp evine teslim ediyoruz. Çok cüzi bir ücretle vatandaş memnun kalıyor. Diğer nakliyat firmalarıyla aramızda kesinlikle ücret yönünde bir fark yoktur. Şuan da 3 artı 1 dairenin eşyalarını 750 – 800 lira civarında taşımaktayız. Şehirlerarası hizmette veriyoruz.

Sizin tutkunu olduğunuz bir hobinizi daha öğrendik. Koyu bir Malatyaspor taraftarısınız ve şu sıralar yüzümüz gülüyor. Şampiyonluk yolunda neler söylemek istersiniz?

-Biliyorsunuz Malatyaspor 20 yıl önce Süper Ligde’ydi. Bizde 20 yıl önce gençtik. Malatya da maç olduğu vakit sokaklar karnaval havasına girerdi. Düşünün dışarıdan 3 bin tane seyirci geldiği vakit biz o gün 3 bin kilogram kayısı satıyorduk. Her gelen Malatya’ya geldiği vakit en az 1 kilogram kayısı alırdı. Bu Malatya için ekonomik bir kazançtı. Bu gün 3 bin kişinin sokaklara çıkıp yemek yemesi, çay içmesi, bir giysi alması her birinin 100 lira para harcaması 30 bin lira para demektir. Malatyaspor inşallah Süper Lig’e çıkacaktır. Malatya Doğunun Paris’idir. Yetkililerimiz bu anlamda bencillik yapmamalılar. Malatya hepimizin, paylaşalım. Paylaşmakla bir şeyler azalmaz çoğalır.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

-Referandum sonrası Türkiye de birçok şey değişecektir. Yaltakçılık, riyakarlık, telefonlaşarak yapılan her iş bitecektir. İnşallah reisimiz bunların hepsine bir son verecektir. Reis bundan sonraki çalışmalarını sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirecektir. Seçilmişlerle değil sivil toplum kuruluşlarıyla. Bu şuan da Amerika da yaşanmış bir örnektir. Şuan Amerika halkında her vatandaş en az 20-30 tane sivil toplum kuruluşuna üyedir. Dünya üzerinde Türkiye den başka sivil toplum kuruluşlarına üye sayısı en az olan hiçbir ülke yoktur. Ben tüm vatandaşlara sesleniyorum, lütfen sivil toplum kuruluşlarına giderek üye olun ve güçlenin. Tek başınıza 50 kiloluk yükü kaldırırsınız ama kalabalıkla milyonlarca yükün altına girebilirsiniz. Son olarak bir Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu olarak reisimizin yanındayız ve sonuna kadar ‘evet’ diyoruz.



















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