“Mezara götüreceğiniz tek şeydir dövme”

Kimileri için dövme yapma bir tutku kimileri için heves olsa da insan vücuduna renk katan dövme yaptırma son zamanlarda Malatya’da giderek artıyor. Özellikle dövme yaptırma gençlerde bir furya gibi artarken, dövmeciler de bu işten oldukça memnun. Malatya’da dövmecilik yapan Nazım Burul, gazetemizin röportaj konuğu olarak, dövme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nazım Burul’la yaptığımız röportajın ayrıntısı şöyle gelişti:

-Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

İsmim Nazım Burul. Malatyalıyım. 20 yıldır dövme yapıyorum. Dövmeyi ben bir kazanç olarak yapmıyorum, sadece dövme yapma benim için bir hobi.

-Son zamanlarda dövme Malatya’da moda haline geldi. Dövmeye ilgi Malatya’da nasıl?

Son 10 yıldır dövme Malatya’da moda haline geldi. Özellikle son yıllarda tam olarak arttı. Eskiden dövmeye karşı bir ön yargı vardı. Dövme cezaevinde yapılırdı. İnternetin, sosyal medyanın son zamanlarda gelişmesiyle birlikte dövmede ciddi bir patlama yaşandı. Dövme sanatçılarda, futbolcularda var. Survivorun başlamasıyla bizim işimiz bir kat daha artıyor. Her gün o programı sunuyorlar. Hepsinde dövme var, dövmesiz bir yarışmacı yok. Öyle olunca da bizim işlerde artış oluyor. Benim kadın müşterim daha çok. Sırf erkek müşterisi olan dövmeciler de vardır. Bu sizin müşteriye bakışınızdan kaynaklanıyor. Ancak ben dövme yapmak isteyen herkese yapmıyorum. Bu konuda biraz seçici davranıyorum.

-Dövmeyi dinle ilişkilendirdiğimizde, dövmenin günah olduğu söylentileri var. Bu konuda neler söylersiniz?

Dövmenin dinle ilişkilendirenler var. Mesela dövme yaptıranları peygamberin lanetlediğini dile getiriyorlar. Aslında bu şöyle: Putperestler zamanında peygambere karşı gelen insanlarda dövme vardı. Peygamberimiz onları lanetledi. Peygamber kendisine karşı gelenleri lanetlemiş. Din âlimleri hiçbir zaman bir araya gelemiyor ki. Herkesin her konuda farklı bir düşüncesi var. Ama benim şahsi fikrim ise bu konuda lanetlenecek bir şeyin olmadığı. Dövmenin gusül abdestine zarar verdiği söylentisi var. Gusül abdestinde su değmedik iğne ucu kadar yer kalmaması gerekiyor. Biz zaten boyayı deri altına yapıyoruz. Burada vücudun ıslanmaması diye bir şey söz konusu değil. Biz oje veya yağlı boya gibi bir şey kullanmıyoruz. Oje ve yağlı boya suya engel olur.

-Muhafazakâr bir toplumuz, size dövme yaptığınız için tepkiler geliyor mu?

Hiç tepki gelmedi. Benim muhafazakâr çok sayıda müşterim var. Dövme dine karşı olan bir şey değil. Dini yaşamaya mani bir şey değil. Dövme vücuda estik bir değişikliktir. Dövmenin fazlasına karşıyım, bana da hoş gelmez ama minik bir dokunuş vücutta hoş duruyor. Benim kapalı müşterilerim de çok fazla.

-Dövme yaparken hiç hata yaptınız mı veya bir resmi yanlış çizdiniz mi?

Dövmecilikte hata yapamazsınız. Mümkün değil. Dövme yaparken hata yaparsanız tamamen bitersiniz. Çünkü yaptığınız dövmeyi silme şansınız yok. Yapacağım dövmeleri ilk önce ben kendimde denedim. Sonra başkalarına uyguladım. Ama geçenlerde bir hata yapıyordum neredeyse. Orhun yazacağıma dalgınlıktan dolayı Orhan yazıyordum. Son anda uyandım. Yapsaydım geri dönüşü olmayacaktı. Bu çok riskli bir iş. Böyle bir yanlış, korkunç bir şey.

-Dövme fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getiriliyor, sizce bu doğru mu?

Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bu dünyada parasını verip mezara götüreceğiniz tek şeydir dövme. Öyle düşünün. Pantolon alıyorsunuz 50 TL, ne kadar giyiyorsunuz, neredeyse bir sezon. Parmağınıza bir dövme yaptırıyorsunuz 50 TL’ye. Ne kadar kullanıyorsunuz, ömür boyu. Sizce hangisi daha ucuz ve mantıklı?

-Dövme yaptırmak isteyenlere, dövme severlere ne söylemek istersiniz?

Çok eminim olmadan dövme yaptırmasınlar. Bu iş ciddi bir mesai gerektirir. Ani kararla dövme yaptırmak çok ciddi bir pişmanlık yaratabilir. Silinmesi çok zor. İlk önce kendilerini alıştırıp, onu benimseyecekler sonra dövme yaptıracaklar. Bir de dövme severler kesinlikle isim yazdırmasınlar. İnsanlar evladının ismini yazdırabilir.