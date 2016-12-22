Malatya’nın en yaşlı berberlerinden birisi olan ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini yapmayı sürdüren İbrahim Halil Abik, adeta zamana meydan okuyor. Çıraklıktan başlayan hayat hikâyesini, mesleğine verdiği sevgi ve değeri gazetemizle paylaşan İbrahim Halil Abik, bu haftaki röportaj sayfamızın konuğu oldu. Mütevazı berber dükkanında bizleri ağırlayan ve samimi, sıcak bir sohpet gerçekleştiren berber ustası İbrahim Halil Abik’le yaptığımız röportaj şöyle gelişti:

-Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız?

Ben 79 yaşındayım. Eşim hayatta. 4 çocuğum var. Hala berberlik yapıyorum. Bu yaşta çalışmak benim için zor olmuyor. Çünkü mesleğimi severek yapıyorum ve müşterilerimi seviyorum.

-Kaç yaşından itibaren bu mesleğe başladınız?

1950 yılında ilkokulu bitirdim ve Malatya’nın Doğanyol ilçesinde berberlik mesleğine başladım. Bu mesleğe çıraklıktan itibaren başladım. 3 yıl çıraklık yaptım. Daha sonra ayrılıp kendime dükkan açtım. Açtığım dükkanda 6 ay kadar çalıştım. 6 ay sonra Cenab-ı Allah bir sebep yarattı ve ben 1953 yılında İstanbul’a gittim. İstanbul’da 4 yıl kaldım. Ancak berberlik yapmadım. Çalıştığım yerde 4 yıl beni sigortalı göstermişler. O sigorta nedeniyle ben berber dükkanımda çalışırken 43 yaşında emekli oldum. Ben de bunu Allah’ın bir yardımı olarak görüyorum.

-Hala sizi tercih ediyorlar mı?

Elbette, benim de müşterilerim var ve genelde yaşlı olan insanlar. Şu anda bana gelmek isteyip de gelemeyen 10 müşterim var. Yaşlı oldukları için gelemiyorlar. Yeni nesil bana pek gelmez ve gelenleri de ben tıraş etmem, ‘kuaföre gidin, ben berberim’ derim.

-Herhalde yeni olan saç stillerini siz yapamıyorsunuz?

Hayır, yapıyorum. Mesela gençler bana ‘fön çek’ derler ben de bunun için uğraşamam. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Hem de bu yaştan sonra gence hizmet edemem.

-Siz hiç çırak yetiştirdiniz mi?

Ben çıkarak da yetiştirdim, kalfa da yetiştirdim. Yaklaşık 25 yıldan bu yana da çırak almıyorum. Bu da benim prensibim. Ve şu anda tek başıma çalışıyorum. Yetiştirdiğim çıraklar yeter. Tek başıma çalışmak da zor olmuyor. Bu da daha rahat oluyor.

-Sizce berberlik bir el becerisi midir?

Ben bunu berberlik için değil de bu bütün meslekler için şunu söyleyebilirim: Yaptığın işi ilk önce seveceksin. İyi bir usta olana kadar mesleğinizde çalışacaksınız. Mesleğinizi seveceksiniz. Mesleğinizi sevemezseniz zaten başarılı olamazsınız

-Şimdiki berberlik ile kuaförlük arasında bir fark var mı, şimdiye kadar bir kadının saçını yaptınız mı?

Berberlik ile kuaförlük arasında fark benim için var. Kuaförlerde süs yaparlar, fön çekerler. Ben bunları yapamıyorum. Ben sadece kızımın saçlarını yapardım. Yaptığım saçı da kızımın hocası çok beğenirdi. Diğer talebelerine bana gidip saçlarını yaptırmalarını isterdi. Ben şunu söylemek istiyorum: Mesleğimi yapmadan önce bana tıraş olan müşterim saçlarını nasıl tıraş edilmesini istiyorsa ben tarifini alırdım. Kafasının şekli ve saça göre yapacağım tıraşın planını kafamda oluştururum. Ben de buna istinaden müşterimi tıraş ederim. Hiçbir zaman boşa makas atmam. Tıraş bittikten sonra da döne döne bakarım.

-Yaşınız 79 ve hala bu mesleği icra ediyorsunuz, zor olmuyor mu bu yaşta çalışmak?

Ben Rabbimden daima şöyle istekte bulunuyorum: ‘Ya Rabbi, son nefesime kadar çalışabileyim, ibadetimi yapabileyim. Çektirmeyesin, kimseye muhtaç etmeyesin’ diye. Ben alıştım mesleğime. Hiçbir zaman evde boş bir şekilde oturamam, oturamıyorum da. Evde olduğum zaman aklım burada kalıyor. Müşterilerim, dükkana gelir ve beni bulamazlarsa diye düşünüyorum. Rahat edemiyorum. Ben hiçbir zaman kahveye gitmem. Bu yüzden de son nefesime kadar kimseye muhtaç olmadan, yalnız kalmadan işimi icra edeyim.

-Mesleğiniz dışına çıkıp, tecrübelerinizden de yararlanmak istersek Türkiye’nin gündemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz şu anda savaş halinde. Ya onların dediği gibi olacaksın ya da yok etmeye çalışıyorlar. Cenabı Allah yardım etsin bize, kolaylıklar versin. Şu anda mili şuur iyi. İstemeseler de içeride bulunan Türkiye muhalifleri iyi görünmeye çalışıyorlar. Ayet-i Kerime de şöyle buyruluyor: Onların bir hesabı varsa, elbette bizim de bir hesabımız vardır. Ben 1970’den bu yana şuna inanıyorum ki, Cenab-ı Allah bu gidişatı onlara bırakmayacak. Allah’ın hesabı bu milletin yiğitliğiyle beraber muvaffak olacak. Allah bizleri koruyacak, ülkemizi onlara teslim etmeyeceği inancındayım.

-Bu meslekte sizin deneyimleriniz, tecrübeleriniz çok fazla. Yeni berber ve kuaför olacaklara gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Yeni berber ve kuaförlerin beni geçtiklerini tahmin ediyorum. Onlar bambaşka. Ama temiz olmalarını, müşterilerini sevmelerini istiyorum. İlk önce kendi yaptıkları tıraşı beğensinler ki müşteride yapılan hizmetten memnun kalsın. Herkesi kendi seviyesinde memnun etsinler. Bir tabaka ile diğer tabaka arasında fark olabilir. Ama bütün tabakaları kendi seviyelerinde memnun etme mecburiyetinde. Ancak o zaman sevilirler.

MUTLU SARIGÜL