İstanbul’da inşaat sektörü üzerine ciddi projelerle öne çıkan Malatyalı iş adamı Ahmet Bağdat, Yeni Malatyaspor’daki görevinden istifasının ardından kendini bir anda siyasetin sıcak gündemi içinde buldu. İş Dünyası Konfederasyonu BİRKONFED’in Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Bağdat, referandum sürecinde aktif olarak görev alarak evet kampanyasına destek vereceğini açıkladı...

Önceki gün Malatya’ya gelerek çeşitli ikili görüşmelerde ve istişarelerde bulunan İş Dünyası Konfederasyonu, referandum sürecinde aktif olarak rol alacak. BİRKONFED yönetiminde yer alan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Malatyalı iş adamı Ahmet Bağdat, İstanbul’daki ciddi yatırım ve projelerinin yoğunluğu arasından fırsat bularak memleketi Malatya’ya geldi.

SİYASETİN SICAK GÜNDEMİNE...

Yeni Malatyaspor yönetiminden istifa ettikten sonra kendisini bir anda sıcak siyasi gündemin içinde bulan Malatyalı ünlü iş adamı Ahmet Bağdat, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı referandumda 'Evet' videoları arasında en çok paylaşılanlar arasına girdi. BİRKONFED Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Bağdatlı paylaşımında şunları yazdı; “BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu olarak Referandumda bizde EVET diyoruz.”

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen yeni anayasa ve referanduma destek çığ gibi büyüyor. Konu ilgili Busabah’ın sorularını cevaplayan BİRKONFED Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Bağdat, “Yeni anayasa ile birlikte daha günlerin bizi beklediğini inancımız sonsuz. Ülkenin gelişmesinde ve büyümesinde ortada bulunan bütün engellerin kaldırılması için canı gönülden çalışmalarımız devam edecek” dedi.





NE TÜR FAALİYETLER YÜRÜTÜYORLAR?

Türkiye’nin en büyük iş dünyası konfederasyonu olan BİRKONFED kurucuları arasında yer alan Ahmet Bağdat, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi. “Konfederasyonda sadece iş adamlarımızı bir araya getirmiyoruz. Memleketimizin değişik yerlerindeki insanlarımızın arasında köprü misyonunu da kuran bir ekibiz. Memleketimizin değişik yörelerindeki dostluk köprülerine önemli katkılar sağlıyoruz. İnsanlarımız işadamlarımız yatırımlarını arttırdıkça büyüttükçe, büyüttükleri bu ekmekleri de mazlumlarla paylaştıkça ben canı gönülden inanıyorum ki insanlık huzur ve barışa kavuşacak. Layık olduğu güzellikler insanlığa Türkiye’nin önderliğinde yürürlüğe girecek ve uygulamaya geçecek, zalimler kaybedecek, vatanımız milletimiz her zaman var olacaktır.” Şeklinde konuştu.

YENİ MALATYASPOR KONUSU...

Yeni Malatyaspor’dan ayrılmasıyla ilgili şu süreçte konuşmasının doğru olmayacağını ifade eden Bağdat, “Yeni Malatyaspor, Malatya’nin çimentolarından biridir. Biz görev yaptığımız süre içersinde olaya hep bu gözle baktık. Kesinlikle Malatya’nın şehir olarak hak ettiği yer Süper Lig. Bu manada Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yaşaması oldukça önemlidir. Hem Malatya’daki insanlarımızın, hem de İstanbul’da yaşayan Malatyalıların ortak bir payda da buluşması, hemşericilik ruhunu kaybetmemeleri adına Malatyaspor önemli bir mihenk taşı. Tabu bu noktada şehrin ve her bireyin Yeni Malatyaspor’a sahip çıkması gerekmektedir. Bugün isimler gidici kurumlar kalıcıdır. Önemli olan hep bu kulübü yaşatabilmektir. Bu sezon takımımız belli bir seviyeye geldi inşallah bundan sonrası şampiyonluk olur” dedi.





NEDEN BU YOLA BAŞ KOYDU?

Malatya’nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Bağdat, “Ülkemizin her karış toprağı bizim için kıymetli. Malatya bizim sevdamız, memleketimiz, her şeyimiz. İstanbul’da adında Malatya geçen her konu bizim için önem arz ediyor. Tabi şu sıralar, ülkemizdeki birlik ve beraberlik ortamı için, istikrar için, daha güçlü bir Türkiye için çalışmalar yapıyoruz, şehirlerimizi geziyoruz, istişareler, toplantılar ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Biz her dönem vatanına milletine bağlı olan insanlar olarak taşın altına elimizi attık, bundan sonra da aynı misyonla devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAYRAK