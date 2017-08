Salih 20 yaşındasın ve artık adını tüm Türkiye biliyor. Seni bir de kendi ağzından tanıyabilir miyiz?

-20 yaşındayım. Dicle Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Yüksek Okulu’nda öğrenim görüyorum. Malatyalıyım. Atletizm ile 2008 yılında tanıştım. Şuan da Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışmaktayım. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5-10-20 kilometre yürüyüşte ülkemize madalya kazandırmak için yarıştım. Aynı zamanda 5-10-20 kilometre yürüyüşte Türkiye rekorlarının sahibiyim. 40:45:53’lük 10 bin metre pist performansıyla Türkiye rekorunun sahibiyim. Türkiye’den giden en genç sporcu olarak şampiyonaya katıldım. Türk kafilesinde 27 sporcu var ve bunlardan sadece bir kaçı Türk asıllı. Dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil eden sayılı sporculardan birisiyim.

Dünya Atletizm Dergisi oldukça prestijli bir yayın organı. Burada senin adını ve yanında Malatyalı yazdığını gördük. Bir Malatyalı olarak gururlandık. Senin bu şehre pozitif katkın varken, memleketinden ilgi gördün mü?

-Dünya Atletizm Dergisi’nde her sporcunun ismi geçmiyor. Belli sporcuların, büyük başarılar elde etmiş, dünya çapında en son derece yapmış sporcuların isimleri, fotoğrafları ve bilgileri yer alır. Geçen yıl dünya üçüncüsü olmayı başardım. Orada benim ismimin yanında ‘Malatya’ yazması beni hem duygulandırdı hem de gururlandırmıştı. İçimde hep ukde olmuştur maalesef Malatya’dan hiç kimse beni arayıp ne tebrik etti nede başarılar diledi. Yurtdışından Türkiye’ye döndüğümde İstanbul’da Gençlik Spor Bakanımız, Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı beni havaalanında karşıladılar. İstanbul’dan Malatya’ya geldim ailem haricinde hiç kimse karşılamaya dahi gelmedi. Atletizm tarihinde Malatya hiçbir zaman kamp görmezken Milli takım kampını buraya aldık. Çalışmalarıma, antrenmanlarıma hep burada devam ettim. Bu hafta içerisinde düzenlenecek Türkiye Atletizm Şampiyonası 10 Kilometre Challenge Final Müsabakaları’nı da yine Malatya’da yapılmasını sağladık. Bu şampiyonada aynı zamanda bende yarışacağım.

Bireysel sporlar daima zordur. Hiç yalnız kaldığını hissettin mi ya da işler yolunda gitmeyince bırakmak geçti mi aklının ucundan?

-Bir dönem ciddi bir sakatlık yaşadım. Dizimde yırtılma meydana geldi. O dönemde atletizmi bırakmayı düşündüm. Hedeflerim vardı. Milli takım sporcusu olup takımda yer almayı, ülkemizi şampiyonalarda temsil edip, bayrağımızı dalgalandırmayı hayal ettim. Onları gerçekleştirmeyi çok istediğim için sporculuk hayatımı devam ettirmeyi istedim. Çok şükür hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Dünya üçüncülüğü ve Avrupa şampiyonu olmayı başardım. Yine bu sene en genç sporcu olarak tarih yazdım ve Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’na katıldım. Aynı zamanda 23 yaş altı sporcular kategorisinde Tokyo Olimpiyatlarına katılarak yine ülkemizi orada temsil edeceğim. Türkiye’ye yürüyüş branşı tarihinde ilk madalyayı getirme başarısını elde ettim. Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda madalya alan 4 sporcu var. Bunlardan ikisi çok yakından tanınan ve doping kontrolünde yakalanan madalyaları geri alınan kişiler Aslı Çakır Alptekin ile Gamze Bulut. Şuan Türkiye tarihinde sadece iki madalya var. Bunlardan birisi benim.

Şu an belki yolun başındasın ama gerçekten bulunduğun konum baş döndürücü bir yer. Dünya atletizminde kalıcı olmak çok zor. Özellikle Londra’da neler hissettin bu manada?

-Hüseyin Bolt, Justin Gatlin, Ramil Guliyev ve Muhammed Farah gibi sporcularla Dünya Şampiyonasında hep iç içeydim. Bütün sporcular bu isimlerle aynı ortamda bulunup onlarla yarışmayı ister. Eminim her sporcunun hayalidir. Çok şükür kendimde önemli başarılar elde ederek bir yerlere geldim. Bunu en iyi oraya gidince dünyaca ünlü sporcularla aynı kulvarda yarışınca hissettim. Bugüne kadar kendimi böyle büyük bir organizasyonda yarışırken zirvede hissetmemiştim onları gördüğüm an bir zirveye geldiğimi anladım. Türk kafilesinden çoğunluğu yabancı uyruklu ama Türkiye adına yarışan 23 sporcu vardı. Düşünün bir Amerika Birleşmiş Devletleri’ni temsil eden sporcular her branşta madalya kazanabiliyor. Amacım zaten çok az olan madalya sayısını ülkemiz adına artırmaktı.

Peki, yeni hedeflerin neler?

-Atletizm Federasyonu başkanımızla birlikte çizmiş olduğumuz hedefim 2018 Berlin Avrupa Şampiyonası’nda madalya alarak 2020 Tokyo Olimpiyatlarına doğru yol almak ve orada madalya kazanmak. Gençlik spor bakanlığımız ve federasyonumuz şuan bana gerekli tüm desteği vermekteler. Şuana kadar birçok kampımızı kendi memleketimde sürdürdüm.

Sen Malatya’yı bu kadar önemserken, aynı ilgiyi gördün mü memleketinden?

-Hayır, maalesef göremedim. Bunun için de bir burukluk var. Bu ilin valisi, belediye başkanı veya yerel yöneticileri bizleri arayıp sorsalar o zaman daha çok kendimizi buraya ait hissedeceğiz. Bunu yapmış olsalar ben Malatyalı olmaktan daha çok gurur duymuş olurum. Gittiğimiz her yerde bu ilgi ve alakadan herkese bahsedebiliriz. Ama maalesef bunun eksikliğini hem yaşıyoruz hem de ilgi alaka görmediğimizi bile söyleyemiyoruz. Çünkü burası kendi memleketimiz. Ulusal televizyon kanalları benimle Londra’da röportaj gerçekleştirdiklerinde bana Malatyalı olduğum ve bu başarıyı çok genç yaşta yakaladığım için Malatyalıların sana destekleri var mı? Diye sorduklarında sessiz kaldım inanın çok üzüldüm. İnsan diyemez; kimsenin desteği ve ilgisi yoktur kaldı ki Malatya tarihinde bugüne kadar olimpiyatlara sporcu gönderememiştir.

BBC’ ye verdiğin bir röportaj var ki izleyenlerin gözlerini yaşartan bir anıydı. Bizimle paylaşır mısın bunu?

Bugüne kadar her halde tek unutamadığım anılarımdan biri Polonya Dünya Atletizm Şampiyonası’nda gerçekleşti. Çünkü orada hem tarih yazdım, 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminin yaşandığı günde madalya aldım. BBC kanalında verdiğim röportajda bile şunu söyledim: “Bu bayrağı hiçbir zaman göklerden indiremeyeceksiniz, sizler uğraşırken biz bu bayrağı dalgalandıracağız.” Bütün stadyumda 60 bin kişiyi ayağa kaldırdım. Herkes başarımızı ve bayrağımızın dalgalanmasını izledi. Saha içerisinde tur attım. Unutamadığım ve hiçbir zaman unutmayacağım en büyük anım oldu.

















ÖMER ALİ DELİBAŞ