Şampiyonluk için geri sayıma geçen Malatya’nın başarılı futbol takımında hem sahanın hem de camianın lideri Sedat Ağçay. Tecrübesiyle, karakteriyle ve mücadelesiyle Yeni Malatyaspor’un liderliğinde en büyük pay ona ait hiç şüphesiz. Yeri geldi ağabeylik, yeri geldi kaptanlık yaptı arkadaşlarına. Son oynanan Manisaspor karşılaşmasında forma giyerek, profesyonel futbol hayatında 500. kez sahaya çıkmanın gururunu yaşadı. Türk futbol tarihinde adını ilkler arasına yazdıran tecrübeli kaptan ile Y.Malatyaspor’un şampiyonluk yürüyüşünü ve kariyerini konuştuk. Kendisine neden ağır abi dendiğinden, Malatya’daki günlerine kadar her şeyi ilk kez tüm çıplaklığıyla anlatan Sedat Ağçay, futbol kariyerinde ikinci baharı Malatya ile yaşadığını söyledi.

Malatya şehri şampiyonluğa koşarken, lider takımın lider oyuncusu olarak bize zaman ayırdığın için en başta çok teşekkür ediyorum sevgili kaptanım. Senin gibi 500 maçı devirmiş bir oyuncuya soracak o kadar sorum var ki ama hem sahada hem dışarıda çok sert duran bir yapın var buradan başlamak istiyorum.

(Gülüyoruz)

Ağır abinin yolu Malatya ile nasıl kesişti?

-Tabi bende size teşekkür ediyorum en başta. Malatya halkına beni bu şekilde doğru bir şekilde anlattığınız için. Ağır abi konusu bilmiyorum ama nedense üzerime yapıştı. Normalde sıcakkanlı, herkesi yaratandan ötürü seven bir yapım var. Ama futbol mizacım ve belki de görünüşüm, sahadaki hırçınlığım böyle bir imaj doğurdu. Özel bir çabam olmadı ama bundan şikayet de etmiyorum. Saha dışında, tesiste ve normal hayatta gülerim, espri yaparım, normal bir insanım bende. Düzgün yaşayan, işinin karşılığını vermeye çalışan biriyim, sadece olduğum gibi görünmeye çalışıyorum hepsi o.

Malatya ile geliş sürecinden başlayalım kaptan. Devre arasında geçen yıl ne için geldin neden Malatya?

-Geçtiğimiz yıl Adil Başkanla görüştüğümde bana ligde ilk yılları olduklarını ve o sezon ligde kalıp, bu yıl için de iddialı bir takım kuracaklarını söyledi. Benim de bu süreçte takıma kaptanlık ağabeylik yapmamı istedi. Ben her ligde oynadım, her başarıyı tattım. Ama ben de Muş/ Bulanık’lıyım. Yani bu toprakların evladıyım. Malatya’ya daha önce geldiğimde hep harika bir tribün vardı. Adil Başkan ile görüşünce neden olmasın dedim ve geldim. Çok şükür geldiğime de pişman olmadım. Hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Şampiyonluk da inşallah son halka olacak.

Daha önce hep genelde batıda oynadın Malatya’da nasıl bir yaşantın oldu?

-Malatya tam bir Anadolu şehri. Bu tür yerler genç oyuncuların gelişimi için müthiş yerler. Baskı yok, gece hayatı falan yok, camia futbolcusunu seviyor, futboldan anlıyor. Ben hayatımda sakinlik arayan biriyim. Her yerde böyle olmuştur. Malatya benim hem manevi anlamda hem de bireysel anlamda inanılmaz huzur yakaladığım bir yer oldu. Tesislerimiz harika bir yerde. Biraz bakımdan geçse ya da yenilense Türkiye’nin en iyi kulüp tesisi olur. Takım arkadaşlarımızla dışarı çıkıyoruz, ev yemekleri falan yiyoruz bazen. Malatya’nın meşhur yemeklerini hep tattık sağ olsun Yiğitcan ve Erkan ile birlikte. Erkan Sekman Malatyalı olduğu için bizi gezdirirdi ama şimdi genelde tesisteyim. Zaten maçlar da bu aralar hep dışarıda olunca çok fazla şehre çıkamadım. İnsanları çok sıcak ve bozulmamış Türk yapısı var.

Yeni Malatyaspor sence bu yıl neleri doğru yaptı da şampiyonluk için haftalar öncesinden bu kadar avantajlı duruma geçti?

-Bunu birkaç şeye bağlamak mümkün değil. Ama Adil başkan da İrfan hoca da başarıya aç, iyi niyetle çalışan insanlar. Futbolun diğer yönleriyle hiç ilgilenmiyorlar, yani niyetleri halis. Zaman zaman yalnız bırakılsa da Adil başkan üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Futbolculara yaklaşımı çok iyi. İrfan Hoca da inanın çok azimli ve hırslı. Farklı takımlardan gelen ve farklı hayatları olan 25 kişiden bir takım oluşturup onları bir hedefe inandırmak, sürüklemek kolay değil. Kurulan takım da sağladığımız havayı bozacak tek bir futbolcu yok. Herkes işini yapar, birlikte çalışır, güler, paylaşır eve gider. Bu kenetlenme sahada da amatör bir ruh oluşturuyor. Bizi diğer güçlü denen, kadro maliyeti bizden pahalı olan takımlardan ayıran bu. Çok büyük paralar almıyoruz, çok üst düzey yıldızlarımız yok ama yüreğini veren, sahada arkadaşının açığını kapatmaya çalışan, oynasa da oynamasa da başarı için ter döken arkadaşlarımız var. İşte bizim takımın sırrı bu. Bunun için lideriz ve diğer takımlardan daha iyiyiz.

Sedat Ağçay bizim için büyük futbolcu. Peki, sence sen nasıl bir oyuncusun? Mesela eksiklerin fazlaların neler? Bazen haksız yere eleştiriliyorsun, bunlar sorun mu senin için?

-Ben eleştiri sözünü kabul etmiyorum. Eleştiriye açık bir insanım ama Malatya beni bağrına basıyor. Yerel medya, taraftar, yönetim ve teknik heyet bana bu takımın kaptanı apoletini hep veriyor, saygı duyuyor. Belki maç maç düşüş yaşamış performansım beğenilmemiş olabilir. Ama henüz art niyetli eleştiri almadım. Zaten sosyal medya kullanmıyorum. Orada çok kirli bir ortam var. Herkes anında dedikodu yayabiliyor. Bunun dışında 35 yaşındayım ve kendi sağlığıma beslenmeme, dinlenmeme ve ekstra antrenmanlarıma dikkat ediyorum. Ben tipik bir orta saha oyuncusuyum. Forvet arkası ya da ofansif orta saha değilim. Benim işim sadece takımım savunmadan rakip yarı alana çıkarken, geçişi sağlamak. Fiziksel olarak güçlü olmak zorundayım buna dikkat ediyorum. Benden takımın da hocamın da beklentisi bu. Ama benden insanlar her hafta goller, asistler beklerse buna göre yorum yapılırsa, ben öyle bir oyuncu değilim.

Şampiyonluk konusuna gelelim artık. Sevgili kaptanım o kupayı senin elinde 10 binlerce Malatyalının gözü önünde havaya kalkarken görecek miyiz inşallah?

-İnşallah. Biliyorsunuz 9 hafta kaldı ve en yakın takipçimize 7, Süper Lig’e doğrudan çıkma basamağına 8 puan fark attık. Ama bu artık şampiyonuz anlamı taşımıyor. Biz takım olarak kendi içimizde konuştuk. Kesinlikle 1. olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bunun için genel bir hesap yapmadık. Sadece her maçı yenersek en kötü halde 2 ya da 3 haftada önceden şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. Buraya kadar maç maç geldik. Şimdide maç maç gideceğiz. Elazığspor şu an en önemli maçımız kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Eskişehir ne yaptı, Göztepe hangi sonucu aldı, Sivas falan bunlara bakmıyoruz. Bir avantaj yakaladık, bunu değerlendireceğiz. Ha şunu da söyleyeyim. İnşallah o kupayı Malatya’ya kendi ellerimle getirmeyi çok isterim. Çünkü Malatya benim kariyerimde ikinci baharı yaşadığım yer oldu. Bu şehirle bu başarıyı elde edip adımı Malatya’nın tarihine yazdırmak isterim. Takımdaki genç- tecrübeli bütün oyuncuların şampiyonluğu ne kadar istediğini biliyorum. Hepimiz burayı çok sevdik çünkü.

Manisa maçıyla 500. Kez forma giydin. Dile kolay tam 500 maç. Türk futbolunda belki en çok maç oynayan futbolcular listesinde ilklere girebilirsin bu nasıl bir duygu?

-Evet bu gerçekten gurur verici. Böyle tek tek saymadım ama siz hatırlatınca baktım. Gerçekten de öyle. Rabbim sağlık ve ömür verdiği müddetçe futbol oynamaya devam etmek istiyorum.

Malatya şehrine neler demek istersin bizim aracılığımızla?

-Bu yıl içeride- dışarıda, iyi zemin-kötü zemin, eski stat-yeni stat derken artık sezon sonuna geldik. Aslında play off için kurulan bir kadroyla şimdi şampiyonluk için geri sayıma geçen bir şehir olduk. Burada büyük bir özveri var. Bu özveri tüm camiamızın özverisi. Yerel basın, yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar müthiş bir uyum yakaladık. Tüm Türkiye Malatya’yı konuşuyor. Şimdi bu ipi göğüsleyip, Malatya efsanesini bir kez daha seçkin şehirlerin ligi Süper Lig’e taşıma zamanı. Biz istiyoruz ki şehir artık gelin gibi süslensin, Malatya bu başarının tadını çıkarsın, şehirde şampiyonluk havası, bayram coşkusu olsun. Zorunlu olarak iç saha maçlarını dışarıda oynadık. Malatya’da kendi taraftarımız önünde oynamayı özledik. Ama zafer yolunda çekilen çile kutsaldır derler. Taraftarımız biraz daha dişini sıksın ve biz nerede olursak desteklemeye gelsin. İnşallah herkes emeğinin karşılığını şampiyonluk gelince, kutlamalar başlayınca alacak.

FATİH AVCI