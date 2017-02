Malatya onu yaptığı kuş evleri, konakları ile tanıdı. Geçtiğimiz yıl dünyanın değişik ülkelerindeki liderlere gönderdiği kuş evleriyle gündeme gelen 69 yaşındaki Kenan Durgun, hala kuş evleri, kedi konakları yapmaya devam ediyor. Atölyesinin kapılarını gazetemize açarak yaptığı sanat dalının ince ayrıntısına kadar bizlere tanıtan Kenan Durgun, bu haftaki röportaj sayfamızın konuğu oldu. Samimi bir sohbet havası içerisinde konuşan Durgun, yaptığı sanat dalına destek çıkılmamasına da sitem de etti. Durgun’la yaptığımız röportajın ayrıntısı şöyle:

Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?

Ben şu anda 69 yaşındayım. Malatya’da uzun yıllar esnaflık yaptım. Kuş yuvasını, kedi yuvasını hobi olarak yapıyorum.

Bu iş için emek harcıyorsunuz. Severek yaptığınızı her zaman söylüyorsunuz. Peki, sıkıntılarınız var mı?

Derdimi anlatmak, moral bulmak için her fırsatta işi gücü bırakıp, belediye başkanı ile veya vali ile görüştü desinler diye, diyalog kurabiliyor desinler diye bu şekilde gösteriş seven bir insan değilim. 69 yaşındayım, çalışmaktan fırsat bulamıyorum. Çağırsalar dahi gidecek fırsatım olmuyor. Yani kimseyi rahatsız edecek bir durumda değilim ama böyleyken 3 senede bir, 4 senede bir derdimi anlatmak veya bir isteğimi paylaşmak için gittiğimde hiç değilse beni kapıda kovalamasınlar. Bu üzüyor. Kaç defa gittiysem başkanla görüşmeye ‘randevun olmazsa görüşemezsin’ diyorlar. Yani imkânlar verilmiyor, bu insanı üzüyor. Yoksa maddi destek veya şu bu için değil. Çok şükür ben yapıyorum. Ama koca Türkiye’ye tanıtmak istediğim bir şeyi tek başıma ne kadar anlatabilirim ki! Ancak Belediyenin, Valiliğin veya bu işle ilgili kurumların kuruluşların imkanları var, bir sürü çalışanları var, onlar ‘yanındayız’ deseler ve olmasalar bile o moral bana yeter. Daha güzel şeyler ortaya çıkar.

Sanatınızı Malatya’ya, Türkiye’ye ve dünyaya duyurmak istiyorsunuz ama destek bulamıyorsunuz…

Şimdi sağ olsun bazı bakanlıklardan teşekkür belgesi geldi. Telefon geldi bazı bürokratlardan, bazı büyükşehir belediye başkanlarından teşekkür belgeleri ve telefonlar geldi ve halkımızdan sık sık telefon alıyorum; bu bana yetiyor. Ben de Malatya’nın 45 yıl esnaflık etmiş tanınan bir simasıyım. Bu yaşa kadar hizmet etmiş biriyim. Bugün Malatya büyük diye insanlar birbirini tanımıyor ama biz eskiler hep birbirimizi tanıyoruz. Böyleyken tamamen sahipsiz kalmak üzüyor beni.

Bu sanat dalını çocuklarınıza bırakacak mısınız?

Şimdi bu sanat dalına bir ekmek kapısı olarak bakmak mümkün değil. Bir kediye, bir kuşa Allah rızası için bir hizmet edeceksiniz ama ‘onu yaratan düşünsün’ diyecek kadar yozlaşmışız. Bu hiç hoş değil. Hepimiz de toprağın altına gireceğiz. Onların bize Allah’ın birer emaneti olduğunu, onlar sebebi ile bizim imtihandan geçtiğimizi bilmemiz lazım. Ben bu düşünce ile hareket ediyorum.

Siz devamlı bu işi yapıyorsunuz ve hayvanlarla haşır neşirsiniz, komşularınız ne diyor bu duruma?

Çok şükür hepsinden de memnunum, ara sıra gelip çalışmalarımı yerinde görüyorlar. Güzel bir şey ortaya çıktığını, hayırlı bir şeyin ortaya çıktığını söylüyorlar ve bir maddi beklentim olmadığını görüyorlar. Onun için komşularım memnunlar. Ben de onlardan memnunum. O hususta herhangi bir sorunumuz yok.

Bu işi daha ne zamana kadar devam ettirmeyi düşünüyorsunuz?

Ben bunu yapıyorum, gidebildiği kadar da götüreceğim. Allah sağlık verdiği müddetçe bunu yapacağım. Ben öldükten sonra bu işin tamamen kapanacağından korkuyorum.

Birçok yere kuş evi, kedi evi yapıp gönderdiniz. Size geri dönüşler oldu mu?

Her geri dönüş beni gençleştiriyor. Çalışma zevkimi, şevkimi artırıyor. Ben hep söylüyorum. Bu yaşıma kadar geldim ve maddi anlamda herhangi bir ihtiyacım yok. Ben ‘benden sonraki nesillere güzel bir eser bırakıp, kabre konulduğumda huzur içinde yatayım’ düşüncesiyle çalışıyorum. Ve her kuş evi gönderdiğim yerlere de mektuplarla bunları belirtiyorum. ‘Herhangi bir maddi beklentisi veya herhangi bir beklentisi var mı?’ düşüncesini ortadan kaldırmak için. Çoğu almıyor. ‘Biz bu makama geldik, her şey layığız, herkes emrimizde’ değil böyle bir şey yok. Biz bunları gönderirken oradaki halka tanıtmak ve bu örnekleri göstermek için gönderiyoruz ki, bir yerlere asılsın. Ancak çok azından yüzde 5’inden dönüş oluyor. Ne yazık ki, bunlardan bir tanesi, kuş evi gönderdiğim halde kutunun içerisinde hediye, mektup, fotoğraflar, gaye anlatıldığı halde kutuyu açıp bakmışlar. Tekrar paketlemişler. Kutu bana tekrar geri geldi. İkinci bir kargo bedeli ödeyerek aldım. Sanki sırtıma kovalarla buz gibi su aktarıldı. Bu beni çok üzdü. Yani insanlığın destek görmesi gerekirken böyle çerme takılması hiç hoşuma gitmedi. Bu beni yıldırmadı. Sadece o an için bir üzüntü yaşadım.

Son olarak, vatandaşlarımızdan, yetkililerimizden neler beklersiniz?

Şimdi benden son olarak büyük kuş evi istediler şehrin önemli yerlerine. Çünkü ihtiyaç çok ben gözümle gördüm. Bir de bana sorsalar, beni götürüp tespit yaptırsalar Malatya Büyükşehir Belediyesine yardımcı olurum, iyi olur. Ben bunları süs olsun diye yapmıyorum, hizmet verdiğini görüyorum ve hizmet vermesini sağlıyorum. Büyük yaptığım kuş evleri şahısların işine yaramaz çünkü 4-5 metre yüksekliğinde bir alt borusuyla birlikte 150-200 gözden oluşuyor. Onu belediyeler genellikle büyük parklara asarlarsa kuşların yuva ihtiyacı karşılanmış olur. Belediyelerden beklediğim bana sipariş verdiler, hala duruyor. Alsalar yani benim de yerim açılır. Az yer değil. Yerinden de kaldıramıyorum. En az 2-3 kişi tutacak ki yerinde kaldıralım. 8-10 tane yaptım öyle duruyor. Bir sürü parklarda kuşlar yuvasız duruyor, yer arıyorlar biz de yaptık boş duruyor. Ayrıca bir Urfa çiğ köftecisine sahip çıkıyor, bir Kahramanmaraş dondurmacısına sahip çıkıyor, bir Gaziantep baklavacısına sahip çıkıyor, Malatya kime sahip çıkıyor? Hiçbir maddi beklentim olmadığı halde, hiçbir yetkili gelip ‘Bizim de yapacağımız bir şey var mı?’ diye sormadı. Sadece Malatya eski Valisi Süleyman Kamçı Bey atölyemi ziyaret etmişti. Ben daha hiç kimseyi görmedim.

MUTLU SARIGÜL