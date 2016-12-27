Malatya’nın spor alt yapısına katkı sağlamak üzere Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatı sonrasında 2014 yılında baştan aşağıya dizayn edilerek birçok branşta faaliyetlerinde hız veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün bünyesinde yer alan takımlar ve sporcular kısa zaman diliminde elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HEDEF: HEM ALT YAPI HEM DE SAĞLAM ADIMLARLA KALICI BAŞARILAR

Kendi ayakları üzerinde durabilen, mali yapısı dengeli, alt yapıya ve tesisleşmeye önem verip başarıyı süreklilik haline getirecek yapılanma ve kulüp organizasyonu Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Yeşilyurt Belediyesinin maddi ve manevi destekleriyle ayakta duran, Dursun Cumali Sucu Başkanlığındaki Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idaresi yapılan Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesindeki futbol, basketbol, voleybol, güreş, tekvando, vücut geliştirme, okçuluk ve satranç dallarında 2.5 yıl içerisinde ciddi başarılar elde edildi.

FUTBOLDA HEDEF: DEVAMLILIK SAĞLAYAN BAŞARILAR

Bölgesel Amatör Futbol Liginde yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, hedeflerine adım adım yaklaşmak adına planlamasını ve organizasyonunu belirlenen hedefler doğrultusunda hayata geçirmeyi hedefliyor. Alt yapıdan yeni yetenekleri futbol dünyasına kazandırmak adına öncelikle ayakları yer sağlam basan bir alt yapı anlayışı ve tesisleşme hamlesi üzerine durulurken, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla futbol takımının konaklaması ve kamp yapması için Yakınkent’te bina tahsisi yapıldı.

Amatör kulüp olmasına rağmen profesyonel takımların kalabileceği özellikle bir tesiste konaklayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un tesislerinde soyunma odası, yemekhane, futbolcu ve antrenörlerin konaklayacağı 8 oda bulunuyor. Sonuçların günü birlik, kalıcı başarıların sağlam bir alt yapı ve tesis alanlarıyla yakalanacağı ilkesinden hareketle kalıcı başarılar yakalamayı hedefleyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, üç sezondur mücadele ettiği Bölgesel Amatör Futbol Liginde ekonomik yapısına uygun hedefler belirlerken, popilist yaklaşımlardan öte gerçekçi hedeflerle yoluna devam ediyor. İlk iki sezon Bölgesel Amatör Ligde kalıcı olmak adına verdiği mücadeleden başarıyla ayrılan turuncu-yeşilli ekip, bu sezonki mücadelesini ise şampiyonluk üzerine kurguladı. Uzun yıllardır edindiği deneyimleri ve tecrübeleri bu kez de Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un şampiyonluğu için ortaya koyan Teknik Direktör İsmail Tekin önderliğinde Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grubun ilk yarısında oynanan 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan turuncu-yeşilliler, 28 puanla Adıyaman 1954’un arkasında ikinci sırada tamamladı. Teknik Direktör Tekin ve öğrencilerinin hedefi ligin ikinci yarısında alacakları başarılı sonuçlarla grubu lider tamamlayarak 3.Lige yükselmek.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un U-11-, U-12, U-13, U-14, U15, U-17 ve U-19 Liglerinde yer alan alt yapı takımları katıldıkları yerel ve bölgesel liglerde elde ettikleri başarılarla kulübün belirlediği hedeflere uygun bir anlayışta hareket ediyor. Alt yapılarda yaz okullarıyla birlikte toplam 400 futbolcu bulunuyor.

20 DÖNÜMLÜK ALANA SPOR TESİSİ

Sportif branşlarda kalıcı başarılar için öncelikle tesisleşme ciddi önem veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un alt yapılarında yer alan genç oyuncuların kamp yapacakları, idmanlarını ve maçlarını oynayacakları modern bir tesis inşa edilecek. Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın bizzat yapılması için talimat vermesiyle başlayan çalışmalar neticesinde Yakınkent’te 20 dönümlük arazi üzerine biri suni çim olmak üzere iki adet çim saha, bir adet idari bina, kafeterya, bir adet halı saha ile kulübe ek gelir getirecek mekanlar kazandırılacak.

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR GENÇLİK MERKEZİ, SPORCULARA TAHSİS EDİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından inşaatı tamamlandıktan sonra Şehit Ömer Halisdemir isminin verildiği üç katlı Gençlik Merkezi, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un amatör branşlarında yer alan takımların yanı sıra Yeşilyurt Alpler Okçuluk Kulübü sporcularına tahsis edildi.

SPORCULAR’A ÖNCELİKLE İŞ AHLAKI, DİSİPLİN VE DOĞRU MÜCADELE ÖĞRETİLİYOR

Malatya’mız ve bölgemizde kapasitesi- yeteneği ile dikkat çeken ancak aradığı fırsatı yeteri kadar bulamayan genç sporcuları bünyesine katarak onlara daha güzel çalışma alanlarında fırsat tanımak isteyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübünün tüm branşlarında yer alan oyunculara iş ahlakı ve disiplinli mücadele kavramları üzerine eğitimler veriliyor. Alanında uzman deneyim sahibi eğitmenler gözetiminde çalışan genç sporculara öncelikle rakibine saygılı, centilmenlik içerisinde mücadele etmeleri aşılanıyor.Oyunlarla bire bir ilgilenen antrenörler, ahlaklı ve karakterli sporcu yetiştirme noktasında uygulamalar yapmaya özen gösteriyorlar.

MUSTAFA BAŞDAŞ EL SALVADORDA DÜNYA YEDİNCİSİ OLDU

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un maddi destekte bulunduğu vücut geliştirme sporcusu Mustafa Başdaş, El Salvador’da yapılan Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası’na yedinci oldu.

MASA TENİSİNDE BÜYÜK BAŞARILAR

Yerel ve ulusal müsabakalarda önemli başarılar elde eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı Kahramanmaraş’taki Bölgesel Dostluk Ligi Müsabakalarından 4 madalya ve 7 kupa ile dönerken, en fazla madalya ve kupa kazanan "İl Ödülü" almaya hak kazandı. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde toplam 60 sporcu bulunuyor. Minikler ve yıldızlar kategorisinde İl Şampiyonu olan Masa Tenisi Takımı büyüklerde ise 16 takımın yer aldığı 2.Ligde mücadele ediyor. Adana’da düzenlenen Türkiye Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonasının 30-39 yaş grubu erkekler kategorisinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı Antrenörü Orhan Altay Türkiye Şampiyonu oldu.

GÜREŞCİLER, KATILDIKLARI TURNUVALARDA MADALYALARI TOPLUYOR

Yeşilyurt Belediyespor Güreş Takımı, yerel ve ulusal liglerde katıldığı tüm turnuvalarda önemli başarılar elde ediyor. Malatya ve çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında Güreş Şampiyonalarına katılan güreş takımı 4 birincilik, 5 ikincilik, 2 üçüncülük alarak, çok sayıdaki sporcusuyla başarıdan başarıya koşuyor.

TEKVANDO’DA OYUNCULARIN GELİŞİMLERİNE ÖNEM VERİLİYOR

Alt yapıda her branş ta olduğu gibi uzak doğu sporlarında da büyük önem veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü, aktif bir şekilde hazırlıklarına devam eden minik tekvandocuların gelişimine ve yeteneklerinin geliştirilmesine büyük önem veriyor. Türkiye’de en çok gelişen spor dallarından taek-wondo branşını yaymak ve ulaşabileceği en üst seviyeye taşımak maksadıyla gerçekleştiren alt yapı çalışmaları aralıksız devam ederken, sporculara hem teorik, hem de pratik bilgiler aktarılıyor.

GÖRME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜNE YEŞİLYURT BELEDİYESİNDEN YER TAHSİSİ

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın özellikle kulüp bünyesine alınması ve desteklenmesi talimatını verdiği Görme Engelliler Spor Kulübüne Yeşilyurt Belediyesi tarafından yer tahsisi yapıldı. Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü farklı branşlardaki takımlarıyla mücadelesine devam ediyor.

SATRANÇ’TA BÜYÜK ATILIM

Aynı zamanda satranç antrenörü olan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın üzerinde özenle durduğu satranca ciddi destekler ayrıldı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından iki yıl üst üste Milli Takım düzeyinde sporcuların katılımıyla Ulusal Satranç Şenliği düzenlenirken, Yeşilyurt Belediyespor Satranç Takımı 2.Ligdeki mücadelesini sürdürüyor.

SALON SPORLARINDA HEDEF: SÖZ SAHİBİ OLMAK

Salon sporlarında da söz sahibi olmak isteyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un bünyesine yer alan Voleybol branşında 70 sporcu mücadele ediyor. Voleybol takımı, yeni kurulacak Bölgesel Ligde mücadele edecek. Basketbol branşında ise 80’in üzerine sporcusuyla yerel liglerde mücadele devam ediyor.

POLAT: SPORUN GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ OLUMLU ETKİSİ ÇOK FAZLA

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un bütün kulvarlarda başarılı olması için imkanları ölçüsünde destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyespor’un tüm branşlarda aynı başarı düzeyini yakalaması için gayret sarf ettiklerini ifade etti. Belediye Başkanı Polat, “Sporun insan ve toplum kültüründe ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sportif faaliyetlerin özellikle gençlerin kişisel gelişimlerinde büyük faydalar sağlamaktadır. Malatya ve ilçemizin sportif yaşamına katkı sunmak adına belediyemizin destekleriyle faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz geride bıraktığımız dönemde başarılı bir süreçten geçmiştir. Spor dendiği zaman dünyanın her yerinde çok doğal olarak futbol gelmektedir. Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden futbol takımımızın iyi yerlere gelmesi adına hep birlikte mücadele edeceğiz. Ancak biz fark yaratmak durumundayız. Salon sporlarında gayet başarılıyız ve kutluyorum, fakat yakalanan kaliteyi artırmak adına daha fazla mücadele etmeliyiz. Yönetim Kurulumuzun önümüzdeki dönemde futbol başta olmak üzere özellikle salon sporlarına daha fazla önem vermesi, gençlere yönelik sportif faaliyetleri çoğaltıp, yaz spor okullarına ağırlık vermeleri gerekecek. Yeşiltepe’de yaptırdığımız Spor Tesisimizle birlikte sportif faaliyetleri çoğaltmış olacağız. Belediye olarak gereken desteği vereceğiz ” dedi.

POLAT: KULÜBÜMÜZ TÜM BRANŞLARLA GENÇLİĞE HİZMET VERİYOR

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un hedeflediği yolda emin adımlarla ilerlediğini belirten Polat, “Takımlarımızın elde ettiği başarılar hepimizi mutlu etmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımlarını artırmak için büyük bir gayretle çalışan ve bu ortamı hazırlayan başta Kulüp Başkanımız ve Yöneticilerimiz olmak üzere antrenörlerimizi ve sporcularımızı kazandıkları başarılardan ötürü tebrik ediyorum. Emeği geçen tüm kardeşlerimizi kutluyorum. Kulübümüz futbolda iddialı ve başarılı ancak diğer branşlarda da hepimizi gururlandıran sonuçları görmek sevincimizi bir kat daha artırmaktadır. Kulübümüz sporun sadece bir dalıyla değil, tüm branşlarda ilimize başarıyla hizmet etmektedir. Basketbol, voleybol, masa tenisi, tekvando, güreş, görme engelliler ve vücut geliştirmede elde edilen başarılar sağlıklı ve güzel bir gelecek açısından bizleri umutlandırmaktadır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ