Doğu ülkelerine özgü bir süsleme sanatı olan ebru sanatının Türk-İslam tarihinde yeri ve önemi oldukça büyük. Batı’da ‘Türk kağıdı’ veya ‘mermer kağıt’ olarak bilinen ebru sanatı, çok zor bir sanat olmasına rağmen her fırçasında ustasına yeni bilgiler katıyor. Özel boyları, özel fırçası ve fırınıyla ustasının elinde kağıtlara nakşedilen ebru sanatının bilinmeyen yönünü gazetemize anlatan Usta Öğretici Naciye Aydemir, bizimle çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi:

-Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?

İsmim Naciye aydemir. Yaklaşık 7 yıldır ebru sanatıyla uğraşıyorum. MABESEM ‘de 6’ncı yılıma giriyorum. Daha önce Kervansaray2da, bir süre çalıştım ondan öncesinde bazı projelerde yer aldım.

-Ebru nedir, bize kısaca bahsedebilir misiniz?

Ebru aslında bir kâğıt bezeme sanatıdır. Nerde nasıl ne zaman çıktığı tam belli olmayan bir Türk-İslam sanatıdır. Geçmişine baktığımız zaman bize nasıl geldiğini, nasıl tanıştığımıza, aslında bakarsanız menşei Orta Asya Semerkant buhara civarları olarak tahmin edilmektedir. Bizlere İpek Yolu sayesinde gelmiş biz bunu kâğıt bezeme sanatı olarak hayatımıza almışız. Bizden de Avrupa’ya o şekilde yayılmış ve halen Türk kâğıdı olarak bilinir. Avrupa’da ‘Turkish paper’ denir. Mesela bizdeki ismi Battal ebrudur dünyanın neresinde gösterseniz yine aynı isimle bilinir. Gelgit, şal, taraklı ebru türleri de yine böyledir.

BEN DE HALEN ÖĞRENCİYİM

-Kaç tane öğrenciniz var? Ebru sanatına olan ilgi Malatya’da nasıl?

50’nin üzerinde öğrencimiz var. Tabi ki de her geçen çoğalıyor. Üniversite öğrencileri, emekliler, çalışanlar var. Küçük çocukları alamıyoruz. 14 yaş üstü gençler var. Sirkülâsyon halindeyiz sürekli böyle, mesela kışın üniversite öğrencilerini ağırlıyoruz yazında öğretmenleri ağırlıyoruz. Sürekli devam eden öğrencimiz de 40 tane filandır. 4-5 yıldır beraber çalıştığımız öğrencilerimiz var ve halen öğreneceğimiz şeyler var. Tabi ki de ben de halen öğrenciyim.

-Ebru sanatı zor mu? Diyelim ki ben 40 yaşındayım, bu sanatı öğrenebilir miyim?

Tabi ki öğrene bilirsiniz ama tam öğrendim diyemezsiniz. Hani “İlim bir deryadır. Katre olana ne mutlu” diye bir söz vardır ya gerçekten de bu öyledir. Sadece vaktimi geçireyim diyorsanız o kadar etkili olmaz. Ama gönül verdiğiniz zaman onu anlıyorsunuz. Görüyorsunuz ki kapıları açtıkça açılıyor. Bu sanatlar hep tasavvuftan etkilenmiş sanatlar. Tasavvufta, özellikle de böyle cennet-cehennem, bu dünya ile öteki dünya arasındaki bağları anlatmak için kullanılmış. Cüzi irade ile külli iradenin anlatılmasında kullanılmış. Ebru teknesi dünya hayatı olarak tasvir edilmiş. Biz topraktan ve sudanız, yaptığımız iş de topraktan ve sudan demiştik. Ebru teknesinin içi, hayat olarak tasvir edilmiş. Bu dünyada yaşıyorsunuz ve belli bir ömür biçilmiş, tıpkı teknenin belli boyutları gibi. Siz o tekneyi, teknenin içinde boyaları en güzel şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Hayatta da böyle. En güzel şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz hayatı. Daha sonra kâğıdı teknenin içine yatırdığınız anda ebru, teknede ölmüş oluyor. Sizin, belli bir zamanda ömrünüzün bitmesi gibi. Ruhunuzun hayatta bitmesi gibi. Daha sonra siz onu tekneden sıyırıp alıyorsunuz, belli zaman diliminde kurutmaya bırakıyorsunuz. O dönem, kabir hayatı olarak tasvir edilmiş. Daha sonra çıkartıyorsunuz. Güzel ebruları en güzel şekilde değerlendiriyorsunuz. Çirkin olanları çöpe atıyorsunuz. O kurutma dönemi kabir hayatı, çirkin olanlar cehennem hayatı, en güzel şekilde değerlendirilenler de cennet hayatı olarak tasvir ediliyor. Bu anlamda da içi doldurulmuş sanatlar. Yaratıcının gücünden, kuvvetinden faydalanılmış ve onunla donatılmış sanatlar yani bitmiyor. Teknenin başına geçtiğiniz zaman her şey sıfırlanmış oluyor.

- Tamamen insanla benzeştirilmiş bir sanat…

Mesela cüzi irade ile külli iradenin anlatımında görüyoruz kullanıldığını tarih içerisinde. Örneğin siz, çalışmanızda boyanızı en güzel detayına kadar yapar, ayarlarsınız. Daha sonra teknenin başına geçersiniz. Teknenin başına geçip, fırçayı elinize aldığınız ana kadar olan süre, sizin cüzi iradenize bağlıdır, her şey sizin kontrolünüz altındadır. Fakat teknenin başına geçip de, fırçayı elinize dokundurduğunuz ve onun damlamaya başlayıp teknede yol alması artık sizden çıkıp, tamamen külli iradenin yoluna girmesi demek oluyor. Çünkü siz oradan sonrasına müdahale edemiyorsunuz. Belki yerine müdahale edebiliyorsunuz, o damlanın nereye gideceğine belki ama fırçadan kaç damla düşecek, onlar nereye ilerleyecek kestiremiyorsunuz. Ebru, bu anlamda da kullanılmış. Daha birçok şey var bu şekilde, bizim bilemediğimiz. Ebruda eğiticilik yönü de mevcut. Şu an hala, İstanbul’da Fatih semtinde ‘Özbekler Tekkesi’ var, genelde oradan, eğitim noktasında faydalanıldığını görüyoruz. Türk-İslam sanatları oradan etkilenmiş, oradaki hocalardan faydalanmış. Ve biz de hala onlardan faydalanıyoruz.

-Peki, ebruyu hangi aşamalardan geçirip yapıyorsunuz?

Kullandığımız malzemeler tamamen doğal malzemeleri kullanıyoruz. Boyasını topraktan yapıyoruz, arkadaşlarımıza da öğretiyoruz. Burada mermer bloğun üzerinde destisenkle eziyoruz, daha sonra kavanozlara koyup üzerine öd ve su ekleyip 4 ay bekletiyoruz. 4 ayın sonunda artık mayalanıyor ve toprağı boya haline getiriyor. Sularımızı bitki özlerinden elde ediyoruz. Zamkımsı kıvam verecek bitki özlerimiz kullanıyoruz. Bizde daha önceden keven otlarını kanatıyorduk, havayla temas ettiğinde kemikleşmeye başlıyor. Onu toplardık, belli bir miktar suyla karıştırır, 3 gün boyunca onu yoğururduk. Daha sonra kıvamını ayarlar, yaklaşık bir haftada suyumuzu elde ederdik. Şimdi denizkadayıfı denilen ithal bir ürün alıyoruz. Bu ürün özellikle de derin denizlerde bulunuyor. Bunlar kayalar yapışan, süngerimsi canlılar oluyor. Bunlar çıkartılıp, kurutuluyor. Ve bunlar toz haline getiriyorlar. Bu şekliyle satın alıyoruz. Bunu belli bir miktar suyla karıştırıyoruz ve bir gün sonra kullanabiliyoruz. Fırçalarımızın da özellikleri var. Fırçalarımız gül dalı ve at kılından yapılıyor. Ayrıca arkadaşlarımıza buradan gül dalı ve at kılından fırça yapmayı da gösteriyoruz.

-Ebruyu nasıl yapıyorsunuz?

Hazırladığımız boyaları kullanacağımız tekneye uygun öd ve su ayarı yapıyoruz. Teknenin başına geçiyoruz, sularımızı teknelerimize boşalttıktan sonra yaptığımız boyaların ayar yapıyoruz. Boyaların birbiriyle uyumları çok önemli. Çünkü tekneye attığınız zaman yüzeyde gerilim sağlayarak elde ediyorsunuz. Boyalar birbirlerini iteleyerek yol alıyorlar ve desen çıkartıyorlar. Bu yüzden boyalarının öd ayarını çok iyi yapılaması lazım. Daha sonra kâğıdımızı yatırıyoruz ve kâğıdımızı alıp fırına koyuyoruz. Bu o kadar nazlı bir sanat ki, ortamdan çok çabuk etkileniyor. Üstatlar ebru için kış sanatı derler. Bu sanatı yazın yapmanız mümkün olmuyor. Ama biz burada yazın klimayla çalışıyoruz. Buzdolabımız var ve bu anlamda yazın zorlayarak ebru yapıyoruz.

-Son olarak neler tavsiye edersiniz?

Genel olarak sanatla uğraşmanın gerekliliğini söylüyorum. Çünkü hayatımızda en az bir çeşit farklılık bizi hayata hazırlıyor, bakış açımızı geliştiriyor. Sanat ve spora yaklaştığımız zaman daha ince ve daha naif insanlar oluyoruz gibi geliyor bana. Eğer imkanları varsa vatandaşlarımızın, gelip sanat merkezimizi gezsinler. Eminim ki, kendilerine uygun bir sanat dalı bulacaklardır.

MUTLU SARIGÜL