Ömer Ali Delibaş: Malatya’da voleybolun gelişmesine öncülük eden eski il temsilcisi Mehmet Aslan’ın hayatını kayıp etmesiyle görevi devir almıştınız. Kendinizden bahseder misiniz? Cumali Kurak kimdir?

Cumali Kurak: “Uzun yıllar boyunca Malatya Voleybol İl temsilcisi olarak rahmetli Mehmet Aslan görev yapmıştı. Voleybolun ilimizde gelişmesi adına kendisi çok büyük emek harcamıştır. Ben onun yanında yetiştim. Şuanda onun sayesinde burada bulunuyorum. Sırasıyla Milli takım antrenörlüğü, kulüp antrenörlüğü, ulusal hakem, dernek başkanlığı, yönetim kurulu, il hakem kurulu ve il temsilcisi olarak hizmet ediyoruz. Hakem ve gözlemci arkadaşlarımız ile yapılan görüşmeler sonrasında Malatya Voleybol İl Temsilciliği görevine geçen yıl Ağustos ayında bizde varız dedik. Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ’ın da bizlere bu görevi layık gördüğünü belirtmesiyle Bismillah diyerek görevimize başladık.”

Göreve başlarken hedefleriniz nelerdi? Ne kadarını gerçekleştirmeyi başardınız?

-Göreve geldiğimizde önemli hedefler belirlemiştik. Malatya’da voleybolu bulunduğu konumdan nasıl yukarılara taşıyabiliriz, bunun üzerine neler yapabiliriz programlar hazırlamaya başlamıştık. Belki daha önce hiç gezilmemiş okulları ziyaret ederek 50’den fazla okulun voleybol liglerine katılmasına yardımcı olduk. Görüştüğümüz idarecilerin, beklentilerini, dileklerini ve sorunlarını tek tek not aldık. Son zamanlarda Malatya’da gerçekleşen en yoğun katılımlı voleybol ligi turnuvaları düzenliyoruz. Geçen yıla kıyasladığımızda takım sayısında bu sene yüzde 100 artış var. Bunda en önemli etken kurduğumuz iletişimin geri yansımasıdır. Önceki senelerde düzenlenen müsabakalarda takımlar, oyuncular, hakemler birbirlerine küsmüşler o sene turnuvalara takım getirmemişler. Biz en başta şunu istedik; bu küskünlükleri bitirelim, herkesi kucaklayalım. Amacımız buydu, şuanda Malatya yetişmiş 80 tane voleybol hakemi var. Artık hakem, gözlemci, antrenör, il temsilcisi hepimiz birlikte hareket ediyoruz. Bundan sonraki dönemde insanları nasıl salonlara çekebiliriz, bunun gayretini vereceğiz.

Tamamladığınız işler size daha ilerliye taşımaya yetti mi? Malatya’da voleybolu hangi noktada görüyorsunuz?

-Açtığımız yeni sayfayla, düzenlediğimiz liglerde her şey çok şükür güzel ilerliyor. Önceki hafta Lise B müsabakalarını alnımızın akıyla tamamladık. Bu hafta Mini Voleybol Turnuvalarını tamamladık, devam eden Lise A Şampiyonasını da önümüzdeki hafta inşallah tamamlamış olacağız. Bu müsabakaların tamamında Malatyalı 50’den fazla hakemlerimiz görev alıyor. Malatya’da voleybola olan ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Bu anlamda iletişim halinde olduğumuz okulların 4-5 tanesini kulüpleştirdik. Önemli olan okullar arası liglerde mücadele eden takımlarımızı kulüpleştirebilmektir. Bizler bu sayıyı ne kadar daha artırabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. Sezon içerisinde voleybol oynayan bir öğrenci en az 150 maç yapmalı ki; kendisini iyi bir sporcu olarak yetiştirebilsin. Okul maçları en fazla 3-4 kez oynanıyor. Sonrası bu çocuklar maç yapmıyor. O yüzden voleybolcu yetiştirmek istiyorsak, kulüp sayımızı artırmalıyız. Bizim hedefimiz şuan 44 kulüp kurmak. Bana göre bu bir hayal değil. Başarı, çalışılarak kazanılır. Çalışmazsak, oturduğumuz yerden hiç bir şeyi başaramayız. Ulaşılması zor okullara dahi gidebiliyorsak, bunu başarabiliriz. Daha ulaşacağımız binlerce insan var. Tarihte ilk defa bu sene Doğanşehir’den, Akçadağ’dan, Kuluncak’dan, Kale’den, Pütürge’den ve Arapgir’den okul takımları müsabaka oynamaya geliyor.

Bu noktada turnuvaların önemi büyük. Şu anki organizasyondan biraz bahsedebilir misiniz?

-Küçükler kategorisinde 2001-2003 doğumlu 7 kız, 4 erkek takımı bu hafta yeni turnuvaya başladı. 15 tatilde Yıldız Kız-Erkek Voleybol şampiyonası başlayacak. Yine bu şampiyonada 8 kız, 5 erkek voleybol takımı 8 hafta sürecek olan maçlarda kıyasıya mücadele edecek. Bu turnuvaların 15 Mart’a kadar tamamlanmış olması ve sonuçları federasyona bildirmiş olmamız gerekiyor. Grup birincileri il dışında düzenlenecek bölge grup şampiyonalarına gidecekler.

15 Temmuz Şehitleri anısına kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek. Bu proje neden sizin için önemli?

-Malatya’da yine bir ilk olacak bir proje tamamlandı. 15 Temmuz Şehitleri anısına kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlenecek. İl genelinde 45 kurum bu turnuvaya katılmak için başvuru yaptı. Tüm programlar hazırlandı, inşallah Ocak ayının 22’sinde başlıyoruz. Bu projenin amacı 15 Temmuz gecesi yaşanan hadiselerde şehit olan insanlarımızı anmak, bir nebzede olsa hafızalarımızda bıraktıkları izleri canlandırmaktır. Ayrıca kurumlar arasındaki iletişimi pekiştirmeyi de hedefliyoruz.





















ÖMER ALİ DELİBAŞ