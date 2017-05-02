Muhammed Çatar kimdir? Sizi tanıyarak başlayalım.

-2004 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulunda mezun oldum. Daha sonrasında o yıllarda Malatya Belediyesi Voleybol Takımında müsabakalara çıktım. Uzun yıllar voleybol oynayıp sporculuk hayatımdan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımında antrenörlük görevine başladım. 20 yıla yakın süredir Voleybol branşıyla ilgileniyorum. Çocukluğum Battalgazi Ziraat Meslek Lisesi Lojmanlarında geçti. İçerisinde kapalı spor salonu, çim sahası, havuzu gibi sosyal alanların olduğu alanda spor ile haşır neşir vaziyetteydim.

Voleybol branşına olan ilginiz nerden geliyor?

-Aslında uzun yıllar futbol oynadım. Yetiştiğim ortam bütün branşlara uygun haldeydi ama branş olarak voleybolu seçmeye karar verdim. Çünkü lise yıllarında aşırı bir boy uzaması yaklaşık 20 santimetre birden meydana geldi. Boyumun uzamasıyla bazı yeteneklerimi kayıp ettim ama bazı yeteneklerimde ortaya çıktı. Aktif olarak 13 yıl çeşitli liglerde voleybol takımlarında top oynadım. İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ Polis Gücü takımlarında forma giydim. Büyükşehir Voleybol takımının Voleybol Süper Ligi’ne yükseldiği yıllarda takımın oyuncusuydum. Ayrıca takım daha 2. Ligdeyken hem voleybol oyuncusuydum hem de alt yapı çalışmalarına bakıyordum. Malatya sporuna katkım olsun diye sporcu yetiştirme konusunda çalışmalar yapıyordum. Oyunculuk yanında antrenörlük görevini de o yıllarda birlikte yapmaya başladım. Tamamen gönülden gelen bir istek ve her hangi ek bir ücret filan almıyordum. Malatya’dan voleybolcu yetiştirmek benim en büyük hayalimdi. O hayalimi de gerçekleştirdim.

Voleybol oyuncusu olabilmek için uzun boylu olmak bir avantaj mı?

-Her sene altyapıda yetişen çocuklarımızın boy ortalamaları, sıçrama değerleri yükseliyor. Yaz okullarında Gençlik Hizmetlerinde 800 kişiye eğitim veriyoruz. Orada bizim uzun veya kısa boylu, kilolu veya zayıf çocukları seçme şansımız yoktur. Herkese voleybol oynatarak voleybolu sevdirmeye çalışıyoruz. Ama aralarından seçtiğimiz çocuklar performans gruplarına katılıyor ve onların antrenmanlarını ayrı veriyoruz. Turnuvalara katıldığımız da 3 gün ara vermeden üst üste maç yapılması gerekiyor. 1.70 boyu olan sporcu 1.90 boyu olana oranla arasında ki farkı kapatabilmek için daha yükseğe zıplamak zorunda. Sporcunun daha fazla efor sarf etmesi ondaki yorgunluğu artıracaktır. Daha uzun boylu olan eğer 2 maç oynayabilecekse daha kısa boylu olan 1 maç durabilecektir. Çünkü bütün enerji depolarını harcamış olacaktır. Artık voleybol inanılmaz bir yükseklikte oynanıyor. O yüzden sporcu seçerken uzun boylu olan çocuklarımız biraz daha önde olabiliyor. Bu anlattıklarım üst düzey voleybol için geçerli, yoksa içimizde çok yükseğe sıçrayabilen kısa boylu gençlerimiz var. Ama1. ligde müsabakalara çıktıklarında zorlanabiliyorlar. 1. ligde iki tane yabancı oyuncu oynatabilmek mümkün. Bu yıl o iki yabancıya karşı önlem alamadık ve çok zorlandık. Tabi ki bizimde yabancı oyuncu transfer etme anlamında çalışmalarımız var. Yeni sezonun bütçesi rapor olarak istendiğinde hepsini yönetime sunacağız.

Antrenörlük hayatınızdan bahseder misiniz?

-Aktif olarak voleybol oynamayı bırakıp saha kenarına geçtikten sonra Malatya’da genç voleybol oyuncularını yetiştirmeye başladım. Bizim ilk yetiştirdiğimiz jenerasyon 2006 yılında seçilmiş bir gruptu. 2008 yılından itibaren biz her yıl Türkiye Finallerine gitmeye başladık. Yıldız takımımız ile ilk defa katıldık. Yıldız takımımız büyüdü genç takım oldu. O çocuklarımızın hepsi 92-93 doğumlu ve 3. ligde voleybol oynayan çocuklardı. Bu jenerasyondan sonra sporcu sayılarımız katlanarak çoğaldı. Şuan 2003 doğumlu çocuklarımızı alt yapılarda çalıştırıyoruz. Buda demek oluyor ki 13 yıldır bir fiil olarak antrenörlük görev alıyorum. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olarak Erkek voleybol takımı, İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde yine oranın personeli olduğum için Kadın Voleybol takımlarıyla çalışmalarımız devam ediyor.

Altyapıdan yetişen bir antrenör hocasınız. Size göre altyapıların en büyük sıkıntıları nedir?

-Yıllar önce Malatya’da en büyük sıkıntımız yeterli salonun olmamasıydı. Yeşiltepe ve Atatürk Kapalı Spor Salonu vardı. Turnuvalar olduğu zaman, 2 hafta antrenman yapamadığımız günler oluyordu. Günümüzde salonlar çoğaldı. Tesis anlamında artık çok rahatız. Şuan ki sıkıntımız genel olarak voleybol oynayan çocuklarımızın ailelerinin maddi olarak durumlarının iyi olmamaları. Ulaşım imkânları zor ama İl Gençlik Spor Müdürlüğü sağ olsun servis gönderiyor artık servisimiz var. Ama bir diğer sorunda tabi ki ülkemizdeki eğitim sistemi. Tam gün boyunca okulların olması, saat 4’de çıkıp antrenmanlara yetişme çabasına giriyorlar. Hafta sonları kursların olması da etkiliyor. Buna rağmen Doğu Anadolu bölgemizde standartlarının çok üzerindeyiz. Voleybolun 3 büyükleri dediğimiz batı takımlarıyla artık top oynuyoruz. Onlara karşı artık Malatya olarak çok ciddi rakibiz. Sporcularımız federasyon tarafından sürekli gözlem altındalar. Sporcularımızı yaz kamplarına davet ediyorlar. Malatya’dan yetişen ilk voleybol jenerasyonu şuan da il dışında hizmet veriyorlar. Hem voleybol oynuyorlar, hem üniversite okuyorlar. Biraz daha ileriye gitmemiz lazım. Bu anlamda onun da hazırlıklarını yapıyoruz. Voleybolu beden eğitimi öğretmenlerimizin desteğiyle tabana yayıyoruz. Bu sene 2 takımımız ile ligde mücadele ettik. Bunu büyük takımların haricinde yapan takım Malatya’dır.

Antrenörü olduğunuz takımların geride kalan sezonunu değerlendirebilir misiniz?

-Kamil Özbey hocamla beraber Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol A takımında birlikte çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene Türkiye Voleybol 2. ligine çıktık. İlk sene ligde kalabilmek için açıkçası çok zorlandık. Malatyalı voleybolcular ile birlikte diğer takımlarla mücadele ettik. Bu sezon ilk defa Malatya dışından 4 tane oyuncu kattık kadromuza. Bizim asıl hedefimiz kendi sporcumuzun yetişeceği takımımızdı. Yeni sezon yatırımı için henüz erken. 1. ligi bu sezon 8. Sırada tamamladık. Amacımız 6. sıraydı ama 3-2 skorla çok maç kayıp ettik. Futbol gibi değil voleybol, 3 puan net şekilde alınmıyor. 3-2 yendiğinizde 2 puan, yenilen takım 1 puan alıyor. Bu şu anlama geliyor, gücümüz rakiplerimize karşı yetiyor, son setlerde rakiplerimize mağlup oluyorduk. Bu yıl asıl ligde ilk mücadelemizi verdik. Dışarıdan gelen oyuncularımızın konaklaması, yemesi, içmesi gibi birçok konu büyük bir sorumlulukmuş onu anladık. Artık basamakları teker teker çıkıyoruz ve hedefimiz tabi ki Türkiye Voleybol Süper Ligi’ne yükselmek. Biz bu başarıyı yakalamaya hazırız. Süper lige çıkan takımın alt yapısının olması lazım, her şey parayla da olmuyor. Şuan 52 tane lisanslı sporcumuz var. Bunun dışında okullarımızda voleybol oynayan oyuncularımız var. Sporcu yetişmesi anlamında tek başıma değil, bütün beden eğitimi öğretmenlerimiz ve hocalarımız çalışmalar yapıyoruz. Bizim şuan birlikte çalıştığımız 5 tane antrenör hocamız var. Onlar okullara gider çalışmalarını yapar, bizler seçmelere katılırız. 2003 doğumlu çocuk sporcularımızın, boy ve fiziki ölçüleri ağabeylerine oranla daha üstün olacak gibi görünüyor. Genel olarak voleybol artık Malatya’da marka olmaya başlıyor. Batı illeri artık Malatya’yı futbol dışında voleybol ile de tanıyor ve çekiniyor.

Malatya artık voleybolda adından söz ettirebilecek mi?

-Haziran ayında inşallah Dünya Voleybol Ligi müsabakaları Malatya’da yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Malatyalı olması hasebiyle yüzde 90 kesinleşti. Müsabakaların burada oynanabilmesi adına katkıları oldu. Milli takımımız ile beraber 4 tane voleybol milli takımı Malatya’ya gelecek. Dünyanın gözü Haziran’ın ilk haftası ilimizde olacak. Yurtdışında gelecek olan basının canlı yayınları gerçekleşecek. Zaten bu büyük organizasyonu eğer alnımızın akıyla atlatırsak Süper Lig’e hazır olduğumuzu da kanıtlamış olacağız. Malatya spor taraftarı anlamında gerçekten güçlü bir il. Müsabakalarımızı oynarken tribünlerde kalabalık kitlelerin önünde oynuyoruz. Aileler, kadınlar, çocuklar maçlarımızı izlemeye geliyor.

Voleybol oynarken eminim çok anınız vardır. Aklınıza gelen ilk anıyı okuyucularımız ile paylaşabilir misiniz?

-Üniversiteler arasında 1. lige terfi maçında Malatya ile Elazığ arasında müsabaka oynamıştık. 2002 yılında İnönü Üniversitesi’nde Elazığ takımıyla aynı gruptaydık. Gruptan iki takım bir üst lige çıkabiliyordu. O müsabakada Elazığ’ı 3-1 yenerek gruptan çıktık. Daha sonra çapraz eşleşmelerde tekrar Elazığ ile karşılaştık. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu (BESYO) salonunda tribünlerin tamamen dolduğu bir atmosferde müsabaka oynadık. O maç benim hafızamda her zaman yer etmiştir ve biz o maçı 3-1 yenerek şampiyon olmuştuk. Üniversitenin tarihinde belki de en çok taraftar olan tek maçtır. Hem Elazığ’dan gelen taraflar hem Malatyalı taraftarlar salonu tamamen doldurmuşlar, dostluk içerisinde oynanan bir müsabakaydı.

Futbol branşındaki başarılı sonuçlar şehri festival alanına çevirdi. Aynı başarıları voleybol branşında görmemiz artık mümkün mü?

-Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükselmesi bizi de rahatlatacak ve olumlu yansıyacaktır. Malatyaspor 1. ligdeyken voleybol, basketbol takımlarımızda üst liglerdeydi. Süper ligde bir her hangi bir branştan takım olduğunda şehrin tamamına ayrı bir hava geliyor. Yeni Malatyaspor’un tekrar süper lige çıkmasını ben çok istiyorum. Aynı zamanda Yeni Malatyaspor taraftarıyım. Çocukluğumdan beri tribünlerdeyim. Bizde voleybol branşında en iyi şekilde temsil edip, süper lige çıkmayı hedefliyoruz ve kalıcı olmayı istiyoruz. Malatyalılar sağ olsun hem bizi hem de diğer branşlardaki takımları müsabakalarda yalnız bırakmıyor destekliyor. Ama şunu belirtmek isterim voleybolun en büyük özelliği ‘temassız spor’ olmasıdır. Arada bulunan voleybol filesi dostluğu da düşmanlığı da maçın sonuna kadar ayırıyor. Fileye dokunsanız da, rakip sahaya geçseniz de hata sayılıyor ve rakibe sayı olarak yazılıyor. O yüzden voleybolun temiz oluşunun sebebi de budur. Temas kesinlikle yoktur. Birebir mücadele, sinir harbi yoktur. Ailelerimiz çekinmeden, şüphe etmeden bizlere çocuklarını göndersinler.













ÖMER ALİ DELİBAŞ