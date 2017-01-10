Hocam öncelikle bizi kırmayıp, sizi yeniden Malatya futboluyla buluşturmamıza katkıda bulunduğunuz için röportajın başında çok teşekkür ediyoruz. Tabi neresinden başlarsak başlayalım, oldukça özel bir röportaj olacak bizim için ama dilerseniz Malatya’da geçen günlerinizi konuşalım ilk olarak.

-Ben de sizlere teşekkür ediyorum, bu kibar ve nazik talebinize yok demek olmazdı. Tabi Malatya benim için farklı bir yerde. Kesinlikle bunu söylerken, hani klişe olsun diye demiyorum. İçimden gelerek söylüyorum. Neden Malatya benim için farklı? Çünkü ilk göz ağrım benim. Teknik direktör olarak ilk çalıştığım yer orası. O dönemki şartlara bakıldığında başarılı ya da başarısız denilebilir ama nihayetinde benim teknik adam olarak ilk vitrine çıktığım yer orası. Tarih bunu böyle yazacak.

O dönemi kısaca beraber hatırlayacak olursak hocam neler söylersiniz? Özellikle Efsane Malatyaspor’un çöküş filminin ilk vizyona girdiği yıllardı. Sizden sonra zaten daha da dikiş tutmadı hiç bir şey...

-2008-09 sezonunun devre arasında Malatyaspor'un teknik direktörlük teklifi aldım. Başkan ve yöneticiler denenmiş isimler yerine başarıya aç birini aradıklarını söylediler. Malatya takımı da iyi günler geçirmiyordu, ligde ilk yarı vasatın altında geçmişti. Aslında iyi bir kadro vardı en başta. Sonra yönetim birçok oyuncuyla yollar ayırdı devre arasında. Daha takımını çalıştırmaya başladığım ilk günlerde oyuncuların paralarını alamadıkları gerekçesiyle idmana çıkmama kararıyla karşı karşıya kalmıştım. Takımındaki birçok iyi oyuncuyu ekonomik sebeplerden dolayı kaybettik. Devre arası kampına büyük sıkıntılarla başladık. Kayserispor ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçına yalnızca 10 lisanslı oyuncuyla hazırlanabildik. Öncesinde 4 genç oyuncuya kendilerine takım bulmaları için izin vermesine karşın şartlar gereği bu oyuncuları geri çağırarak biri kaleci olmak üzere 14 kişilik kadroyla takımı hazırladık.

Kulüpte her şey olumsuz giderken, şehirden müthiş destek görüyordunuz değil mi bu arada?

-Aynen öyle. Malatya şehri çok büyük oyuncuları da hocaları da izlemiş, futbolu yakından takip ediyor. Bizim hangi şartlarda mücadele ettiğimizi de biliyorlar. Bu durumda ne yerel basında ne de camiada bir tek kişi bize sorun yaşatmadı. Herkes bizi taşın altına elimizi attığımız için takdir ediyordu. Taraftarlar, medya yanımızdaydı. Çünkü onlar da Malatyaspor’un bu kaostan çıkmasını istiyordu.

Yönetimin kendi başarısızlığı size fatura edildi ve gönderildiniz devamında. Bu konuda ‘yanlış bir başlangıçtı Malatya benim için’ dediniz mi hiç?

-Öyle demeyelim aslında. Nihayetinde beraber çalıştık o yönetimle. Onlar da Malatyaspor küme düşsün diye bu işleri yapmadılar. Onlar da düzelsin diye bir şeyler yaptılar ama olmadı. Geçmiş gün şimdi kalkıp olumsuz konuşmak bize yakışmaz. Hiçbir zaman pişmanlık duymadım Malatya günlerim için. Genç oyuncularla Bank Asya 1. Lig’de inanılmaz bir mücadele verdik. Oynadığımız oyun herkes tarafından kabul gördü. Dedim ya başarısızlık ya da başarı tarafından bakmıyorum. Orada harika insanlar tanıdım, bu camiada teknik adam olarak görmemiz gerekenleri gördük. İyi bir deneyimdi benim için. Sonraki yıllarımda, kariyerimde ciddi katkısı oldu Malatya’nın.

Malatyaspor’daki günlerden sonra Eyüpspor, Denizlispor tecrübeleriniz oldu ama en dikkat çekici başarıyı Akhisar’da yakaladınız ki o da size Galatasaray kapısını açtı. Akhisar gibi bir ilçe takımıyla neydi sizi başarıya götüren?

-Akhisar’da ilk başladığımda son 4 hafta görevi kabul ettim. Takım düşmemeye oynuyordu. Küçük bir mucize gerçekleştirdik ve takım ligde kaldı. İkinci sezon çok şampiyonluk hedefi yoktu. Zaten kurulan kadro da mütevaziydi. Ama iyi çalışmanın ve iyi takım olmanın karşılığını Allah’ın da yardımıyla aldık. Şampiyon olup Süper Lig’e çıktık. Tabi o yıllar bu çok ses getirdi ama herkes Akhisar’a asansör gözüyle baktı. Biz aslında orada şampiyonluktan ziyade bir sistem kurmayı başardık. Bir sonraki sezon Süper Lig’de yine çok az bir bütçeyle kaldık. Ve Akhisar mucizesi yıllardır devam ediyor aynı istikrarla. Yönetim ve teknik heyetin elindeki bütçeyi en etkili ve doğru harcaması başarı için ilk şart.

Ve Galatasaray’da kupalı günler...

-Aslında herkesin bildiği daha yakın tarihte olan şeyler bunlar. Bireysel olarak şurada şunu yaptım, burada bunu demeyi sevmiyorum. Galatasaray’da da böyleydi bu. O dönemin şartlarında Galatasaray’da nasıl çalıştığımızı Türk futbolu çok iyi biliyor. Futbolcusundan yönetimine, hepimiz inandık ve kötü giden sezonun sonunda şampiyon olduk. Galatasaray’da forma giyip, teknik adamla şampiyonluk yaşamak harika bir duyguydu. O sezon kupayı ve süper kupayı da aldık. Benim için müthiş bir yıldı.

Şimdi Bursaspor...

Bursaspor Türkiye’nin şampiyon olan 5. Kulübü. Gerek alt yapı ve tesisleşme gerekse profesyonel kulüp yöneticiliği bakımından Türkiye’nin örnek camialarından biri. Bursaspor’un daima hedefi büyük. Tabi bizim de öyle. Şu an Antalya’dayız kamptayız. İkinci yarı daha da üstlere tırmanmak için iyi bir şekilde çalışıyoruz.

Hocam son olarak Malatya futbolu... Yeni Malatyaspor Süper Lig için uzun yıllar sonra ilk kez umutlandı. Neler eklemek istersiniz?

Malatya şehir olarak Süper Lig’de olmayı hak ediyor. Bu sezon takip edebildiğim kadarıyla çok iyi gidiyorlar. İnşallah bu yükselişini ikinci yarı da devam ettirir. Tabi bir yandan da Süper Lig için uygun alt yapının hazırlanması lazım. Süper Lig’de kalıcı olmak oraya çıkmaktan daha zor. Bu konuda da tüm camiaya başarılar diliyorum. Umarım sezon sonu Malatya’yı Süper Lig’de görürüz.

FATİH AVCI