BU BİR İDEALİZM MESELESİ

Siyasetten spora kadar birçok alanda şehrine hizmet eden ve şimdilerde o çok özlenen Malatya’yı kaleme alan Atilla Kantarcı, İşte Benim Malatya’m 2 adlı kitabını gazetemize anlattı…

-Atilla Bey, siz Malatya için çok önemli bir değersiniz. Ben Malatya adına size saygılarımı ifade etmek istiyorum. Yeni kitabınız çıktı. Kitabınızdan bahsedebilir misiniz?

Daha önceki yıllarda şehrimizin kalbinin attığı, şimdilerde tarihin tozlu sayfalarında kendine yer bulan, şehrimizin dili ve üslubu niteliğinde olan mekanları, burada yaşamış ahilik kültürünün tüm özelliklerini taşıyan “ben siftah ettim, komşum etmedi” diyebilecek kadar yüce gönüllü esnafları, eski düğünleri, cenazeleri, eski Ramazanları, mahalle kavramını, eski komşulukları, eski bayramları, delilerimizi, velilerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, kısacası bizi biz yapan o güzelim hasletleri ve güzel şehrimizin kulağımıza fısıldadığı, ancak bu şehrin dilinden anlayanların kavradığı nağmeleri o günleri yaşamamış o tadı almamış genç nesile örneklik adına anlatmak ve o günleri yaşayan insanların da dudaklarında hüzünlü bir gülümseme oluşturabilmek, bu şehre söyleyecek sözü olan ve en önemlisi bu şehre aidiyet duyan birilerinin yapması gereken en önemli görevlerden olduğu kanaatindeyim.

Bendeniz de şehrine aidiyet duyan birisi olarak görevimi yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Bu şehirde doğan büyüyen biri olarak şehrime birçok konuda elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. En son, benim gözümle Malatya’mı anlatmak ve tarihe not düşmek adına yazdığım “İşte benim Malatya’m” adlı kitabın ikincisini de çıkarmak nasip oldu.

-Kitap nasıl çıktı, nasıl yazıldı, dağıtımı yapıldı mı?

“İşte benim Malatyam” adlı kitabın ilkini çıkardığımızda samimiyetle söylüyorum, bu kadar ilgi göreceğimizi beklemiyordum. Kitap okurlarla buluştuktan sonra yoğun bir talep geldi. Bu güzel tepkilere kayıtsız kalmam düşünülemezdi, akabinde yeni kitap için çalışmalara başladım ve şükürler olsun, “İşte benim Malatyam” serisinin ikinci kitabını da okurlarla buluşturduk. Kitabın okurlarımızla buluşmasını Büyük Şehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı personeli büyük bir özveri ile sağlıyorlar. Malatya’da yaşayan kitapsever hemşehrilerim kitabı buradan ücretsiz temin edebilirler. Malatya dışında yaşayan hemşehrilerimiz ise ersinozsahin@malatya.bel.tr adresinden isteyebilirler. Kitap adreslerine ücretsiz olarak kargo ile gönderilecektir.

-Kitaplarınıza olan ilgi nasıl?

Kitaplarıma ilgi, mübalağa etmiyorum ama müthiş oldu. Şu anda yeni baskılar yapılıyor. Özellikle Malatya dışında yaşayıp memleket hasreti çeken hemşehrilerim büyük bir ilgi gösteriyorlar. Ve her fırsatta beğeni ve teşekkürlerini bildirmekten çekinmiyorlar.

-Malatya’ya ve kültürümüze sahip çıkmak adına kitabınız çok önemli bir görev üstleniyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Malumunuz olduğu üzere şehrimiz çok göç alan bir şehir konumunda. Şehrimize gelen bu yeni hemşehrilerimiz de doğal olarak kendi kültürlerini Malatya’ya taşıyarak geliyorlar. Dolayısıyla bir kültür karmaşası söz konusu. Bu olanları birebir yaşayan biri olarak yeni nesile kendi öz kültürümüzle, bilinmesi gereken değerlerimizle, yemeklerimizle, şivemizle, gelenek ve göreneklerimizle ilgili bir şeyler verebilme adına bu kitaplarım bir fayda sağlarsa, kendimi görevini yapmış biri olarak mutlu sayarım.

-Atilla Kantarcı Malatya kültürüne sahip çıkan popüler bir isim. Gençlere Malatya kültürü ve kitap okuma anlamında tavsiyeleriniz var mı?

Çok teşekkür ederim, teveccüh gösteriyorsunuz.

Torunum benim yazı yazdığımı görünce “Dedecim ben ne zaman kitap yazacağım” diye hevesle soruyor. Ona verdiğim cevap: “Bu işin yaşı yok kızım, ne kadar çok kitap okursan o kadar çabuk yazarsın” oluyor. Maalesef üzülerek söylüyorum ki gençlerimizin çok büyük bir kısmı kitap okumuyor. Okumayan toplumlar her zaman güdülmeye mahkum olurlar. Oysa Yüce Yaradan bile bize “reaya” olmayın diye emir vermiyor mu? Çok güzel bir söz hatırladım; “Sorsa bilir, sormaz ki bilsin. Bilse sorar bilmez ki sorsun.” Okumayan gençler bilemez, bilmeyen sorgulayamaz, sorgulamayan ise her denilene inanır. Ne Yüce Yaratıcının, ne de ülkemizin bu tip gençlere ihtiyacı vardır. Bizim analitik düşünen, okuyan ve tarihini ve kültürünü çok iyi bilen gençlere ihtiyacımız var.

Kültürünü ve benliğini kaybeden toplumlar emperyalizmin kucağına daha çabuk düşer ve maalesef yok olurlar.

-Kitaptan bir kâr beklentiniz yok. O halde kitabı ne için yazdınız? Bu çok önemli bir nokta.

Her şey para demek değil ki. İşin bir de ruhi tatmin yönü var. Ben ikinciden yanayım. Bir de bu bir idealizm meselesi. Ben yaşadığım güzellikleri anlatırken, gençlere bir şeyler verebilirsem bunun karşılığı zaten ödenmiş olur. Allah’a hamdolsun şimdilik, benim buradan gelecek paraya ihtiyacım yok. Ülkemizin ekonomik şartları da malumunuz. Kitaba para vermek insanımıza ağır gelebiliyor. Bu yüzden Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz.

Şimdi size soruyorum, para ile satsak bu kadar okura ulaşabilir miydik?

-Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Bu arada Malatyaspor severlere bir müjde vermek istiyorum. Kuruluşundan çöküşüne kadar Malatyaspor’u anlatan “İşte benim Malatyaspor’um” adlı kitabı bitirmeme az kaldı. Sırf Malatyaspor tarihini anlatan bir kitap değil, içinde bol bol anılar, kamu oyunun bilmediği bir çok şey, kah gülüp kah hüzünleneceğiniz, vay be diyeceğiniz enteresan olaylar bulacağınız güzel bir kitap olacak inşallah.

Bir de bitmek üzere olan yine Malatya’da yaşanmış bir olaydan esinlenerek yazdığım bir romanım var. İnşallah kısa bir süre sonra okurla buluşturma şansı yakalayabiliriz.

Ayrıca bu kitaplarımın basımını ve dağıtımını yapan Büyük Şehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Daire Başkanı İhsan Gençay, Şube Müdürü Suha Hotar, Ersin Özşahin, Furkan Güven ve tüm personeline teşekkür ederim.

Size ve gazeteniz çalışanlarına da ilgi ve alakanızdan ötürü teşekkürü bir borç bilirim.

-Biz de teşekkür ederiz.