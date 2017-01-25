Malatya’da yetişip büyüyen ve şu günlerde kendi memleketinde emeklilik hayatını yaşayan her Malatyalının ortak sorgusudur; “nerede o eski Malatya?” Kernek’ten kat kat suların aktığı, Tecde’de çeşit çeşit meyvelerin yetiştiği, Fuzuli’de damdan dama atlanarak gezildiği o 1970’lerin, 80’lerin Malatya’sı... İşte o günlere ışık tutan, arşivindeki fotoğraflarla, hafızasındaki anılarla Malatya’nın yakın tarihini anlatan Atilla Kantarcı’nın ağzından, şehrine dair kendi hikâyesi...

-Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?

Malatya doğumluyum. Makine mühendisiyim. İlk, orta ve liseyi burada okuduktan sonra yüksek öğrenimimi Ankara’da tamamladım. Mühendis olduktan sonra kısa bir süre Ankara’da çalıştım. Sonrasında memleketime döndüm. Devlet işinin yanında özel işler de yaptım. Şu anda da emekliyim.

-Malatya’nın yakın tarihini iyi bilen birisiniz. Bu şehre çeşitli görevler vasıtasıyla hizmet ettiniz. Son dönemlerde ise sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunarak, Malatya kültürüne dair yazılar yazdınız ve inanılmaz bir beğeni çektiniz, nereden çıktı böyle bir girişim?

Okulumu bitirip Malatya’ya geldikten sonra 1980’li yıllardan bu tarafa hep sosyal işlerle uğraştım. Vakıftı, dernekti, konservatuar kurma amacıydı, hep bir şeyler yapma amacındaydım. Bunu bir beklentim olsun diye söylemiyorum. Beni tanıyanlar bunu bilirler. Hiçbir beklentim olmadı. Siyasi partilere girdim, aday olmam gerekirken aday olmadım. Bana da ‘sen neden aday olmadın?’ diye de çok sordular. Ben milletvekili olmak istemiyorum. Ben belediye başkanı olmak da istemiyorum. Benim yapım bir defa buna uygun değil. Bunu ben çok iyi biliyorum. Herkesin kendini çok iyi bilmesi lazım. Kişi kendini bilirse, zannediyorum birçok taş yerine oturacak. Amacım hizmet etmek. Meclis üyeliği görevlerinde bulundum. Spor kulüplerinde bulundum. Ben hiçbir şeyi basamak olarak kullanmadım. Beni iyi tanıyan insanlar bunu rahatlıkla söyleyebileceklerdir. Hatta Malatyaspor yöneticiliğimden sonra, kayyum başkanlığı döneminden sonra belediye başkanlığına benim aday olacağımı söylemişlerdi. Ben de başkana, ‘Başkanım benim böyle bir niyetim yok, benim amacım sadece hizmet etmek’ diye açıkladım.

-Peki, bu güne gelecek olursak...

Gelelim bu döneme. Bu dönemde Malatya’da biraz yalnızlaştık. Eski kültürümüzden uzaklaştık. Dışarıdan bayağı bir göç aldık. Elbette ki, dışarıdan gelen göçlere bizim saygımız var fakat kendi kültürümüzü de yaşamak lazım. Bu kültürü bir sonraki nesle anlatmamız lazım. Az çok eskiyi bilen birisi olarak bunların benim görevim olduğunu düşünüyorum. Kültürümüzü biraz yaşayıp, yeni nesle aktarabilirsek çok iyi olacak. Ben hep söylüyorum, ‘Kültürünü yaşayamayan insanlar, asimile olan insanlar emperyalizmin kucağında daima yok olup gitmişlerdir’ ben kendi kültürümü mümkün olduğu kadar yaşamaya çalışan bir insanım. Bir sonraki nesle bir şeyler aktarmaya, değerlerimizi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi insan hikâyeleri yazıyorum. Malatya’nın tarihine mal olmuş insanları, unutulmuş insanları anlatmaya çalışıyorum. Mesela benden yaşça büyük bir ağabeyim geldi buraya ve en son yazdığım yazıyı gördü, şaşırdı. Malatya’da gördüğünüz ağaçları ilk diken bir bahçıvan... Onun hikâyesini yazdım. İsmet Paşa Parkı’nı ilk yapanın hikâyesi. Bunu şimdi birçok kişi bilmiyor. Böyle insanları hatırlatmak, o insanlara bir Fatiha göndermek, birileri tarafından rahmet okutmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. İnşallah bunda da başarılı oluruz.

-Her şeyin bir başlangıcı vardır, sizin çıkış noktanız nasıl oldu ve nasıl tepkiler aldınız ilk başlarda?

Kafamın arkasında daima böyle bir fikir vardı. Adnan Işık diye bir ağabeyimiz vardı. Çok güzel bir Malatya kitabı var. Adnan Işık ağabeyim yıllar önce o kitabı imzalayıp bana getirdiği zaman ‘Adnan Abi çok güzel bir kitap yazmışsın ama bu kitap çok akademik bir kitap, bunu bir Malatyalı okuyup anlayamaz. Keşke akıcı bir şeyler yazsan’ dedim. Öyle kaldı. Hala Adnan Abiden öyle bir şeyler bekliyoruz ama maalesef yapmadı. ‘Ben de böyle bir şeyler yapabilir miyim?’ diye düşünüyordum hep. 4 ay önce ayağımı kırdım. Dolayısıyla ayağınız alçıda evde oturuyorsunuz. Bahçem var, sessiz de bir yer. ‘Bir şeyler yazmayı deneyeyim’ dedim. Yazmak aklımdaydı ama hiç pratiğe geçirmemiştim. Bir şeyler yazdım. Bursa’da bir Milli Eğitim Müdürü ağabeyim var. Bakması için ona gönderdim ve ‘nasıl bulduklarını?’ sordum. Üslubun çok güzel olduğunu söylediler. Yazmaya devam etmemi önerdi. Yazılar yazdım ve fikrine güvendiğim kişilere gönderdim. Onlar da beğendiler ve yazmaya teşvik ettiler beni. Ben sosyal medya işini de bilmezdim. Son zamanlarda teşviklerle ona da girdim. Yazılarımı orada yayınlayıp, tepkilerin nasıl geleceğini merak ettim. Yazdıktan sonra bilhassa gurbetteki Malatyalılardan çok büyük olumlu yanıtlar verdi.

-Malatya’da son zamanlarında yapılan yapısal değişiklikler noktasında sizi en çok ne üzdü?

Beni birçok şey üzdü. İmara açılan meyvelik bölgelerimiz, Kernek projesi, trafik... Çok şey üzdü. Fakat en çok üzen, ileride bunun acısını çok çekeceğiz ve bunu tarih yazacaktır diye düşünüyorum, hafızamızın silinmesi. Bunu yapmak bence bir cinayet. Mesela Hüseyin Bey Köprüsü vardı. 100 yıl öncesinde bir kişi bir belgeye Hüseyin Bey Köprüsü’nün orada bir şey vardı diye yazsa. 50 yıl sonra da tarihçiler gelip bunu arasa, Hüseyin Bey Köprüsü denilince bugün Malatya’nın hangi bölgesinden bahsedildiği bilinirdi. Bizim kuşak öldükten sonra bunu bilen insan kalmaz. Tarihçi elinde bir belgeyle gelecek Hüseyin Bey Köprüsü’nü arayacak, senin çocuğuna soracak ve kimse bilemeyecek. Yani bunlar bizim hafızalarımız. Bunlar hafızalarımızla oynamak demektir. Bunlarla oynamamak lazım. Son dönemde birçok sokağımızın ismi değişti. Bilmiyorum bunlara ne gerek vardı. ‘Kernek ne?’ diye size sorsam, eski halini hatırlamasanız bile ‘su’ dersiniz. Suyla ilgili Kernek’te bir şey mi kaldı? Bunlar insanı üzüyor. Hafızalarla oynamamak gerekiyor, bunlar ileride bizlere lazım olacak.

-Yazılarınızdan sadece sosyal medya kullanıcıları mı yararlanacak yoksa ileride daha büyük projeleriniz olacak mı?

Yazılarım sadece kitap olacak seviyeye gelirse, içerisinden yazıları seçerek bir kitap oluşturmayı düşünüyorum. Böyle bir kitabı eşimize, dostumuza, çocuklarımıza, sevdiklerimize, Malatyalılara hatıra olarak bırakabilirsem iyi olur. Beklentim sadece bu. Başka bir beklentim yok.

-Kültür yozlaşmasından bahsettiniz, kültür yozlaşmasının önüne geçmek için neler yapılması gerekiyor?

Tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda bir büyük içeriye girdiği zaman küçükler ayağa kalkardı. Veya herkes ayağa kalkardı. Bu bir saygıydı. Saygının büyüğü, küçüğü olmaz. Saygı herkese gösterilen bir şeydir. Biz bunları unuttuk. Biz Malatyalı olarak kendi kültürümüze sahip çıkamadık. Ben buna üzülüyorum. Yanlış anlaşılır diye korkuyorum ama baskın kültürler geldi. Kendi kültürümüzü koruyamadık. Dışarıdan çok sayıda niteliksiz göç alınca biz de Malatya’da kendimiz asimile olduk. Göç alınabilir ama öz ve öz Malatya kültürünü kaybetmemeliydik. Sokakta gençler bağırarak, küfürleşerek konuşuyor, toplu taşıma araçlarında, ailelerin içinde, hastanede, çarşıda, her yerde büyüğe, yaşlıya, hastaya saygı diye bir şey kalmamış. Ben bununla mücadele etmek istiyorum. Kendi kültürümüzü neden unutalım? Geleneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Kültürümüzü bir kuşak sonraya aktarmak lazım. Bu kültür aktarımını başarıyla sonuçlandırırsak bugün toplumdaki birçok sosyolojik davranış bozukluğu ortadan kalkar.

MUTLU SARIGÜL