Fotoğrafçılık alanında ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülen Fotoğrafçı Yusuf Karaoğul, bu haftaki röportaj sayfamızın konuğu. Düğün fotoğrafçılığı ile ilgili deneyimlerini bizimle paylaşan Karaoğul ile gerçekleştirdiğimiz o çok özel söyleşimiz şöyle:

-Yusuf Karaoğul kimdir?

1983 Malatya doğumluyum. Lise yıllarından sonra fotoğrafçılık sektöründe özel fotoğrafçılarla stüdyo ortamında çalışmaya başladım. O dönemlerde dış mekan çekimleri pek yaygın değildi. Hem grafik alanında hem de çekim konusunda kendimi geliştirme imkanım oldu. Teknoloji geliştikçe bu sefer insanların istekleri de gelişiyor. Kendi kendinize bir şeyler yapmak isteğiniz ortaya çıkmaya başlıyor. Turistik bölgelerde moda çekimleri gerçekleştirdim. 2009 yılından itibaren Malatya’da yeni evlenecek çiftlerin düğün hikayelerini fotoğraflamaya devam ediyorum.

-Neden düğün fotoğrafı çekilmeli sizce?

Geçmişten günümüze kadar insanlar yaşadıklarından geriye hep bir anı bırakmak istemişlerdir. İnsanların en önemli, unutulmasını istemedikleri günlerden birisi de düğün günleridir. Özellikle genç kızların bu hayal üzerine büyüdüklerini herkes bilir. ‘Evlendiğim zaman beyaz gelinlik giyeceğim, gelinliğim böyle olsun’ denilir. Bunu da en güzel hatıralara dökmek tabi ki en doğal haklarıdır. Genelde çiftlere olan saygımdan dolayı empati yaptığım zaman neredeyse onlarla birlikte ben de gelinlik giyecek noktaya kadar geliyorum. Onlara olan saygım sektörü daha çok sevmeme neden oldu.

-Ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldünüz…

2010 yılından sonra trend tamamen dış çekim olunca profesyonel anlamda bu sektörde çalışıyorsanız kendinizi geliştirmek zorundaydınız ve öyle de yaptık. Stüdyo ortamında her şey elinizin altında, aklınızda 20-30 farklı poz renkli perdelerin önünde çekim yapıp daha sonra arka plana başka fotoğraflar ekleyebilirdiniz. Haliyle dış mekanda kurgu, kompozisyon, çiftlerin manzaraya karşı konumlandırabileceğiniz yeri, ışık kullanmayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ödül almadan önce içimde kendimi geliştirme hissi doğmuştu. Alaylı olmak artık yetmiyordu, çünkü yenilikleri öğrenmek gerekiyordu. Sektör yenilenmeye başlayınca dış mekanı kullanabilmek daha avantajlı hal aldı. Avrupa’da bu iş nasıl yapılıyor araştırdım ve oradan gelen hocalardan eğitim almaya karar verdim. İlk yapan kişilerden olmak da, işimizi aşkla yapmak da çok önemliydi. Artık kendimizi sınama zamanı gelmişti. Dünya’nın en prestijli düğün fotoğrafçılığı kulübü olan WPPI’da yarışmalara katıldım. 10 fotoğrafımdan 4’ü gümüş ödül aldı ve bu ödüller biraz daha tanınmama neden oldu. Beklentiler arttı, insanlarda haliyle teveccüh ettiler. Yeterli mi; hayır çünkü daha iyisi var. Kendimi her geçen gün yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyorum.

-Artık klişe düğün fotoğrafları tarih oluyor diyebilir miyiz?

Stüdyo çekimleri ister istemez bitme noktasına geldi. ‘Elimde makine olsun dışarıda fotoğraf çekimi yapayım’ demek de aslında aynı şey. Artık çok aritmetik düşünmek gerekiyor. Çiftler de artık daha bilinçli fotoğraf çekimi yaptırmak istiyor. Avrupa’da veya Türkiye’de artık çok iyi fotoğrafçılar var ve takip ediyorlar. Tıpkı elektronik cihazlar nasıl kendi yazılımını güncelliyorsa siz de kendinizi sürekli güncellemelisiniz. Artık klişe olmamak için daha aritmetik düşünmek zorundasınız. Fotoğrafta iyi kompozisyon, iyi bir ışık en önemlisi iyi bir duygu olmalı. İşte stüdyoda verilen o pozlar dışarıda verildiği zaman artık sırıtmaya başlıyor. Onun için seçilen mekana göre o duyguyu çiftlere verebilme yetisine sahip olmanız lazım. Bunun bilincinde olup buna göre hareket etmek lazım yoksa klişe olan her şey sizi de klişe yapacaktır.

“İYİ BİR FOTOĞRAFÇI ÇİFTLERİ İYİ ANALİZ ETMELİ”

-Çekim öncesi yaptığınız hazırlık aşamaları nedir?

Çekimden önce mutlaka çiftlerimle birkaç defa bir araya gelerek onları çekime hazırlamak, görüşmek isterim. Sonuçta hayatlarında daha önce yaşamadıkları şeyleri bir yol haritası olmadan yaptıkları zaman belirsizlik onları sıkıyor. Nerede nasıl davranacaklarının belirsizliği onları yorabiliyor. Çekim öncesinde prova niteliğinde onlara ne yapacağımızı anlatmak gerekiyor. Onlar profesyonel oyuncular değiller ama bizim iyi birer yönetmen olmamız lazım. Fotoğrafçılık sektörü bu anlamda farklı bir noktaya doğru gidiyor. Onun için düğün günü öncesi mutlaka bir yol haritası çizmek gerekiyor. İyi bir fotoğrafçı çiftleri iyi analiz etmeli. Kimi drama fotoğrafları daha çok severken, kimisi daha eğlenceli veya romantik kompozisyonları sevebiliyor. Bazısı manzaranın ön planda olduğu fotoğrafları severken, bazısı kendisinin ön planda olduğu fotoğraflara ilgi duyuyor. Onların ne istediğini iyi bilmek için önceden prova yapmamız gerekiyor. Bu hem onların işini hem de fotoğrafçının işini kolaylaştırmış oluyor. Fotoğrafçılıkta artık teknik bilginin yanında kuvvetli iletişim kurabilmek gerekiyor. Bir gelinin nasıl bir gelinlik giymesi gerektiğini, nasıl gelin başı yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz.

-İyi bir makine kaliteli fotoğraf çıkacak demek midir?

Ara Güler’in meşhur bir sözü var; ‘iyi bir fotoğraf makinesi sahip olmak iyi bir fotoğrafçı yapsaydı, en iyi daktiloya sahip olan en iyi yazar olurdu.’ Aslında doğru bir söz ama gelişen teknoloji bu sözünde artık güncellenmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü kendisi de son dönemlerde iyi bir marka fotoğraf makinesini boynuna asıp Cumhurbaşkanımızın fotoğraflarını çektiğini gördük. Bu anlamda iyi fotoğraf çekebilmek için iyi bir fotoğraf makinesi de gerekiyor. Makine sonuçta kayıt cihazıdır ama çok iyi objektiflere sahip olmanız gerekiyor. Kompozisyona katkısı açısından objektifi birer göz olarak görürüm. Kimi geniş alanı görüntüler, kimi alan derinliğini ayarlar. Nihayetinde iyi gözlere sahip olmanız anlamına gelir. Tabi önce fotoğrafçı olarak önce kendi gözünüzü geliştirmiş olmanız daha sonra da bu donanımları envanterinize katmanız gerekiyor. Düğün fotoğrafçısı olmanız sizin özel işler yaptığınız anlamına gelir. Teknik olarak cihazlara sahip olmanız, bu cihazların da yanınızda yedeklerinin bulunmasını gerektirir. Sonuçta çekim esnasında bozulabilir, başımıza gelmez diye düşünmemek gerekiyor. Aslında çok masraflı bir iş yapıyoruz denebilir.

“KOMPOZİSYON, IŞIK, HİKAYE OLMADAN FOTOĞRAFLAMAK GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOLA ÇIKMAKTIR”

-Düğün albümü çekimi yaptıracak olanlara neler söylemek istersiniz?

Düğün fotoğrafçısı kağıt satmaz, duygusuz bir fotoğraf kağıt parçasından ibarettir. Fotoğrafçıların bu anlamda daha bilinçli olması gerekiyor. İnsanların en özel günlerinde en güzel hatıraları duygudan uzak, kompozisyon, ışık, hikaye olmadan fotoğraflamak geri dönüşü olmayan yola çıkmaktır. Çiftler fiyat araştırması veya fotoğrafçı araştırması yaparken buna göre kıyaslama yapsınlar. İyi bir gözlem yapıp hayatlarında ilk ve bir kere yapacakları özel çekimi hem kendilerine hem de fotoğrafçılara haksızlık etmeden yapacaklardır. Çekim yapacak kişinin portfolyosunu iyi incelesinler. Acaba manken fotoğrafları mı paylaşıyor, yoksa gerçek çiftlerin fotoğrafları mı? Bu işin hilesinin çok olması insanların yanılmasına neden oluyor. Bir noktadan sonra iş artık ticarete döndüğü için insanlarda şöyle bir algı oluşuyor ‘benim profesyonel fotoğraf makinem var, profesyonel düğün fotoğrafı çekebilirim’ bu algı kesinlikle yanlıştır. Zaten bu olayın sektörün ciddi bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Evlenecek çiftler düğün albümü çekimlerinde geri dönüşün mümkün olmayacağını düşünüp ona göre hareket etsinler. Eşyalar elbette önemli ama telafisi var. Düğün günü takılacak olan takılar önemli da önemli ama onlarında telafisi var. Unutmasınlar geriye sadece fotoğraflar kalıyor.

























ÖMER ALİ DELİBAŞ