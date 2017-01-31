-Şener Bey kaç yıldır beri bu işin içerisindesiniz? Kendinizden biraz bahseder misiniz?

1974 Malatya Dilek doğumluyum. Çıraklığa 1986 yılında başladım. Yaklaşık 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk iş yerimi 1999 yılında Malatya Sıtmapınarı’nda Kral Bay ve Çocuk Kuaförü olarak başladım. Mesleğimde ki ilk başarılardan biri 2001-2002 yıllarında Malatya ve Trabzon illerinde düzenlenen sanatsal şovda saça şekil verme tarzında Türkiye 1.si olmam oldu. Malatya’da ilk olarak çocuk kuaför salonunu eğlenceli bir hale getirerek ve özel saç tasarımları ile bir ilki gerçekleştirdim. Bu başarının büyümesi ve gerçekleşmesi için Orduevi bay-bayan ve çocuk kuaförü olarak 2’inci şubeyi tüm Malatya halkının hizmetine sundum. Başarılarımızın devamı olan Malatya Park AVM’de yine ilk ve tek olan bay-bayan ve çocuk kuaför salonu içerisin de lazer epilasyon, VİP Odası, Tesettür Odası ile nezih sağlıklı bir ortamda uzman kadromuzla tüm Malatya halkının hizmetine sundum.







-Malatya gibi gelişen bir şehirde yıllardır bu işin içinde olarak kuaför sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizim büyümemizde en önemli faktör ve stratejilerden biri de yenilikçi olmaktır. En büyük şey de budur. ‘’BİR GÜZELLİK YAP KENDİNE ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI’’ sloganıyla yola çıkarak kalite, güven, samimiyet ve güler yüzlü ekibimizle aile ortamı sağlayarak Malatya park AVM ’de hizmet vermekteyiz.

-Şener Bey salonunuz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Malatya Park AVM ’deki şubemiz tüm halkımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde tasarlanmıştır. Bay Hairdresser bölümün de erkeklere özel saç tasarımı, saç kesimi, manikür, pedikür, cilt bakımı yapılmaktadır. Ayrıca erkeklere özel VİP odamızda bulunmaktadır. Bayan Hairdresser bölümümüzde bayanlara özel saç kesimi, saç tasarımı, saç boyaması, çıt çıt, kaynak, saç bakımı, manikür, pedikür, ve özel tesettür odası ile hizmet vermekteyiz. Çocuk kuaför bölümümüzde çocuklara özel konseptimiz ile saç kesimini eğlenceli bir hale getirdik. Lazer epilasyon VİP odamız ile günümüzün son teknoloji cihazı ile sizlere kalıcı çözümler sunuyoruz. Daha güvenilir, hijyenik ve kaliteli çözümler ile buluşturuyoruz.







-Peki, Malatya Park AVM’yi tercih etmenizdeki sebep nedir?

Malatya Park, şehrimizin insanlarının en çok uğrak mekanları arasında yerini alıyor. Malatya’nın cazibesini arttırdığı için en gözde mekanların başında geliyor. Bizim tercih etmemizin sebebi ise buraya gelen insanların en iyi hizmeti alabilmesini sağlamaktır. Çünkü bizler insanların hem iyi hem de emin ellerde hizmet almasını istiyoruz. Bunun için de Malatya Park AVM’de, yeni yerimizde Malatyalıları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız.

-Yeni Malatyaspor’a geçmiş yıllardan beri duyduğunuz sevgiyi biliyoruz. Sizce şehrimizin takımı bu yıl şampiyon olabilir mi?

Elbette ki; tek temennimiz bu olur. Çünkü Malatya şehrinin takımı bizim hep gurur kaynağımız olmuştur. İyi bir takımımız var ve inanıyorum ki bu takım şampiyonluğa inanırsa o da olur. Biraz daha fazla inanmak ve çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şampiyonluk en çok bu şehre yakışıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda sevincimizi yaşayabilir, Süper Lig’e çıkarak başarılarımıza başarı katabiliriz.

-Son olarak Malatyalılara vereceğiniz bir mesajınız var mı?

“BİR GÜZELLİK YAP KENDİNE, ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI’’ sloganıyla Malatya Park AVM ’de sizlere hizmet vermeyi ve bir kahve içmeye davet ediyoruz.







SELAHATTİN BAYRAK