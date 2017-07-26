Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ve 3. Ligleri Kulüpler Birliği başkanlığı görevine yeniden seçildiniz. Yeni dönem başkanlık göreviniz hayırlı olsun. Malatyalılar olarak sizin görev ve sorumluluk almanızla gurur duyuyoruz. Bu anlamda duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nde bu dönemle birlikte ikinci dönemimiz oluyor. İlk dönemde Olağan Üstü Genel Kurulla seçilmiştik. 1. Olağan kurulumuzu yaptık ve yönetim kurulu üyeleri yine teveccüh gösterdiler tekrar başkanlık görevine seçtiler. Çok önemli birlik ve 45 şehir 90 kulübü temsil ediyoruz. Çok önemli çalışmalar içerisine girdik. Geçmişte her kulüp bireyseldi ve her kulüp kendi bacağından asılıyordu. Ama şuanda birlikte hareket ediyoruz. Türk futbolu içerisinde en büyük futbol ailesi biziz. İnşallah bundan sonraki süreçte alt liglerde mücadele eden takımlar için daha çok kazanımlar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Karagümrükspor başkanlığı görevi sürecinden itibaren sizinde kulüp yöneticiliği geçmişiniz var. 2. Ve 3. Liglerin sorunlarını çok iyi biliyorsunuz. Bu noktada gelecek dönemle ilgili alt liglerde mücadele eden kulüplerimizin gelir paylarının artırılmasıyla ilgili projeleriniz nelerdir?

Şuanda Türkiye’de futbolun önündeki en büyük engel gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Süper Lig ile 2. Ve 3. Ligler arasındaki gelir eşitsizliği muazzam rakamlara ulaşmış durumda. Alt ligler Süper Lig takımlarının bir nevi alt yapısını oluşturuyor. Bu anlamda yabancı kuralı değiştikten sonra üst liglere daha az oyuncu transfer etmeye başladık. Bu kural getirilmeden önce üst liglere daha çok oyuncu gönderiyorduk. Hatta geçenlerde bir istatistik elime geçti. 14 yabancı kuralından önce 21 yaş altında 20 tane genç oyuncu Süper Lig’de oynarken şuanda bu sayı 4’e kadar inmiş durumdadır. Birlik olarak en büyük çalışmamız kulüplerin gelirlerini artırmaya yönelik olacaktır. 2 yıl içerisinde yüzde 50 oranında bir artış elde ettik. Bundan sonraki süreçte gelirlerin hem Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde hem de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı organizasyonu üzerinde artırılmasına yönelik çalışmalarımız olacaktır. Bunu gerçekleştirirken elbette zorlanıyoruz. Türkiye’de en büyük gelir kaynağı naklen yayınlardan gelen paylardan oluşuyor. Buradan pay maalesef alamıyoruz. Alamadığımız gibi üstelik federasyonun payı yüzde 12’den yüzde 4’e düşürüldü. Önümüzdeki dönemde bu rakamlar bizler için büyük bir risk olarak görülüyor. Ama biz bu olumsuz tabloyu kendi lehimize çevirmek için hem Bakanlık nezdinde hem de TFF nezdinde çalışmalar başlattık.

Karagümrük Spor Kulübü’de gönlünüzde ayrı bir yere sahip. Bulunduğu ligde olmazsa olmaz bir takım konumdaki Karagümrükspor’un bu sezon ki hedefi nedir?

Sonuçta kulüpler birliğindeki başkanlığımız geçici Karagümrük bizim göz bebeğimizdir. Bir süre sonra bir başka kulüp başkanı birlik görevini bizden devir alabilir. Ama bizim başından ayrılamayacağımız tek kulüp Karagümrük’tür. Özellikle son iki sezonda maddi açıdan biraz sıkıntılar yaşadık. Bunun nedeni de gelirle alakalı bir durumdur. 91 yıllık bir geçmişimiz var ama biz şuanda alt liglerde mücadele eden tek semt takımıyız. Belediyelerin desteklediği takımlarla bizim gibi semt takımlarının arasındaki makas daha çok açılıyor. Onlarla sahada mücadele etmek çok zorlaşıyor. Çünkü güç dengesi inanılmaz değişti. Ciddi manada eşitsizlik var ve sahada adil olmayan bir mücadele var. Bir yanda 10-15 milyon harcayan kulüpler öbür yanda da bizim gibi kendi yağında kavrulmaya devam eden kulüpler var. Ama sonuna kadar direnişimiz devam edecektir. Karagümrük’ün hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu yılda şampiyon olmak istiyoruz.

Malatya futbolunu İstanbul’dan çok yakından takip eden bir isimsiniz. Yeni Malatyaspor son yıllarda çok ciddi ivme kazanarak Süper Lig’e kadar yükseldi. Yeni Malatyaspor’un kısa zamanda gösterdiği başarıyı nasıl görüyorsunuz?

Ben bunu her yerde ifade ediyorum, ortaya konmuş büyük bir başarı var. Bu işin başındaki ismi Adil Gevrek başkanımızı tebrik etmek lazım çok büyük bir başarı elde etti. Malatya futbol kamuoyu anlamında tarihe geçen isim oldu. Bu başarı çok kolay elde edilecek bir başarı değildir. Ama bundan sonraki dönemde en büyük başarı Yeni Malatyaspor’un ligde kalması olur. Ondan sonraki süreçte takımın Avrupa kupalarına gitmesi olacaktır. Tabi uzaktan takip ettiğimiz için yapılan eleştirileri de görmem mümkün, yeni yapılanmayı ancak maçlar başladıktan sonra görüp değerlendirebiliriz. Ama bugüne yapılan eleştirileri haksız yere yapılmış olarak görüyorum. Sonuçta takımı devir almış ve başarı elde etmiş bir yönetim var. Geçmişte destek verilmeden yersiz ve gereksiz eleştiriler yapılıp köklü bir kulübün nasıl yerin dibine gömüldüğünü hep birlikte gördük. Yeni Malatya o kulübün bir devamı niteliği taşımıyor. Bu anlamda bir karmaşa var. Malatyaspor 11 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkmadı. El birliği ile amatöre gömdüğümüz Malatyaspor maalesef hala amatörde sürünmeye devam ediyor. Şuan Süper Ligde olan takım Yeni Malatyaspor bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Malatyaspor yıllar önce küme düştüğünde Malatya şehri olarak küme düştü. O dönemdeki siyasiler, akademisyenler, spor adamları hep birlikte küme düştük. 11 yıl alt liglerde süründük. Şimdi Süper Lig’e çıkmasıyla birlikte Malatya şehrinin bütün dinamikleri hep birlikte Süper Lig’e çıkmış oldu. İnşallah hep bu ligde kalıp mücadele ederiz. Yoksa son 11 yılda Sinop’tan, Kırşehir’den nasıl az bahsediliyorsa Malatya’da Türkiye’nin gündemini bir o kadar az işgal etti. Bu kadar süre alt liglerde mücadele etmek bize yakışmıyordu. Emeği geçen başta en büyük desteği veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’a ve Adil Gevrek başkanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra kimin başkan olduğu veya yönettiği çok önemli değil Yeni Malatyaspor’un ligde kalması ve yaşaması çok önemlidir.

Türk futbolunun aynı zamanda kalbinin attığı merkezdesiniz. Hem Milli Takımlar düzeyinde hemde kulüpler düzeyinde birebir görüşmeleriniz oluyor. Genel bir değerlendirme yapacak olursanız Türk futbolunu hakkında neler söylersiniz?

Ülke olarak futbol konusunda çok iyi yöne gittiğimiz söylenemez. Özellikle yabancı konusunda iç dinamiklerimiz ile çok uğraşıyoruz. Transfer yasakları, UEFA’nın yaptırımları gibi kriterler özellikle üst düzey takımlarımızı büyük sıkıntılara sokuyor. Bizim ülkemizde alt ligler ile Süper Lig arasındaki fark nasıl açıldıysa dünya’da da üst sekmendeki kulüplerle bizim lig arasındaki fark çok ciddi şekilde açılıyor. Yani bundan sonraki dönemde bir Türk takımının Avrupa şampiyonlarında final oynaması imkansız gibi görünüyor. Bu durumun yabancı kuralıyla ilgisi yoktur. Şuanda Milli takım belki de son 10 yılın en iyi jenerasyonunu yakaladı. Ama şuanda futbol olarak en büyük eksiğimiz alt liglerdeki futbolcuların yatırımlarıyla ilgili çok ciddi eksiklikler var. Bunu çok acil olarak gidermemiz lazım. Türkiye’nin yeni stadyumlara olduğu kadar yeni antrenman sahalarına da ihtiyacı var.





