Öncelikle tanımayanlar için kendinizi biraz anlatabilir misiniz? Ayrıca ne zamandır burada görev yapıyorsunuz?

Usta öğretici Sümeyye Gökçe. 5 yıldır sanat merkezinde görev yapıyorum. Dönem dönem öğrencilerimiz değişiyor. 6 aylık süreçlerle devam eden kurslarımız oluyor. Çıraklık okulundan mezun oldum. Bu işe hobi olarak başladım. Sonra eğitmen olarak hayatıma devam ettim.

Öğrencilerinize neler öğretiyorsunuz?

Ham objelerle çalışıyoruz. Seramik, cam, ahşap gibi objeleri boyama ve süsleme yapıyoruz.

Objeler yapıldıktan sonra satışa mı sunuluyor?

Satışa da sunuluyor. Bazı öğrencilerimiz kazanç sağlamak amacıyla sermayeye dönüştürüyorlar. Bazıları da evlerinin dekorasyonuna göre süslemelerini yapıyorlar.

Kurslardan ücret alınıyor mu?

30 TL bir ücret alınıyor. Sadece kayıt ücreti alınıyor. 6 ayda sadece bu ücreti ödüyorlar.

Kurslar günde kaç saat sürüyor?

8 saat ve 6 saat süren kurslar var. Sabah 9’dan akşam 4’e kadar ders yapıyoruz. Bir sabah grubu, bir de akşam grubu var. Onlar da 12’de geliyorlar. Sanat merkezi olduğu için zaman konusunda öğrencileri sıkmıyoruz. Ne zaman isterlerse geliyorlar.

Kaç yaş grubuna hitap ediyorsunuz?

15 yaşından itibaren öğrencilerimiz başvurabiliyorlar. Çalışan kadınlar, emekli öğretmenler, çocuk sahibi olan anneler, okul müdür yardımcılarımız geliyorlar. Her kesimden öğrenciyi ağırlıyoruz.

Ham maddeyi kendiniz mi yapıyorsunuz?

Hayır. Hobi mağazalarından alıyoruz. Boyama ve süsleme işlemini yapıyoruz. Öğrencilerimiz kendi malzemelerini kendilerini temin ediyorlar. Zaten yaptıkları ürünleri de kendi evlerine götürüyorlar. Her objede ayrı ayrı teknikler uygulanıyor. Öğrencilerimiz öğrendikten sonra da kendi tasarımlarını yapıyorlar.

Herhangi bir çalışmanızı anlatabilir misiniz?

Boş bir objeyi alıyoruz. Önce sünger zımparayla zımparalıyoruz. Temiz bir bezle silindikten sonra sentetik fırçalarımızla boyuyoruz. Pürüzsüzleştirmek için yeniden zımparalıyoruz. Boyanın rengi göre birkaç defa boyama yaptıktan sonra süslemesine geçiyoruz. Süsleme için değişik tekniklerimiz var. O teknikleri uyguladıktan sonra çalışmamızı noktalıyoruz. En kısa olarak bir çalışmayı 1 günde de bitirebiliyoruz.

Hangi boyaları kullanıyorsunuz?

Akrilik boyalarla çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bulmakta zorluk çekmiyor. Hobi mağazalarında istedikleri renklerde akrilik boyaları alabiliyorlar. Biz fırınlama yapmıyoruz, vernikleme yapıyoruz. Biraz maliyetli ama boyalar çabuk tükenmediği için birkaç çalışmada kullanılabiliyor.

Öğrencilerin çalışmaları sergileniyor mu?

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu bazı sergilerde bu objeler sergilenebiliyor. Onun dışında öğrencilerimiz kendi adına çalışıyor diyebiliriz. Ayrıca evlerinde bulunan eski eşyalarını da bu çalışmalar sayesinde yenileyebiliyorlar.

Kursta zaman nasıl geçiyor?

Ben dahil hiçbir öğrencimizin sıkılması mümkün değil. Zamanımız dolu dolu geçiyor. Öğrencilerimiz terapi amaçlı geliyorlar. Kursumuz, evlerinde sıkılan hanımlarımız için kaçırılmaz bir fırsat. Merkezimizde aile ortamı oluşturduk. Öğrencilerimiz birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Sevinçlerini, üzüntülerini paylaşıyorlar.

Peki, kurslara gitmeyip de evlerinde oturan kadınlarımıza bir eğitmen olarak neler söylemek istersiniz?

Evdeki sıkıcı ortamdan kurtulup, buraya gelebilirler. Hem kendi yeteneklerini keşfedebilirler hem de ufuklarını genişletebilirler. Çekinmesinler. Çünkü bu işi herkes öğrenebilir. Tasarım yapıyorsunuz ve teknikleri öğrendikten sonra da çok rahat çalışabilirsiniz.

Çalışmaların ardından sertifika veriliyor mu?

Şu anda 60 öğrenciyle çalışıyoruz. Kurs bitiminde sertifikalarını dağıtıyoruz. Bu arada Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne merkezimizden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İlknur ŞAHİN