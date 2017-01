Arabuluculuk, Türkiye’de henüz yeni faaliyet göstermeye başlayan bir alan. Yargının yükünü hafifletmeyi amaçlayarak oluşturulmuş bu yöntemle ilgili olarak ülkemizde pek çok bilinmeyen nokta var. Bu anlamda Avukat Fatma Betül Aksoğan’la arabuluculuk yöntemi, arabuluculuk uygulanabilecek dava türleri ve Malatya Arabulucular Derneği hakkında bir röportaj gerçekleştirdik. İşte Malatya Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Fatma Betül Aksoğan ile gerçekleştirdiğimiz röportaj:

-Arabuluculuk Derneği iki yıl önce kuruldu. Bu dernek kurulduktan sonra neler oldu, neler değişti?

Arabuluculuk zaten ülkemize 2013 yılında gelmiş bir müessese. Bizler de önce eğitim aldık üniversitede. Akabinde yazılı sınava girdik, Açıköğretim Fakültesi ve ÖSYM yapıyor bunu. Onu kazandıktan sonra da, Adalet Bakanlığında, Ankara’da mülakata alındık. Kazanan arkadaşlarla Malatya’ya geldik. Daire Başkanımız Hakan Öztatar, kendisi de Malatyalıdır zaten, son derece destektir bize her konuda, arabuluculuk konusunda kendisi de bir eğitim gönüllüsüdür diyebilirim. Son derece etkili çalışmaları vardır. Bize, dernek kurmamızın iyi olacağını, birçok ilde dernek olduğunu ve derneklerin, arabuluculuğun tanıtımında çok önemli bir paya sahip olduğunu iletti. Biz de bunun üzerine 7 arkadaş, kurucu üye olarak bu derneği kurduk 2015 yılında. Akabinde, Nisan ayında Adliyenin içerisinde Arabuluculuk Merkezi kuruldu. Biz bu merkeze de yardımcı oluyoruz. Onun dışında gelip soran olursa vatandaşa da, basından gelen olursa onlara da, arabuluculuk nedir, ne iş yapar, ileride ne olur şeklinde konuları anlatıyoruz.

YÜZDE 98’LİK BİR BAŞARIMIZ VAR

Şu an zorunluluk söz konusu değil. Öyle olduğu halde bizim çözdüğümüz birçok sorun var. Yani yargıya alternatif, yargının yükünü aldığımız şeyler... Biz şu an Türkiye çapında, Adana’nın bile önündeyiz bildiğim kadarıyla istatistiklerde. Yüzde 98’lik bir başarımız var bize başvuranlarda. Benim örneğin işçi-işverende yapıp çözümlediğim, Bakanlığa gönderdiğim tutanaklar oldu, aynı şekilde alacak-verecek de oldu. Artık uzlaşı kültürüne gerçekten ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Onun dışında, insanlar gerçekten iyiliğe meyilliler. Buraya gelen taraflar içinde konuya çok sinirli başlayan da oluyor. Zaten hepimiz belli bir iletişim kazasıyla belli bir şeye geliyoruz. Biz o iletişim kazalarını bir nevi düzenliyoruz. Yoksa taraf olmak gibi veya bir hâkim gibi karar verme gibi bir durumumuz yok arabuluculukta. Bakanlığa bağlı, tamamıyla iki tarafa eşit mesafede, ne olabileceğini, bunda çözüme ulaşırlarsa nasıl zamandan kazanacaklarını ve masraftan da kazanacaklarını anlatıyoruz. Bir nevi kurumun tanıtımını anlatıyoruz. Kendileri de artılarını, eksilerini düşünüp, olumlu bir iletişim kurunca çözülmeyen sorun olmuyor. Zaten kazan-kazan ilkesi söz konusu. Çünkü iki taraf da kazanıp, helalleşip, buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar.

-Peki, bu arabulucuğun kapsamı biraz daha değişecek mi? Şu an genelde icra, alacak-verecek davaları, işçi-işveren davalarıyla sınırlı bildiğimiz kadarıyla.

Şimdi, arabuluculuğun tanımından yola çıkıyoruz. Arabuluculuk, tarafların arasındaki hukuki uyuşmazlığın, mahkemeye başvurmadan önce veya mahkeme sırasında, tarafsız, bağımsız, eğitimli bir üçüncü kişi desteğiyle çözülme yöntemidir. Ama arabuluculukta nelerin arabuluculuğa elverişli olup olmadığına biz yine yasamızdan yola çıkarak karar veriyoruz. Tarafların kendi iradeleriyle karar verebilecekleri her türlü dava, yabancılık unsuru taşıyanlar dâhil… Ancak buradaki en önemli ayrıntımız aile içi şiddet davaları. Onlar hariç olmak üzere her türlü dava, hukuki davalar arabuluculuğun önüne gelebilir.

İNSANLAR ADLİYENİN SOĞUK YÜZÜNDEN BUNALMIŞ HALDELER

-Malatya’da sürece baktığınızda, arabuluculukla beraber değişim var mı? Malatya Adliyesi sürekli dolu, dava dosyaları yığını var. Bu yığını ortadan kaldırabilmek için herhangi bir çalışmanız var mı dernek olarak?

Biz daha çok arabuluculuğun tanıtımını yapıyoruz. Mesela bir işçi-işveren davası diyelim, üç sene sürüyor. Diyelim ki işçi haklı, 10 bin lira alacağı çıkıyor karşı taraftan. Ama bakıyorsunuz işveren iflas etmiş. Tamam, işçinin alacağı mahkeme ilamında var ama icraya koyduğunuzda hiçbir şey alamıyorsunuz. Artık bu çözümsüzlük, bu gidip gelmeler, Adliyenin soğuk yüzü, yoğunluk yüzünden insanlar yılmış durumda. Psikolojik anlamda da gitmek istemiyorlar. Arabuluculuğun yaygınlaştırılması toplumsal barışa, yargının yükünün azaltılmasına son derece yardımcı olacak. Biz şu an tanıtım anlamında eğitimler, kendi aramızda toplantılar yapıyoruz. Geçen gün Malatya’da özel bir otelde, Türkiye’de sadece 21 ilde yapılan Arabuluculuk Atölyelerinden biri gerçekleştirildi. Ve Malatya, 101 kişilik katılımla Türkiye’de en fazla katılım sağlayan il oldu. Arabuluculara ve arabulucu adaylarına eğitim verildi. Biz çok güzel olacağını düşünüyoruz bundan sonra.

Ayrıca taraflara katılım olarak, avukatlar da katılabiliyorlar. Yani şu yanlış anlaşılmasın, her şey arabulucuya gelecek, avukatlar iş yapamayacak. Sonuçta bizler de avukatız. Böyle bir şey söz konusu değil. Arabuluculuk sürecinde tarafların avukatları da sürece katılabiliyorlar ve katıldıkları süreçten aynı şekilde yasal vekâlet ücretlerini de alabiliyorlar.

ARABULUCULUK, DAVALARIN ÖNKOŞULU HALİNE GELECEK

-Bu sürecin yasallaşacağı konuşuldu, bu konuda ne söyleyeceksiniz?

Evet, şimdi iş yasasında böyle bir şey söz konusu. En son Bakanlar Kurulu’na verildi diye biliyoruz tasarı, taslak halinde. Şöyle ki, işçi-işveren davalarında artık dava ön şartı haline gelecek bu arabuluculuk. Yani, taraflar öncelikle arabulucuya gidecekler, arabulucu çözemezse, daha doğrusu taraflar çözüme kavuşturamaz ise mahkemeye başvuracaklar. Direkt mahkemeye başvurulması halinde davaları reddedilecek. Davanın ön şartı haline gelecek arabuluculuk.

-Bunun için herhangi bir tarih var mı, yasallaşacağı süre olarak?

İki-üç ay içerisinde deniliyor ama biliyorsunuz, süreçler daha uzayabilir de, onu bilemiyoruz. Ama bu sene içerisinde olacağını düşünüyoruz.

