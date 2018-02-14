Toplanan mavi kapaklar sayesinde tekerlekli sandalye sahibi oluyorlar

Rize Belediyesi tarafından RİÇEV Geri Dönüşüm aracılığıyla toplanan mavi kapaklar sayesinde engelli vatandaşlar tekerli sandalye sahibi olma imkânı kazanıyor.

250 kg plastik kapak toplanması sonucunda bir tekerlekli sandalye verilmesi kampanyasını başlatan RİÇEV, bugün üç tane tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olan engelli vatandaşlara teslim etti.

Sandalye teslim töreni Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın makamında gerçekleştirildi. Başkan Kasap burada yaptığı açıklamada, “Bu kampanya sayesinde üç engelli vatandaşımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmelerine destek olduk. Hayatlarındaki engelleri biraz daha aşmalarına katkı sağlamak, vatandaşlarımızın engelsiz bir yaşam sürmesi için çalışmak bizlere mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.